Талибы в танке и Медведев-лабубу. Большой репортаж с ПМЭФ-2025

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»











«Фонтанка» посмотрела и послушала, чем хвастаются и чего боятся участники Петербургского международного экономического форума в 2025 году. С прошлого года горячих точек на карте мира прибавилось, но умничать и по-хорошему придуриваться это никому не мешает.

18 июня — нулевой день ПМЭФ, в том смысле, что официальное открытие — 19 июня. Пока кажется, что форум более четко организован, чем год назад. Еще накануне ПЦР-тестирование (да-да, мы всё еще опасаемся ковида) для участников проходило в целом без заминок, а утром 18 июня на входе на территорию «Экспофорума» на удивление практически не было очередей (кому доводилось стоять на каблуках на обочине шоссе за 100 метров до рамки — поймет). О самых важных событиях форума организаторы стали оповещать СМС-рассылкой, а во время сессий звенят колокольчики, если выступающий превышает временной лимит.

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Вместе с тем всех журналистов переселили в отдельную постройку на улице, раньше пресс-центр находился внутри корпусов «Экспофорума», где проходят практически все мероприятия ПМЭФ.

Интернет у гостей форума работал с переменным успехом, в зависимости от оператора, многие обратили внимание на перебои с работой Wi-Fi. Но тут уж все в одной лодке, перебои затронули многих петербуржцев, особенно на юге города: «глушение» официально объясняют вопросами безопасности. Страдали и таксисты, которые отчаянно пытались поймать связь.

Источник: читатель «Фонтанки»











Цены в ресторанах форума выросли, и прилично. Но и меню нетривиальное. «Фонтанка» показывала, что можно упаковать в стандартный обед за 6,5 тысячи или за 12 тысяч.

Ресторан «Ланч» Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»











Кто приехал?

Накануне стало известно, что участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран и территорий. Например, он стал первым «абсолютно легальным» для делегации «Талибана», которая представляет Исламский Эмират Афганистан. В конце мая в России приостановили запрет деятельности «Талибана» в стране. Флаг, который «Талибан» использовал как символ своего движения, на ПМЭФ стоит по соседству с флагами Армении, Бахрейна и Бенина. Сами талибы, как показалось, с исчезновением экстремистской специфики уже не так привлекали журналистов, как раньше. Зато сами вели себя вполне непринужденно, охотно рассматривая официальный автомобиль этого форума — TANK.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Уже по традиции ярко смотрелась делегация из Молдовы, которая не имеет официального статуса, чтобы представлять свою страну, но продвигает сотрудничество с Россией в области бизнеса и политики. В этом году организован стенд «Евразия» и в нем по-прежнему велико участие молдаван: внутри исполняют в том числе национальные молдавские танцы, а снаружи дает интервью вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. На сегодня в Молдове партия «Шор» запрещена, а Илана Шора разыскивают по обвинению в коррупции. Год назад в республике разразился отдельный скандал из-за участия в ПМЭФ государственного академического ансамбля народного танца Joc: его прежнего руководителя уволили.

Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

Основная масса официальных делегаций прибудет завтра, так что пока быстрый взгляд от повидавшей форумы Ксении Собчак: «Форумчаночек на ПМЭФ почти не видно, зато много беременных».

Что показывают

Организаторы форума со своей стороны в честь 80-летия Победы провели акцию «Аллея памяти» рядом с церковью Смоленской Божьей Матери. В память о защитниках Ленинграда в годы войны высадили 80 деревьев и кустарников.

Мотив этот продолжили и на самом форуме. Крупные компании традиционно соревнуются в яркости стендов, и «Уралхим», к примеру, соединил собственный тренд — цветочные панно — с трендом государственным, посвятив стенд годовщине Победы. «Газпромнефть», «Газпром», «Фосагро» и другие лидеры форума по капитализации не отставали по части изобретательности.

1 из 10 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Потенциально мемным стал и стенд News Media Holding Максима Иксанова, над которым возвышается огромный смотрящий по сторонам глаз. «Шкулёв Холдинг» представил мультимедийный стенд, в котором использованы футуристичные и природные образы, изображения улиц города.

Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»

Не стоит форум без хайпа на произвольно выбранную тему, и в этом году вместо мурманского краба или робота Дуняши у нас именные лабубу от телеканала «360» c лицами узнаваемых государственных деятелей. Лабубу-набибу, посвященная Центробанку, — это уже тренд, а вот Сергея Лаврова или Дмитрия Медведева мы увидели впервые. Разлетались эти зубастые персонажи как пирожки.

