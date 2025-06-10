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Страна и мир Задержание Павла Дурова «Комната без окон. И постоянно мигающий свет»: Павел Дуров рассказал о своем задержании и приватности Telegram

«Комната без окон. И постоянно мигающий свет»: Павел Дуров рассказал о своем задержании и приватности Telegram

Он дал интервью американскому журналисту

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2 комментария
Дуров утверждает, что не отказывался от сотрудничества с властями | Источник: durov / T.meДуров утверждает, что не отказывался от сотрудничества с властями | Источник: durov / T.me

Дуров утверждает, что не отказывался от сотрудничества с властями

Источник:

durov / T.me

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он рассказал о задержании французскими властями и приватности Telegram. Мы собрали главные заявления Дурова в этом материале.

О задержании

Основатель Telegram сообщил, что после задержания в аэропорту Парижа его поместили в одиночную камеру без доступа к телефону. Дуров провел там четыре дня.

«Это была комната в семь квадратных метров, без окон, бетонный блок. Узкая кровать без белья, без подушки, с тонким матрасом, будто коврик для йоги — может быть, один сантиметр. И постоянно мигающий свет, что немного раздражало», — рассказал Дуров.

Однако он отметил, что это не было тюрьмой или следственным изолятором. Пребывая там, Дуров делал по 200 отжиманий и приседаний каждый день. Франция стала для него «самым неожиданным местом для ареста».

Про обвинения

Дуров заявил, что до сих пор не понимает причин своего задержания. По словам Дурова, ему сообщили о беспокойстве властей в связи с отсутствием ответа платформы на судебные запросы.

«Но это не соответствует действительности: мы просто не получали ни одного запроса, оформленного в соответствии с европейским законом», — отметил Дуров.

Основатель Telegram сообщил также, что не отказывался от сотрудничества с властями.

«Как только французская сторона начала соблюдать процедуру, Telegram начал предоставлять данные. Речь идет только об IP-адресах и, в некоторых случаях, номерах телефонов подозреваемых», — сказал Дуров.

IP-адрес — это уникальный код, необходимый для идентификации в интернете, выполняет примерно ту же роль, что и почтовый адрес. Он есть у любого устройства с выходом в Сеть: смартфон, компьютер, планшет и даже смарт-телевизор.

Дуров также заявил, что Франция не просила у него ключей от Telegram, потому что «таких ключей технически не существует».

О безопасности Telegram

Павел Дуров уверил, что Telegram не передает доступ к личным сообщениям, поскольку это невозможно технически.

«Мы обеспечиваем стопроцентную конфиденциальность наших пользователей. Например, Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) пользуется персональными данными пользователей, чтобы показывать им таргетированную рекламу, это их бизнес-модель. Нам не нужно этого делать, мы придумали другие способы монетизации», — сказал Дуров.

Он отметил, что не стал бы сотрудничать со страной, которая потребовала бы доступ к перепискам пользователей.

Власти Франции задержали Павла Дурова 24 августа. Это произошло, поскольку преступники использовали мессенджер для продажи наркотиков и других преступлений, а руководство мессенджера не хотело раскрывать зашифрованные сообщения. Тогда основатель Telegram начал сотрудничать с местными властями.

Дуров сообщил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом. Он объяснил, что его команда удалила всю опасную информацию, которую можно было найти в Telegram.

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Телеграм Дуров Павел Дуров Задержание Франция
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Комментарии
2
Гость
8 часов
Верим , конечно же верим Опричники прищурившись одобрили
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