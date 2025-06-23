«Люблю слушать умных мужчин». Как журналисты пытались нанять эскортницу во время ПМЭФа

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив











На ПМЭФ в Петербург съезжаются не только сливки общества, но и те, кто на них успешно зарабатывает — и речь не про счастливых отельеров и рестораторов.

Еще в первый день форума Ксения Собчак уверенно заявила: «[Девушек, оказывающих секс-услуги] на форуме нет». Так что журналисты «Фонтанки» в самом начале мероприятия отправились на поиски тех, кто готовы скрасить белые ночи в пышных гостиницах, — под видом «помощницы», которой ну очень нужно найти неназванному бизнесмену компанию в одинокую кровать пятизвездочного. Расценки на вечер, перетекающий в ночь, в этом году составляли порядка 200-500 тысяч рублей, подсказал источник.

Для начала напомним, что год назад за дефиле по «Экспофоруму» с продолжением можно было при некоторых условиях заработать до трех миллионов рублей — об этом «Фонтанке» рассказывала опытная представительница отрасли. Она же отметила, что клиенты, которым крайне важно обеспечить конфиденциальность, работают строго через агентства. «Фонтанка» же взялась штурмовать так называемых индивидуалок — оказалось, что и у них нагрузки в ПМЭФ хватает.

Но начнем с оценки предложения на рынке, исключив перечень предлагаемых интим-услуг и внешние параметры. Анкет с тэгом «ПМЭФ2025» было почти четыре сотни. Цены за час составляли от 15 до 100 тысяч рублей, за ночь — в среднем 120-140 тысяч, но у отдельных представительниц профессии расценки доходят и до 290 тысяч.

Из предложений — беседа об экономике и политике, рассказ об истории Петербурга и даже мини-бар и электронные сигареты, включенные в стоимость. Отзывы тоже внушают доверие, да еще и подсказывают, что для мужчин даже в таком нехитром деле за пару десятков тысяч, как в известном меме, главное — душа: «Полежали, пообнимались, уходить не хотелось!! Золото, а не девушка!! Берегите ее и не обижайте», «Катюша — удивительное воплощение гармонии, редкое сочетание нежности и силы, изящества. При виде Катюши — в голове у меня тотчас всплыли строчки Михаила Лермонтова», «В общении с ней, становится очевидно, что перед тобой личность яркая, сильная и мудрая, но при этом не теряющая своей нежности и открытости» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Источник: скриншот отзыва











Экспериментальным путем «Фонтанка» выяснила, что большинство девушек с высоким прайсом на дни форума уже «будут с мужчинами». Но остались и свободные, с радостью откликнувшиеся на предложение. Например, Лиза (имена всех девушек изменены. — Прим. ред.) как раз накануне приехала в Петербург «подработать». За час сопровождения берет 15 тысяч, за час «приватной встречи» — 25, за ночь — 150. Девушка принялась рассказывать о себе: любит вокал, конный спорт, психологию. «У меня аналитический склад ума, который позволяет очень глубоко раскрывать любую из тем, которой касаюсь. Также люблю слушать умных мужчин, перенимать их опыт и восхищаться», — заявила она. От клиентов не приемлет грубость, неуважение, оскорбление и — внезапно — запрет на пользование телефоном.

У другой девушки нашлось окошко на вечер субботы — Мария представилась как приятный собеседник с двумя высшими образованиями (логист и психолог) и свободным английским. Правда, призналась, что с гостями форума редко удается поработать — из-за своих приметных татуировок. За свои услуги попросила 35 тысяч в час.

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Одна из занятых на все дни форума девушек решила поступить щедро и порекомендовала свободную подругу. На, смеем предположить, классический запрос — знание английского, хорошее образование и умение поддержать диалог о политике и экономике — она рассмеялась и уточнила: «И зачем это здесь нужно? Если не на мероприятие». Судя по прайсу, переваливающему за 130 тысяч за ночь, и отсутствию свободных «окошек» — действительно незачем. Тогда девушка любезно поделилась контактом «менеджера», который поможет подобрать кандидатуру даже в такие загруженные дни. Тот загадочно отметил: «у нас есть разные сегменты» — и попросил уточнить место встречи, типаж, бюджет и «что по процессу интересует».

У других откликнувшихся находилась пара часов в выходные — преимущественно днем. За это они попросили 20-50 тысяч рублей в час. Цена была обоснована как разнообразием оказываемых услуг, так и непрофильной подготовкой — свободное владение английским и немецким, высшее экономическое, филологическое и юридическое образование.

Одна из свободных в выходные девушек отнеслась к предложению провести вечер с участником форума без какого-то специфического энтузиазма — строго математически и профессионально. А ПМЭФ или не ПМЭФ — «это вообще не имеет отношения к делу, все по предоплате».