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В разных точках форума можно встретить различные модели автомобилей LADA. В нулевой день торжественно презентовали новую модель — Azimut. Отдельной линией вдоль корпусов «Экспофорума» выстроены машины военного предназначения: бронеавтомобиль семейства «Спартак», многоцелевой автомобиль «Штурм» с защитой отсеков, специальная бронированная машина семейства «Тигр». Время такое.

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Одной из заметных тем форума стало здоровье и реабилитация граждан. Этому много внимания уделено и на стендах регионов, в том числе Петербурга: можно увидеть современные разработки в области протезирования рук и ног. Есть и отдельный большой стенд Healthy life Area, организованный при участии Федерального медико-биологического агентства и Health&Nutrition (бывший Danone). Его продвигает промоутер в костюме вейпа и надписью «Меня создали, чтобы убить тебя незаметно».

Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»











О чем говорили

Война — холодная и нет

Отсылки к 80-летию Победы есть не только в оформлении стендов, но и в программе ПМЭФ. Причем довольно смелые. Публицист и автор радиопередачи «Еврозона» на «Вести FM» Владимир Сергиенко в ходе панельной дискуссии, посвященной годовщине, сравнил сегодняшние санкции против россиян за рубежом с уничтожением экономических прав евреев нацистской Германией. В этом контексте современные блокировки счетов и изъятия активов Сергиенко назвал «ариизацией 2.0».

Утверждение, что это всё же разные вещи, так как ариизация осуществлялась по этническому признаку, а санкции — это «наказание России за определенные действия», Сергиенко назвал ложью.

Русских наказывают за то, что они русские. Это — ариизация. Владимир Сергиенко Публицист и автор радиопередачи «Еврозона»

«Огромное количество санкций скрыты, непубличны, в странах Балтии есть огромное количество указов, которые копируют нюрнбергские законы против евреев, — продолжал он и подключил немецкий контекст: — Если ты гражданин Российской Федерации, твой банковский счет в Коммерцбанке закрывают. Если у тебя жена гражданка Российской Федерации или муж, или твой компаньон в фирме россиянин, в Коммерцбанке закрывают твой счет… В наше же время в Мюнхене по инициативе бургомистра города расторгли контракт с дирижером Валерием Гергиевым. Почему? Потому что он политически промолчал. А от него требовали высказать позицию».

Уже в конце монолога стал понятен логический ряд: «А мне заблокировали все счета по санкциям Евросоюза. После этого следующее официальное письмо, которое я получил, гласило, что я не оплатил страховку и теперь не имею права быть участником дорожно-транспортного движения. Это ариизация».

На сессии Валдайского клуба говорили об «устойчивости в мире неопределенности». В тревожном подзаголовке «Всеобщая безопасность через укрепление отдельных государств» как будто недоставало добавления «на примере Ирана», и действительно, модератор, главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов неоднократно возвращался к тому, что прямо в эти минуты формируется новая реальность: «Степень откровенности силы, которая начала проявляться достаточно давно, но до такой степени мы, пожалуй, еще не видели». Причем, подчеркивал он, уже никто особо не ищет предлога в виде соблюдения или несоблюдения прав человека: «Байден говорил о демократиях и автократиях, Трамп уже этого не делает».

Экс-президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, казалось, разделял тревогу Лукьянова. Но все участники без приставки «экс», по совпадению, были крайне оптимистичны, чем даже удивили модератора. Заканчивал швейцарский журналист Роджер Кеппель, который назвал свою страну «хорошо организованной анархией», где «правительство слабое» и даже не может определять внешнюю политику, а люди выбирают прямую демократию. Это был неожиданный пример, но он пришелся ко двору как метафора международных отношений, которые обычно развиваются в хаотическом ключе, а такие жесткие конструкции, как холодная война, оказываются исключением. «Хорошо организованная анархия — это пока не то, что у нас есть, но это то, к чему мы должны стремиться», — подытожил Лукьянов.

Сессия «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему» обогатила словарный запас слушателей. Так, рейтинг «дронификации» регионов РФ представил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Петербург, к слову, занял в нем 12-е место.

Генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем президента) предложил термин «дронономика» как тему сессии одного из следующих ПМЭФ. «Дрон — это не только власть, но и вырвавшийся на свободу искусственный интеллект», — сказал он. Причем искусственный интеллект, который «буквально влетает в форточку», правда, пока в не совсем мирных целях. Зато беспилотники способны решать не только логистические, но и демографические проблемы. «Построить дороги к каждому малому городу невозможно, это очень дорого. Дураков на всех не хватит, дураки нынче дОроги, демография опять же», — пояснил Песков.

Сейчас дроны — это часть экономики войны, признал генеральный директор ООО «Транспорт Будущего» Юрий Козаренко. Чтобы их начал использовать бизнес, придется для начала победить в СВО, а затем «открыть небо, землю и воду».

Возвращение в Россию иностранного бизнеса обсуждали на сессии «Сценарии технологической репатриации». «Мы точно не отказываемся от иностранных инвестиций, но [нужно], чтобы инвестиции были умными», — отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. То есть, чтобы вложения шли на создание не просто мощностей, а новых технологических компетенций, а также чтобы присутствовал контроль со стороны российских бенефициаров, пояснил он принцип. Кто именно пытается вернуться, он не сказал, но в кулуарах форума предсказуемо развил мысль: «Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции отменили, а потом пусть приходят, и поговорим».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский высказал мнение, что пускать обратно европейских и американских разработчиков оборудования и программного обеспечения нельзя. «Они ушли, хлопнув дверью, бросив всё, бросив нас, доверия к ним никакого нет и они нам здесь просто не нужны», — подчеркнул он.

Впрочем, санкции — не главное препятствие, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, указывая на высокую ключевую ставку Центробанка. «80% теряем из-за того, что невозможно взять кредит для масштабирования, а лишь 20% лежат в области санкций», — заявил он. «Мы находимся в диалоге с ЦБ, — дипломатично парировал Денис Мантуров. — А приоритетные проекты за счет льготного кредитования всё же реализуются».

Ценности на тетрадке

В обсуждении «Курс на рождаемость» логично участвовала вынашивающая четвертого ребенка Анастасия Столкова (член комиссии Общественной палаты РФ по здравоохранению). Она пожаловалась на демотивирующий вопрос, который слышит каждая беременная в женской консультации: «Сохранять будете?» — и предложила регионам обратить внимание на диалог врачей и пациенток, «формировать идеологию и работать с контентом». Если штрафы за склонение к аборту считаются, то Петербург — уже.

Мерами по снижению смертности и увеличению рождаемости делились главы регионов — от флагмана этой эскадры, главы Вологодской области Георгия Филимонова, до главы ДНР Дениса Пушилина. А директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин нашел корни женских репродуктивных заболеваний, которые не позволяют родить здорового ребенка, в мужчинах, которые приносят инфекцию в семью. Обследовать молодоженов нужно сразу и в паре — на это надо выдавать соответствующий сертификат, считает он.

На сессии про религию и экономику обсуждали баланс — может ли считаться нравственным занятие предпринимательством. «Если эту прибыль используешь во славу божию… но можно ли украденные деньги во славу божию использовать, нет. Этот вопрос очень сложный», — сказал ректор Российского православного университета Александр Щипков. В ответ на это ректор СПбГУ Николай Кропачев, который вел сессию, предложил организовать мировоззренческий форум.

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель финансово-хозяйственного управления Патриархии, посетовал, что за последние 20 лет люди, разрушающие страну изнутри, сделали всё, чтобы придать негативный оттенок слову «патриотизм». Теперь на очереди понятие «ценности»: «Мы настолько много говорим, но не делаем, что слово „ценности“ обесценилось», — заявил священник.

Источник: Росконгресс

Впрочем, он тут же перешел к делу, предложив: «На тетрадках в школах раньше писали гимн, а давайте сейчас писать о традиционных ценностях». Это не метафора. По крайней мере Кропачев предложил обратиться к Минпросвету, чтобы закрепить норму, по которой на тетрадках будет расшифровано понятие традиционных ценностей.

На другой сессии, обсуждая перспективы отечественных цифровых платформ, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров мечтал об отечественном искусственном интеллекте: «У нас точно будет свой русский искусственный интеллект, который будет задумываться о смысле жизни и будет немножко неулыбчивый».

Источник: Росконгресс