В пересчете на современные деньги — сотни миллиардов. Спрятанное золото Колчака — легенда или факт?

Это один из немногих сохранившихся снимков пребывания Колчака на Урале Источник: goskatalog.ru, Свердловский областной краеведческий музей











Где находится золото Колчака — одна из загадок XX века. Речь идет об исчезновении сотен миллионов царских рублей, в перерасчете на современные деньги это сотни миллиардов. Пропало золото практически бесследно, не найдено до сих пор, хотя попытки предпринимались неоднократно, а версий о маршруте передвижения ходит множество. Есть и легенда о том, что часть сокровищ при эвакуации осталась в современной Челябинской области — недалеко от Златоуста. Называются даже два конкретных места. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, что известно о золоте Колчака и как оценивают версии о тайниках историки.

Что вообще такое «золото Колчака»

Золотом Колчака принято называть часть государственных запасов, что во время Первой мировой войны эвакуировали из Петербурга в Казань. Решение об этом приняли в 1915 году, когда бои добрались до Прибалтики, и увозить золото из столицы решили партиями из соображений безопасности.

«Где разместить золотой запас империи, долго не думали. Буквально накануне войны в Казани завершилось строительство современного здания отделения Государственного банка с помещением для хранения ценностей, оборудованным несгораемыми дверями и сигнализацией, — сообщает музей Банка России. — К 1918 году в казанскую кладовую свезли слитки, монеты и заготовки для их чеканки на сумму свыше 650 миллионов рублей. Это больше половины золотого запаса России, который на тот момент в пересчете на царский золотой рубль составлял около 1,1 миллиарда рублей».

А вот пример колчаковских денег, ходивших в то время в обращении Источник: Наталья Лапцевич











Оставшуюся часть золота оставлять в Петербурге тоже не стали, увезли в Нижний Новгород, где тоже было защищенное хранилище. Впрочем, интригующей оказалась судьба именно казанской партии. В августе 1918 года войска белых выбили большевиков из города, захватив ценности. Сначала их пароходами отправили в Самару, затем эвакуировали в Уфу, а в октябре 1918-го — в Омск. При этом следы золота исчезли после гибели адмирала Колчака, а все перемещения обрастали легендами — якобы часть золота прятали или «теряли» по дороге, в том числе и на Южном Урале.

Бывал ли Колчак на Южном Урале

По одной из версий, часть золота Колчака оказалась спрятана в окрестностях Златоуста. Серьезные историки к этому относятся, мягко говоря, скептически. Но легенды о золотом запасе переплетаются со вполне реальными фактами. Так, белому адмиралу Колчаку Златоуст действительно был неплохо знаком, признает заведующий отделом истории местного музея Юрий Окунцев.

«В свое время на нашем заводе несколько лет служил артиллерийским приемщиком отец адмирала Колчака, — рассказывает историк, краевед. — Он со временем тоже стал крупным чином, генерал-майором морской артиллерии. Сам адмирал у нас тут тоже бывал, это было в начале 1919 года. Он сюда приехал, осмотрел завод и, в общем-то, был приятно поражен, что завод очень даже неплохо работает».

Так Златоуст выглядел до революции. Первые цветные фото сделаны Прокудиным-Горским Источник: prokudin-gorskiy.ru











Так, например, в 1909-м выглядел завод Источник: prokudin-gorskiy.ru











Интерес Колчака к заводу был вполне объясним, тем более в условиях гражданской войны: предприятие тогда было оборонным.

«Тут выпускали артиллерийские снаряды, холодное оружие, шанцевый инструмент, — перечисляет Юрий Окунцов. — Местное руководство, естественно, обратилось [к Колчаку] с просьбами. Тогда проблемы были с финансами, порой мало отсылали наличных денег, даже зарплату сложно было выдавать рабочим. Кроме того, большие проблемы были с топливом — уголь нужен был. Колчак тут же распорядился, и Челябинские угольные копи были переданы в состав Златоустовского горного округа. После этого уголь уже как собственный могли на завод везти».

Впоследствии этот визит в Златоуст и местный завод Колчак упоминал на съезде промышленников Урала и Сибири в Екатеринбурге — ставил в пример и благодарил рабочих, не остановивших производство в тяжелых условиях.

«Это было в начале весны, а уже летом началось наступление 5-й армии Восточного фронта, и Колчак несколько раз приезжает сюда. Неподалеку на станции Бердяуш стоял штаб Западной армии под командованием генерала Сахарова. И Колчак несколько раз приезжает в штаб, чтобы решать вопросы, — рассказывает историк Юрий Окунцов. — В конце концов было принято решение, что защищать Златоуст до последнего белогвардейца смысла нет, главное — сохранить войска. Здесь как раз были лучшие силы белых — и корпус Каппеля, и уральские горно-стрелковые дивизии, в составе которых были, например, златоустовский, миасский, саткинский, челябинский полки горных стрелков, другие части. Сюда же ижевскую рабочую бригаду бросили. Чтобы сохранить части, решено было отойти в район Челябинска, горнозаводской район оставить. Планировалось дать генеральное сражение под Челябинском, там оно и состоялось, и это генеральное сражение белая армия проиграла».

Где искать золото Колчака. Версия 1

Есть две основные версии о том, где на Южном Урале может быть спрятано золото Колчака. Согласно первой, запасы могли оставить непосредственно в Златоусте. В 2017 году интернет взорвали новости об обнаружении в городе подземных ходов, и директор местной оружейной фабрики Валерий Томея связывал их с исчезнувшим золотым запасом.

