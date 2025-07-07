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Страна и мир «Здесь на тысячу процентов лучше»: как американец провел отпуск в России и влюбился в нее. Видео

«Здесь на тысячу процентов лучше»: как американец провел отпуск в России и влюбился в нее. Видео

Что удивило туриста в местных жителях

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11 комментариев
Американец приехал в отпуск в Россию | Источник: Тимофей ХолларАмериканец приехал в отпуск в Россию | Источник: Тимофей Холлар

Американец приехал в отпуск в Россию

Источник:

Тимофей Холлар

Тимофей Холлар, 24-летний американец, приехал в Россию на летний отпуск. В июне 2025 года он провел здесь три недели, путешествуя по стране. Успел побывать в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ростове Великом.

О том, почему Тимофей решил приехать в Россию, что ему больше всего понравилось и чем россияне отличаются от американцев, — в этом материале.

Американец рассказал о своем путешествии по России

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Приехал знакомиться с родиной

На самом деле Тим наполовину русский. Его мама родилась и выросла в Ярославле. 25 лет назад, в 1999 году, она случайно познакомилась в Москве с будущим мужем — американцем, приехавшим в столицу просто погулять. Так у них завязались отношения, пара поженилась и переехала в Штаты.

«Я был в России дважды: с мамой в раннем детстве, когда мне было восемь месяцев, и позже — в восемь лет, тогда мы и брата взяли с собой», — рассказал Тим в интервью 76.RU.

За поездку Тим выучил несколько русских слов: «медведь», «собака», «кошка», «тарелка», «нож», «два», «четыре», «бабушка» и «дедушка» | Источник: Тимофей ХолларЗа поездку Тим выучил несколько русских слов: «медведь», «собака», «кошка», «тарелка», «нож», «два», «четыре», «бабушка» и «дедушка» | Источник: Тимофей Холлар

За поездку Тим выучил несколько русских слов: «медведь», «собака», «кошка», «тарелка», «нож», «два», «четыре», «бабушка» и «дедушка»

Источник:

Тимофей Холлар

Дома в семье Холлар принято говорить на английском, поэтому ни Тим, ни его брат не говорят по-русски.

<p>Тим Холлар</p><p>Тим Холлар</p>

Чувствую себя главным образом американцем, потому что не говорю по-русски, но в то же время во мне есть что-то особенное, что связывает меня с Россией.

Тим Холлар

турист из Америки

У Тима в Ярославле живут бабушка с дедушкой, к которым он и приехал вместе с мамой. Но, по его словам, он также не мог упустить возможности увидеть Россию уже во взрослом возрасте.

На фото Тим с братом и мамой | Источник: Тимофей ХолларНа фото Тим с братом и мамой | Источник: Тимофей Холлар

На фото Тим с братом и мамой

Источник:

Тимофей Холлар

«В России меня поразила архитектура, количество и уникальность церквей, — отметил Тим. — Здесь в городах гораздо больше людей, чем в местах, где я живу».

В Америке Тим живет в городе Денвер штата Колорадо.

По данным за 2023 год, в городе Денвер проживает около 716 тысяч человек.

Про людей в России

Тим говорит, что хотя с детства слышал русскую речь от мамы, русский язык всё равно кажется ему очень трудным | Источник: Тимофей ХолларТим говорит, что хотя с детства слышал русскую речь от мамы, русский язык всё равно кажется ему очень трудным | Источник: Тимофей Холлар

Тим говорит, что хотя с детства слышал русскую речь от мамы, русский язык всё равно кажется ему очень трудным

Источник:

Тимофей Холлар

Есть ряд распространенных стереотипов про Россию. Например, что у нас по улицам ходят медведи, люди хмурые и грозные, а водка — привычный ежедневный напиток каждого жителя. Тим рассказал, что частично слышал эти представления о России. Особенно про то, что в стране есть проблемы с алкоголизмом. Но во время поездки многие предрассудки рассеялись.

