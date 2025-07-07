«Здесь на тысячу процентов лучше»: как американец провел отпуск в России и влюбился в нее. Видео

Тимофей Холлар, 24-летний американец, приехал в Россию на летний отпуск. В июне 2025 года он провел здесь три недели, путешествуя по стране. Успел побывать в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ростове Великом.
О том, почему Тимофей решил приехать в Россию, что ему больше всего понравилось и чем россияне отличаются от американцев, — в этом материале.
Приехал знакомиться с родиной
На самом деле Тим наполовину русский. Его мама родилась и выросла в Ярославле. 25 лет назад, в 1999 году, она случайно познакомилась в Москве с будущим мужем — американцем, приехавшим в столицу просто погулять. Так у них завязались отношения, пара поженилась и переехала в Штаты.
«Я был в России дважды: с мамой в раннем детстве, когда мне было восемь месяцев, и позже — в восемь лет, тогда мы и брата взяли с собой», — рассказал Тим в интервью 76.RU.
Дома в семье Холлар принято говорить на английском, поэтому ни Тим, ни его брат не говорят по-русски.
Чувствую себя главным образом американцем, потому что не говорю по-русски, но в то же время во мне есть что-то особенное, что связывает меня с Россией.
У Тима в Ярославле живут бабушка с дедушкой, к которым он и приехал вместе с мамой. Но, по его словам, он также не мог упустить возможности увидеть Россию уже во взрослом возрасте.
«В России меня поразила архитектура, количество и уникальность церквей, — отметил Тим. — Здесь в городах гораздо больше людей, чем в местах, где я живу».
В Америке Тим живет в городе Денвер штата Колорадо.
По данным за 2023 год, в городе Денвер проживает около 716 тысяч человек.
Про людей в России
Есть ряд распространенных стереотипов про Россию. Например, что у нас по улицам ходят медведи, люди хмурые и грозные, а водка — привычный ежедневный напиток каждого жителя. Тим рассказал, что частично слышал эти представления о России. Особенно про то, что в стране есть проблемы с алкоголизмом. Но во время поездки многие предрассудки рассеялись.
«Оказалось, что здесь люди очень дружелюбные, гостеприимные и добрые. Это совсем не совпадает с тем, какие образы я встречал в русской литературе. Судя по произведениям классиков, у меня сложилось впечатление, что люди здесь более сдержанные. Но это не так», — поделился своими мыслями американец.
Семьи здесь гораздо более открытые и гостеприимные. К гостям относятся как к членам семьи. В Америке такого не так много.
Что удивило американца
Не самым приятным сюрпризном для Тима оказался климат в центральных регионах страны.
«Были представления, что в России очень холодно. Температурно действительно здесь похолоднее, чем в Колорадо», — рассказал Тим.
Зато нашему герою очень понравилась инфраструктура в городах. Пока россияне жалуются на работу общественного транспорта, американец отмечает, что автобусы в России комфортнее, а метро — чище.
«Общественный транспорт здесь на тысячу процентов лучше, чем в Америке. В Денвере я даже не знаю, как пользоваться автобусами. А здесь всё просто. В Питере я спускался в метро — оно там очень крутое и чистое. Хорошо, что не нужно ждать поездов, они приходят быстро», — заметил Тимофей.
Про цены в России
По словам Тима, курс доллара к рублю сыграл им на руку во время поездки в Россию. Но расходы всё равно вылились в круглую сумму.
«Всего за поездку было потрачено около 10 тысяч долларов. Основная статья расходов — билеты на самолет: из Денвера — в Стамбул, из Стамбула — в Москву и обратно. Мы здесь не очень себя сдерживали: ели в ресторанах, останавливались в отелях в Питере», — поделился наш собеседник.
По курсу на 2 июля 2025 года 10 тысяч долларов равны 787 тысячам рублей.
Для сравнения Тим привел пример, во сколько обходится отпуск в Америке.
«Например, недельная поездка во Флориду для семьи из четырех человек обойдется в 8 тысяч долларов. Поэтому в России была потрачена приличная сумма», — отметил Тимофей.
По курсу на 2 июля 2025 года 8 тысяч долларов равны 630 тысячам рублей.
Тимофею очень понравилась Россия. Он успел побывать только в трех городах: Ярославле, Ростове Великом и Санкт-Петербурге. В будущем он планирует вернуться и поближе познакомиться с Россией.