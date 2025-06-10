В Париже 50 тысяч человек устроили беспорядки из-за похищения судна Греты Тунберг, силовики разгоняют толпы дубинками — кадры

Группа во главе с Тунберг отправились в сектор Газа с гуманитарной помощью Источник: Сальваторе Кавалли / AP











Экоактивистку Грету Тунберг и ее судно Madleen («Мадлин»), отправившееся в сектор Газа с гуманитарной помощью, перехватили израильские силы. Тунберг обвинила Израиль в своем похищении, а во Франции из-за этого начались акции протеста. Рассказываем, что случилось.

Яхта «Madleen» отправилась от берегов Сицилии 1 июня, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. На борту судна были продукты, фильтры для воды, медицинское оборудование и средства гигиены.

Помимо Греты Тунберг на яхте находились 12 человек: ирландский актёр Лиам Каннингем, известный по роли в сериале «Игра престолов», а также несколько граждан Франции и Швеции. По некоторым данным, среди них был один дипломат. Reuters отмечает, что это французский депутат Европейского парламента Рима Хассан. Экипаж пытался прорвать морскую блокаду сектора Газа, однако израильские силы перехватили судно.

Власти Израиля объясняют, что им пришлось пойти на такие меры, так как акция с судном Тунберг была оценена как «попытка подогреть антиизраильские настроения» в мире на фоне конфликта в секторе Газа.

Сама Тунберг обвинила Израиль в собственном похищении. Из-за этой ситуации поверенного в делах посольства Израиля вызвали в МИД Испании, передает Ynet.

МИД Израиля сообщил, что Madleen направляется в порт и все люди, находящиеся на борту, вернутся в свои родные страны. Однако Мадрид решил высказать протест в ответ на действия Израиля, чтобы добиться разъяснений и подчеркнуть недопустимость подобных действий в международных водах.

В понедельник французское правительство объявило о своей готовности содействовать скорейшей репатриации своих граждан, которые находятся на борту судна Madleen. А президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы шестерым гражданам Франции, находящимся на борту, было позволено вернуться во Францию как можно скорее, передает France 24.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж будет работать над тем, чтобы способствовать скорейшему возвращению граждан во Францию.

Действия Израиля в отношении судна во главе с Тунберг спровоцировали беспорядки в Париже. Около 50 тысяч человек вышли на протесты, передает France 24. В отношении самых активных участников протеста силовикам пришлось применить силу.

Силовики применили дубинки в отношении активистов во время протеста в Париже Источник: France 24

Кроме того, протесты прошли не только в Париже — по всей Франции состоялось около 200 митингов.

В то же время Израиль сталкивается с растущим международным давлением, требующим разрешить ввоз дополнительной гуманитарной помощи в сектор Газа. После двух месяцев полной блокады в секторе возник дефицит продуктов питания и предметов первой необходимости.

Турция осудила Израиль за перехват судна с гуманитарной помощью, назвав это «отвратительным нападением». В заявлении говорится, что действия израильских сил в отношении судна Тунберг во время плавания в международных водах являются явным нарушением международного права.

По информации The Washington Post перед тем, как отправиться в плавание, 22-летняя Тунберг заявила в интервью, что больше всего она боится «молчания мира», которое, по ее словам, «способствует геноциду». Израиль неоднократно отрицал обвинения в геноциде и отвергал заявления о том, что он осуществляет гуманитарную блокаду.