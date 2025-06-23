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Страна и мир ПМЭФ-2025 «Люблю слушать умных мужчин». Как журналисты пытались нанять эскортницу во время ПМЭФа

«Люблю слушать умных мужчин». Как журналисты пытались нанять эскортницу во время ПМЭФа

Цены за час составляли от 15 до 100 тысяч рублей

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1 комментарий
«Люблю слушать умных мужчин». Как журналисты пытались нанять эскортницу во время ПМЭФа | Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив«Люблю слушать умных мужчин». Как журналисты пытались нанять эскортницу во время ПМЭФа | Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
Источник:

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

На ПМЭФ в Петербург съезжаются не только сливки общества, но и те, кто на них успешно зарабатывает — и речь не про счастливых отельеров и рестораторов.

Еще в первый день форума Ксения Собчак уверенно заявила: «[Девушек, оказывающих секс-услуги] на форуме нет». Так что журналисты «Фонтанки» в самом начале мероприятия отправились на поиски тех, кто готовы скрасить белые ночи в пышных гостиницах, — под видом «помощницы», которой ну очень нужно найти неназванному бизнесмену компанию в одинокую кровать пятизвездочного. Расценки на вечер, перетекающий в ночь, в этом году составляли порядка 200-500 тысяч рублей, подсказал источник.

Для начала напомним, что год назад за дефиле по «Экспофоруму» с продолжением можно было при некоторых условиях заработать до трех миллионов рублей — об этом «Фонтанке» рассказывала опытная представительница отрасли. Она же отметила, что клиенты, которым крайне важно обеспечить конфиденциальность, работают строго через агентства. «Фонтанка» же взялась штурмовать так называемых индивидуалок — оказалось, что и у них нагрузки в ПМЭФ хватает.

Но начнем с оценки предложения на рынке, исключив перечень предлагаемых интим-услуг и внешние параметры. Анкет с тэгом «ПМЭФ2025» было почти четыре сотни. Цены за час составляли от 15 до 100 тысяч рублей, за ночь — в среднем 120-140 тысяч, но у отдельных представительниц профессии расценки доходят и до 290 тысяч.

Источник: сайт объявленийИсточник: сайт объявлений
Источник: сайт объявленийИсточник: сайт объявлений
Источник: сайт объявленийИсточник: сайт объявлений

Из предложений — беседа об экономике и политике, рассказ об истории Петербурга и даже мини-бар и электронные сигареты, включенные в стоимость. Отзывы тоже внушают доверие, да еще и подсказывают, что для мужчин даже в таком нехитром деле за пару десятков тысяч, как в известном меме, главное — душа: «Полежали, пообнимались, уходить не хотелось!! Золото, а не девушка!! Берегите ее и не обижайте», «Катюша — удивительное воплощение гармонии, редкое сочетание нежности и силы, изящества. При виде Катюши — в голове у меня тотчас всплыли строчки Михаила Лермонтова», «В общении с ней, становится очевидно, что перед тобой личность яркая, сильная и мудрая, но при этом не теряющая своей нежности и открытости» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Источник: скриншот отзываИсточник: скриншот отзыва
Источник:

скриншот отзыва

Экспериментальным путем «Фонтанка» выяснила, что большинство девушек с высоким прайсом на дни форума уже «будут с мужчинами». Но остались и свободные, с радостью откликнувшиеся на предложение. Например, Лиза (имена всех девушек изменены. — Прим. ред.) как раз накануне приехала в Петербург «подработать». За час сопровождения берет 15 тысяч, за час «приватной встречи» — 25, за ночь — 150. Девушка принялась рассказывать о себе: любит вокал, конный спорт, психологию. «У меня аналитический склад ума, который позволяет очень глубоко раскрывать любую из тем, которой касаюсь. Также люблю слушать умных мужчин, перенимать их опыт и восхищаться», — заявила она. От клиентов не приемлет грубость, неуважение, оскорбление и — внезапно — запрет на пользование телефоном.

У другой девушки нашлось окошко на вечер субботы — Мария представилась как приятный собеседник с двумя высшими образованиями (логист и психолог) и свободным английским. Правда, призналась, что с гостями форума редко удается поработать — из-за своих приметных татуировок. За свои услуги попросила 35 тысяч в час.

Источник: скриншот перепискиИсточник: скриншот переписки
Источник: скриншот перепискиИсточник: скриншот переписки
Источник: скриншот перепискиИсточник: скриншот переписки
+2
Источник: скриншот перепискиИсточник: скриншот переписки
Источник: скриншот перепискиИсточник: скриншот переписки

Одна из занятых на все дни форума девушек решила поступить щедро и порекомендовала свободную подругу. На, смеем предположить, классический запрос — знание английского, хорошее образование и умение поддержать диалог о политике и экономике — она рассмеялась и уточнила: «И зачем это здесь нужно? Если не на мероприятие». Судя по прайсу, переваливающему за 130 тысяч за ночь, и отсутствию свободных «окошек» — действительно незачем. Тогда девушка любезно поделилась контактом «менеджера», который поможет подобрать кандидатуру даже в такие загруженные дни. Тот загадочно отметил: «у нас есть разные сегменты» — и попросил уточнить место встречи, типаж, бюджет и «что по процессу интересует».

У других откликнувшихся находилась пара часов в выходные — преимущественно днем. За это они попросили 20-50 тысяч рублей в час. Цена была обоснована как разнообразием оказываемых услуг, так и непрофильной подготовкой — свободное владение английским и немецким, высшее экономическое, филологическое и юридическое образование.

Одна из свободных в выходные девушек отнеслась к предложению провести вечер с участником форума без какого-то специфического энтузиазма — строго математически и профессионально. А ПМЭФ или не ПМЭФ — «это вообще не имеет отношения к делу, все по предоплате».

ПМЭФ-2025 прошел в Петербурге 18–21 июня. О том, как прошли первый и второй дни форума, читайте на «Фонтанке». О главных темах мероприятия, среди которых особое место занимали вопросы духовности и традиционных ценностей, — здесь.

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Комментарии
1
Гость
9 часов
Дерипаска хохотал наверное?!
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