«Во время Гражданской войны Василий Колчак — отец адмирала русского флота Александра Колчака — лично эвакуировал фабрику и ее ценности через подземный ход. След вывезенного с „Арсенала“ имущества не найден до сегодняшнего дня… Может быть, часть коллекции украшенного оружия и золотого запаса Колчака стоит искать где-то поближе, чем на Дальнем Востоке», — писали тогда на странице Златоустовской оружейной фабрики.

Один из подземных ходов вел в резиденцию горных начальников. Сейчас на этом месте музей Источник: Наталья Лапцевич











Заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея Юрий Окунцов подтверждает: подземные ходы в центре города действительно существовали.

«Конечно, это всегда трудоемко — выкопать такие ходы, обложить их кирпичами, укрепить. Но почему-то на Урале это было очень распространено, и практически на всех крупных заводах подземные ходы были, — рассказывает историк. — Допустим, в XVIII веке, когда заводы строились, была вероятность каких-то смут, та же пугачевщина случилась, и у руководства заводов была возможность спастись, уйти по этим ходам куда-то. А потом какого-то практического значения они не имели, но сделаны были капитально, поэтому сохранялись».

Доподлинно известно о нескольких подземных ходах в центре Златоуста.

«Я предполагаю, что один ход шел из этого дома — из здания музея. Здесь раньше была резиденция горных начальников — казенная квартира, где они жили. Подземный ход из здания шел на территорию завода, — рассказывает Юрий Окунцов. — В 1970 годах здание сломали и выстроили точно такое же, только новое, а вход засыпали. То есть с этой стороны вход был завален, а с той стороны — на территории завода — сохранился. Потом по площади [между музеем и заводом] прокладывали коллектор, и, видимо, участок подземного хода обвалили. Еще один подземный ход поначалу сохранился частично, он вел с территории завода в собор. Потом здесь пустили русло речки (раньше его здесь не было), потом собор снесли. Но какой-то участок сохранился, по нему пропустили трубы, которые идут с бывшей заводской котельной — трубы отопления. То есть по крайней мере два участка подземных ходов сегодня известны».

Подземные ходы расположены в центральной части Златоуста Источник: Наталья Лапцевич











Проблема в том, что обнаруженные ходы толком не изучались — ни в 1970-е годы, ни в 2017-м, когда найден был вход со стороны завода.

«Сначала это была сенсация, об этом шумели газеты и телевидение, аж тогдашний глава города самолично полез вниз, чтобы посмотреть. Сказал: „Всё мы раскопаем, восстановим все ходы“. Но потом почему-то охладел к этому, и всё опять было забыто», — вспоминает историк.

Где искать золото Колчака. Версия 2

По второй версии, спрятать часть золотого запаса могли в окрестностях станции Злоказово. Сейчас она относится к Кусинскому району.

«Утверждалось, что золото закопали здесь по приказу самого Колчака, — сообщает музей Банка России и тут же ставит эту версию под сомнение. — Вот только беда, что на тот момент он еще не был единоличным правителем и распоряжаться ящиками с золотом по своему усмотрению никак не мог».

Не верит в то, что золото находится возле станции Злоказово, и историк Юрий Окунцов. В начале прошлого века эта точка была вдали от основной железнодорожной магистрали. И если через Златоуст поезд Колчака действительно проезжал, то станция Злоказово находилась чуть в стороне, и ехать туда смысла не было.

«Были у нас тут купцы Злоказовы, их предприятия были разбросаны по разным местам. Один из кланов жил в Златоусте, тут сохранился их дом. Они начинали с того, что производили спирт на винокуренном заводе, потом купили неподалеку небольшой чугунолитейный заводик, крупные предприятия у них были в Екатеринбурге, — рассказывает Юрий Окунцов. — Потом, когда строилась железная дорога из Екатеринбурга, она как раз проходила мимо их предприятий. И они вложили деньги, чтобы сделать станцию, которую назвали Злоказово — в их честь. Но толком построить, в общем-то, ничего не успели. Началась революция, Гражданская война, сами Злоказовы в эмиграцию уехали, а предприятие национализировали. То есть туда вообще никакого смысла не было золото везти, и дороги особой туда не было».

Отношение к Колчаку не было однозначным. В Симе, например, с ним боролись ополченцы (на фото) Источник: goskatalog.ru, Свердловский областной краеведческий музей











А в Троицке после его ухода провели парад в честь освобождения Источник: goskatalog.ru, Троицкий краеведческий музей











Истории о том, что Колчак во время отступления мог оставить часть золотого запаса белых на Урале, краевед называет сказками.

«Во-первых, он был тут совсем по другим делам. Во-вторых, весь этот золотой запас, поезд с золотым запасом в какой-то момент (когда Поволжье было захвачено) действительно проследовал по железнодорожной магистрали мимо Златоуста, но нет никаких [достоверных] сведений, что было что-то оставлено, — объясняет Юрий Окунцов. — Собственно, и смысла здесь что-то оставлять не было. Всё это ушло дальше в Сибирь, потом всё это чехи присвоили и отдали красным, чтобы их пропустили с остальным награбленным добром до Владивостока. И уже оттуда они благополучно со всем награбленным уплыли на свою историческую родину. Всерьез все эти разговоры о том, что здесь какое-то золото есть, я никогда не рассматривал».