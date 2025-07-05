В России придумали новый механизм по списанию кредитов: новости 5 июля

Согласно предложению депутатов займы будут прощать постепенно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 июля.

В США во время потопа пропали дети

В США погибли по меньшей мере 24 человека и еще более 20 пропали без вести из-за наводнения в Техасе, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщил шериф Ларри Лейта. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о состоянии стихийного бедствия.

Машины уносит течением Источник: texas_hillcountry / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По данным NBC, в христианском летнем лагере для девочек «Кэмп Мистик» без вести пропали от 23 до 25 воспитанниц, пишет CNN. По меньшей мере 14 вертолетов, 12 беспилотников и более 500 человек из различных подразделений работают над спасением взрослых и детей вблизи лагеря.

Местный политик Далтон Райс сообщил журналистам, что экстремальный потоп произошел неожиданно, до рассвета, что сделало невозможными эвакуационные меры. На территории штата прогнозируют усиление осадков, а также паводковую угрозу для территорий ниже по течению от округа Керр, пишет The Guardian.

В университетах появится шесть обязательных предметов

Во всех университетах России появится обязательный перечень предметов в рамках новой системы высшего образования. Это поможет улучшить качество образования.

В Минобрнауки РФ сообщили, что для всех программ появится единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин — история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура.

Предметы из списка будут преподавать по единым рабочим программам. Знания тоже будут оценивать везде одинаково по единым оценочным материалам. Обучаться в таком формате студенты будут в течение первых двух лет. Затем для погружения в специальность можно будет остаться в вузе или перевестись в другой.

Смолов устроил драку в кафе

Чемпион России по футболу Федор Смолов подрался в «Кофемании» в Москве. Инцидент произошел в конце мая этого года, но о нем стало известно только сейчас. Видео конфликта опубликовал спортивный журналист Иван Карпов.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионатов России. 25 мая Смолов впервые стал чемпионом России — футбольный клуб «Краснодар» опередил «Зенит» в гонке за первое место. 27 мая футболист официально покинул «Краснодар», клуб не стал продлевать контракт.

На кадрах, которые распространились в Сети, заметно, что Федор Смолов подходит к одному из мужчин, после чего замахивается и бьет по лицу. В этот момент его пытаются остановить другие посетители кафе, но тоже получают рукой по лицу. Один из пострадавших сел на стул, закрывая лицо руками.

Кадры драки в кафе в центре Москвы Источник: Инсайды от Карпа || Иван Карпов / Telegram

Как пишет telegram-канал Sport Baza, конфликт между футболистом и посетителями «Кофемании» произошел из-за того, что мужчины громко разговаривали и обсуждали футболиста. После того, как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, завязался конфликт. Чтобы кадры с дракой не попали в Сеть, у Смолова вымогали 3 миллиона рублей. Но спортсмен отказался это делать.

В 2017 году в этой же «Кофемании» устроили драку Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда Смолов обратился к народу и попросил быть к футболистам снисходительнее. Однако спортсменам пришлось отсидеть.

Археологи нашли древнюю гробницу

Археологи обнаружили в ходе раскопок в Асуане на юге Египта хорошо сохранившиеся гробницы времен династии Птолемеев и Римского периода. Об этом сообщило египетское министерство туризма и древностей.

Открытие было сделано на кладбище около мавзолея Ага-Хана. Там обнаружили несколько высеченных в скале гробниц греческой и римской эпох. Они содержат иероглифические надписи, сохранившиеся в хорошем состоянии. Внутри гробницы был обнаружен сделанный из известняка саркофаг высотой около двух метров. Он имеет крышку в форме человека.

Специалистам удалось установить личность владельца гробницы, им был высокопоставленный сановник из Асуана. Также в саркофаге были обнаружены мумии, некоторые из них — детей.

Владелец парка «Тайган» вернулся на работу после нападения льва

Владелец парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, которого едва не задрал лев, вернулся на работу. Работники встретили его радостными возгласами, а он сразу приступил к уборке территории. Сотрудники сафари-парка аплодировали Зубкову и пожелали ему здоровья.

Владелец парка сразу принялся за уборку Источник: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Сам же Зубков быстро сел в электромобиль и поехал осматривать территорию. Он заметил, что павлины вышли на прогулку, и тут же начал убирать за птицами. Видео владелец «Тайгана» разместил в своем telegram-канале.

Олег Зубков сообщил, что лев, напавший на него, останется жить в парке. Просто с ним нужно вести себя по-другому.

22 июня Олег Зубков вместе со своим пресс-секретарем Татьяной Алексагиной кормили львов. Они развозили мясо по саванне, где животные живут на свободном выгуле. Когда владелец парка резко прикрыл железную калитку, звук напугал молодого льва. Животное начало убегать, но на его пути оказался Зубков. В итоге лев разорвал ему трахею.

В Париже впервые за сто лет открыли реку Сену для купания

Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания. Об этом сообщил телеканал France 24.

В реке нельзя было плавать с 1923 года из-за загрязнения и судоходства. Купальные зоны открылись 5 июля в нескольких районах города. Для купания доступны три зоны. В других местах плавать по-прежнему будет запрещено.

Десятки человек уже пришли искупаться с самого утра. На церемонии открытия присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и префект полиции Лоран Нуньес. Идальго заявила, что власти приложили значительные усилия для очистки реки и создания условий для купания горожан. Городские власти заверили, что текущее качество воды соответствует нормам.

Воду в Сене успели опробовать пловцы во время Олимпиады. Несмотря на то, что местные политики показали на своем примере, что плавать можно, соревнования несколько раз отменяли из-за загрязнения.

Звезду «Дома-2» обвинили в серии краж в магазине

Участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинили в серийных кражах йогуртов и шоколадок из «Дикси» в Павловском Посаде.

Персонал магазина рассказал Mash, что Гобозов набирает с женой еды и на кассе самообслуживания оплачивает только часть. Также они заявили, что один раз устроили погоню за парой, чтобы те оплатили продукты.

Источник: Mash / Telegram

Александр и его жена обвинения отрицают. По их словам, что-то похожее случалось, но не умышленно — они просто забыли пробить часть продуктов. А после замечания побегов не устраивали и сразу всё оплатили.

Александр Гобозов уверен, что их намеренно позорит одна из кассиров «Дикси», их персональный хейтер еще со времен «Дома-2». Накануне семья подала в полицию заявление о клевете.

Российскими семьям предложили прощать кредиты

Российским семьям нужно списывать поэтапно кредиты по мере рождения каждого ребенка. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — мы говорим людям „спасибо, вы выполнили важную для государства задачу“, и полностью кредит прощается»», — приводит слова Миронова пресс-служба партии.