«Оказалось, что здесь люди очень дружелюбные, гостеприимные и добрые. Это совсем не совпадает с тем, какие образы я встречал в русской литературе. Судя по произведениям классиков, у меня сложилось впечатление, что люди здесь более сдержанные. Но это не так», — поделился своими мыслями американец.

<p>Тим Холлар</p><p>Тим Холлар</p>

Семьи здесь гораздо более открытые и гостеприимные. К гостям относятся как к членам семьи. В Америке такого не так много.

Тим Холлар

турист из Америки

Что удивило американца

Американцу понравилась российская кухня. Из понравившихся блюд: сырники, пышки и пирожки. Единственное, что Тиму показалось необычным,&nbsp;— это маленькие порции в заведениях в России | Источник: Тимофей ХолларАмериканцу понравилась российская кухня. Из понравившихся блюд: сырники, пышки и пирожки. Единственное, что Тиму показалось необычным,&nbsp;— это маленькие порции в заведениях в России | Источник: Тимофей Холлар

Американцу понравилась российская кухня. Из понравившихся блюд: сырники, пышки и пирожки. Единственное, что Тиму показалось необычным, — это маленькие порции в заведениях в России

Источник:

Тимофей Холлар

Не самым приятным сюрпризном для Тима оказался климат в центральных регионах страны.

«Были представления, что в России очень холодно. Температурно действительно здесь похолоднее, чем в Колорадо», — рассказал Тим.

Зато нашему герою очень понравилась инфраструктура в городах. Пока россияне жалуются на работу общественного транспорта, американец отмечает, что автобусы в России комфортнее, а метро — чище.

Тим учится в медицинском университете | Источник: Тимофей ХолларТим учится в медицинском университете | Источник: Тимофей Холлар

Тим учится в медицинском университете

Источник:

Тимофей Холлар

«Общественный транспорт здесь на тысячу процентов лучше, чем в Америке. В Денвере я даже не знаю, как пользоваться автобусами. А здесь всё просто. В Питере я спускался в метро — оно там очень крутое и чистое. Хорошо, что не нужно ждать поездов, они приходят быстро», — заметил Тимофей.

Про цены в России

По словам Тима, курс доллара к рублю сыграл им на руку во время поездки в Россию. Но расходы всё равно вылились в круглую сумму.

«Всего за поездку было потрачено около 10 тысяч долларов. Основная статья расходов — билеты на самолет: из Денвера — в Стамбул, из Стамбула — в Москву и обратно. Мы здесь не очень себя сдерживали: ели в ресторанах, останавливались в отелях в Питере», — поделился наш собеседник.

По курсу на 2 июля 2025 года 10 тысяч долларов равны 787 тысячам рублей.

Нередко Тим с семьей выбираются вместе в путешествия | Источник: Тимофей ХолларНередко Тим с семьей выбираются вместе в путешествия | Источник: Тимофей Холлар

Нередко Тим с семьей выбираются вместе в путешествия

Источник:

Тимофей Холлар

Для сравнения Тим привел пример, во сколько обходится отпуск в Америке.

«Например, недельная поездка во Флориду для семьи из четырех человек обойдется в 8 тысяч долларов. Поэтому в России была потрачена приличная сумма», — отметил Тимофей.

По курсу на 2 июля 2025 года 8 тысяч долларов равны 630 тысячам рублей.

Тим отметил, что очень хотел бы еще раз вернуться в Россию | Источник: Тимофей ХолларТим отметил, что очень хотел бы еще раз вернуться в Россию | Источник: Тимофей Холлар

Тим отметил, что очень хотел бы еще раз вернуться в Россию

Источник:

Тимофей Холлар

Тимофею очень понравилась Россия. Он успел побывать только в трех городах: Ярославле, Ростове Великом и Санкт-Петербурге. В будущем он планирует вернуться и поближе познакомиться с Россией.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
11
Инженер1
34 минуты
Туризм несколько отличается от эммиграции
Гость
1 час
Американец Тимофей Штирлиц 😂
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