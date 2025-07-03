У россиян появится дополнительный выходной перед Новым годом: новости 3 июля

Россияне смогут лучше подготовиться к празднику Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 июля.

Мужчине разорвало две кисти из-за взорвавшейся в руках коробки

В Челябинской области у прохожего в руках взорвалась коробка. На записях с камер домофона видно, как после ЧП по двору разбегаются люди, а пострадавший машет израненными конечностями, сообщают наши коллеги из 74.RU.

«Разорвало две кисти. На данный момент на месте взрыва работают спецслужбы», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидцы обсуждают две версии произошедшего. По одной из них, пострадавший перед взрывом поднял что-то с земли. Другие утверждают, что мужчина нес коробку в руках.

Мужчину госпитализировали без сознания. Пострадавший находится под присмотром врачей. Медики утверждают, что у него сильно травмированы кисти, проведена операция.

Официальных комментариев от силовиков по этому поводу пока не поступало.

Звука на записи нет, но видно, как срабатывает сигнализация после взрыва Источник: Копейск | О Личном / Vk.com

Россияне могут купить пенсионный стаж

Самозанятым, чтобы получать в будущем страховую пенсию по старости вместо социальной, которая в разы меньше, нужно делать взносы в Соцфонд РФ. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отмечает, что самозанятые платят налог на профессиональный доход, но не осуществляют взносы в Соцфонд России.

Из-за этого к моменту выхода на пенсию у некоторых возникает риск невыполнения одного из условий назначения страховой пенсии — наличие не менее 15 лет страхового стажа и накопленный размер ИПК не менее 30. Гражданин получает социальную пенсию вместо страховой, если одно из условий не выполняется. Примечательно, что социальная пенсия меньше по размеру, а также ее начинают выплачивать на пять лет позже.

Как этого избежать и как купить пенсионный стаж, мы рассказали в отдельном материале.

На Бали затонул паром с пассажирами

Паром с 65 пассажирами на борту затонул рядом с туристическим островом Бали в Индонезии, сообщает агентство France Press. На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства.

По информации Associated Press, судно пошло ко дну примерно через полчаса после выхода из порта. По планам паром должен был пройти 50 километров.

По данным индонезийской полиции, 20 человек удалось спасти, они были без сознания после нескольких часов в воде. Еще два человека погибли. Спасатели продолжают поиски еще 43 человек.

Поиск пропавших спасатели вели в ночное время суток Источник: «Известия» / Telegram

«По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было», — сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

Поиск пропавших спасатели вели в ночное время суток. Еще спасательная операция осложнялась волнами до двух метров в высоту.

По информации Daily Mail, на пароме случилась серьезная проблема с утечкой в машинном отсеке, из-за чего отключилось электричество и судно перевернулось.

Спасательная операция осложнялась волнами до 2 метров в высоту Источник: Daily Mail

Маткапитал проиндексируют

Материнский капитал снова проиндексируют, но сделают это в феврале 2026 года. Это коснется уже оформленных, но не израсходованных средств.

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет. Если материнский капитал не расходуется, то он также индексируется», — рассказала ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Депутат напомнила, что маткапитал можно тратить не только на покупку жилья, а также на образование детей, на кружки и секции. Кроме того, можно использовать маткапитал на материнскую пенсию и на ежемесячные выплаты, если доход на каждого члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов.

Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня объявил, что россиянки, которые носят звание «Мать-героиня», будут получать дополнительную выплату к пенсии. Она составит 36,5 тысячи рублей. Еще эта выплата будет ежегодно индексироваться. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

В Иркутске пациент напал на врачей с ножом

В Иркутске мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на врачей городской больницы № 8. Серьезно пострадали заместитель главного врача и секретарь.

Главврач больницы Жанна Есева рассказала нашим коллегам из IRCITY.RU, что пациент, ранее угрожавший сотрудникам, пришел с ножом и газовым баллончиком, брызнул в лицо и глаза, нанес ножевые ранения заместителю главного врача, начальнику поликлиники и секретарю. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство Источник: Следком38 / Telegram

Она добавила, что пациент состоит на учете в психдиспансере и неоднократно угрожал сотрудникам, писал жалобы и обращался в различные инстанции. Год назад из-за него вызывали группу захвата, мужчину поместили в психбольницу на четыре месяца, но после выписки он вернулся с ножом.

Нападавший признался, что шел убивать врача Источник: МВД38 / Telegram

В России появится дополнительный выходной

Россияне будут отдыхать 31 декабря в 2025 году из-за переноса праздничного выходного дня с 5 января этого года. Подробности об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Тридцать первое декабря 2025 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 5 января этого года, который выпал на воскресенье», — сказала Подольская.

По ее словам, рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, потому что 31 декабря стал выходным только из-за переноса. Согласно Трудовому кодексу России, все дни новогодних каникул — с 1 по 8 января — считаются нерабочими праздничными днями, передает РИА Новости.

На Камчатке образовался «медвежий патруль»

Жители Камчатки переживают, что в регионе образовалась банда медвежат. Животные совершают набеги на автомобили, выпрашивая еду.

Стало известно, что к активному выходу на дорогу животных приучили сами люди. Подробности об этом рассказали в Telegram-канале «Камчатка № 1».

Медвежата постоянно выходят на дорогу, перекрывая путь автомобилистам Источник: Камчатка № 1 / Telegram

«Кто первый в очереди на отстрел: наглядные видео того, что делают с медведями угощения от людей», — пишут в сообществе.

Водители рассказывают, что трое медвежат постоянно выходят на одну из трасс, выпрашивая еду. Животные в прямом смысле перекрывают дорогу автомобилистам.

Медвежата начали выходить на дорогу после того, как водители стали их подкармливать Источник: Камчатка № 1 / Telegram

По информации местных СМИ, малыши остались без мамы, а выходить на дорогу стали после того, как их начали подкармливать неравнодушные водители. Сейчас детенышей не пугают ни гудки, ни крики.

Медвежата не боятся ни гудков, ни проезжающих мимо автомобилей Источник: Камчатка № 1 / Telegram