Почему в России до сих пор нет 5G: «большая четверка» операторов рассказала о быстром интернете

Вопрос обсудили на конференции «ЦИПР» Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Мобильная связь 5G постепенно окутывает Китай и другие страны. Но почему ее до сих пор нет в России? На этот вопрос ответили представители «большой четверки» на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде.

Гендиректор «Т2 Мобайл» Антон Годовиков объяснил, что происходит с 5G за границей. По его словам, сеть нового поколения охватила десятки стран. Но из 39 рынков только четыре — Норвегия, Южная Корея, Гонконг и материковый Китай — развернули более 200 базовых станций. Практика показывает, что технология «не очень-то увеличивает выручку операторов».

«Мы сделали расчет применительно к нам и увидели, что если построить широкую, емкостную сеть 5G внутри Московской кольцевой дороги, затраты составят около 100 миллиардов рублей (если говорить о диапазоне 4,9 ГГц), окупаемость — 20–30 лет», — отметил Годовиков.

Немного поясним относительно диапазона. Приоритетными для 5G считаются частоты 3,4–3,8 ГГц, но в России они заняты другими службами, в том числе силовыми, пишет РИА Новости. Для сети нового поколения выделили диапазон 4,4–4,9 ГГц — операторы считают его не самым оптимальным (мало совместимых устройств).

Гендиректор «МТС» Инесса Галактионова рассказала об опыте зарубежных коллег, а именно Китая. Она обратила внимание на то, как внедрение 5G повлияло на его производство, финансовый сектор и другие отрасли. Кроме того, руководитель поддержала мнение предыдущего спикера по поводу диапазона частот.

Владимир Месропян, представляющий «МегаФон», объяснил, почему в России «забуксовало» строительство сетей нового поколения. По его словам, рост абонентской базы больше не окупает инвестиции в 5G.

«Если мы ждем органического роста абонентской базы и поднимаем чек по среднемировым уровням на 17%, окупаемость составит 20+ лет. В текущих экономических условиях это неприемлемо. [Окупить 5G в этом диапазоне] можно за 10 лет, но чек придется поднять в 3,75 раза, что неприемлемо для наших абонентов», — рассказал Месропян.

Похожие сроки окупаемости назвал и президент компании «ВымпелКом» Александр Панков. По его словам, нужно продолжать работу по диапазону 3,5 ГГц.

«Может быть, хорошо, что у нас с 5G пока ничего не получилось. Если бы у нас не было проблем с частотами, все операторы сфокусировались бы на создании такой инфраструктуры в крупных мегаполисах. Пока вопрос не решался, мы неплохо развили LTE территориально», — прокомментировал министр цифрового развития Максут Шадаев.