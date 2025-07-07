«Уровень спроса за неделю упал на 30%». Массовой отмены туров в Азербайджан пока нет, но задумались многие

Баку — не самое распространенное направление у наших туристов Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

После всех громких событий и задержаний, про которые мы много рассказывали, пока что массовой отмены организованных туров в Азербайджан нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Подтвердили это MSK1. RU и сами операторы.

— По информации, полученной нами от принимающих партнеров в Азербайджане, обстановка в стране не настолько опасная для туристов, как ее представляют СМИ, — говорит PR-аналитик группы «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко. — Аннуляция пока зафиксирована только одна, но некоторые клиенты интересовались условиями отмены туров и высказывали свои опасения.

— Уровень спроса на путешествия в Азербайджан снизился приблизительно на 30% за последнюю неделю. Однако случаи аннуляции туров мы не фиксируем, — комментирует MSK1.RU Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly.

Но сразу отметим: речь идет именно об организованных турах, обычные туристы, которые едут в соседнюю страну не через агентство, в статистику просто не попадают. По информации замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, за первые четыре месяца 2025 года страну посетили почти 180 тысяч граждан России. И организованный туристический поток составляет лишь около 2,5% от общего числа.

Правда, как считает председатель Комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк, массовых отмен не будет и по чисто экономическим причинам. Никто не захочет терять деньги.

— Сейчас уже лето и мало кто откажется от оплаченного семейного отдыха — это дорого и у наших туристов не принято, — рассуждает Плахотнюк. — А вот бизнес-поездки, деловые мероприятия с выездом в Азербайджан с высокой степенью вероятности будут отменены, перенесены в другие страны, отложены до нормализации обстановки. Те, кто планировал встречи в Баку, вполне могут перенести их в Стамбул или Бишкек. Мы это уже наблюдаем.

В отличие от прошлогодней ситуации в Абхазии, когда после массовых беспорядков в Сухуми Минэкономики России напрямую обратилось к туроператорам, рекомендовав не продавать туры в эту страну, сейчас туры в Азербайджан продаются свободно. МИД России всего лишь рекомендовал российским гражданам учитывать «текущую обстановку» и проявлять осмотрительность при планировании поездок в Азербайджан.

— Массовых аннуляций или экстренного возвращения отдыхающих нет, большинство путешественников продолжают свой отдых в плановом режиме. Но в целом тревожный новостной фон вокруг региона вряд ли способствует активному росту спроса. Скорее турист выбирает более спокойные и предсказуемые направления — хотя бы в ближайшей перспективе, — говорит сооснователь и управляющий партнер ADAMAND RESORT Антон Бодокия.

— Вполне вероятно, что просто произойдет перераспределение туристического потока с Азербайджана на другие страны Южного Кавказа, — прогнозирует Любовь Воронина. — Например, мы уже наблюдаем увеличение объема бронирований в Грузию. Кстати, туристам, путешествующим в страны Южного Кавказа, я бы рекомендовала избегать демонстрации политических взглядов и воздерживаться от участия в политических дискуссиях.

— Если решились лететь, то только с оформлением страховки с юрподдержкой и регистрацией в консульстве, — советует руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Если вы уже в Азербайджане, то носите с собой документы, не вступайте в споры, избегайте обсуждения политики. В случае любых ситуаций — сразу обращайтесь в посольство: +994 50 270-26-59.

Член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, адвокат Игорь Ким говорит, что в нынешней ситуации нужно полагаться не на соцсети и «сарафанное радио», а только на официальные источники информации: это МИД, сообщения посольств, оперативные сводки.

— Туризм всегда особенно чувствителен к политике. Если есть сомнения — лучше отложить поездку, особенно если она не срочная, — говорит Ким. — Оформляйте расширенные страховки с пунктом «отказ от поездки по причинам, не зависящим от туриста» и уточняйте у авиакомпаний и отелей условия возврата.

— Самостоятельные туристы рискуют больше всего. На начало конфликта организованных туристов в Азербайджане было всего 500 человек. Тогда как самостоятельных — около 15 тысяч, — рассказывает Шавнева. — Преимущество туров — в сопровождении: у туристов есть контакт с туроператором, круглосуточная поддержка, проверенные партнеры на месте и четкий маршрут. Это снижает риски, особенно сейчас.