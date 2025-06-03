«Была мечта — сфотографировать „Руслана“»: как 13-летний школьник стал популярным споттером и ловцом редких самолетов

Увлечение споттингом пришло внезапно во время болезни Источник: Полина Авдошина / V1.RU











Вначале был взгляд. Взгляд в южное небо над аэропортом Адлера, где взлетали и заходили на посадку серебристые лайнеры. Затем — конструкция из телефона и бинокля, позволяющая визуально приближать самолеты, идущие на эшелоне над родным Волжским. Потом — поддержка увлечения родителями и покупка дорогой камеры, снимающей так, что можно рассмотреть заклепки на фюзеляже лайнера, идущего на высоте 10 600 метров. Знакомьтесь — Глеб Саранцев, 13-летний споттер и автор открытого телеграм-канала, в котором можно полюбоваться на его работы. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

Boeing «Победы» вылетает из Сочи Источник: Glebpobed / T.me











Не было бы счастья, да ротавирус помог

— Всё началось примерно год назад в Адлере, — рассказывает Глеб. — Я заболел ротавирусом, не спалось, смотрел фильмы из цикла «Расследование авиакатастроф», а потом как-то само получилось. Я начал смотреть в небо, наблюдать за самолетами. Потом родители купили фотоаппарат.

Мария, мать мальчика, улыбается:

Тяжелый транспортник Ан-124 был в списке желаний молодого человека Источник: Glebpobed / T.me











— У нас теперь жизнь по графику Flightradar, — рассказывает женщина. — Однажды в субботу просыпается и говорит: «Мам, в аэропорту „Руслан“. Собрались, поехали. Сфотографировали. Конечно, у правоохранительных органов иногда возникают вопросы, САБ иногда подходит, иногда подъезжает Росгвардия, но я всегда сопровождаю сына, так что вопросы снимаются. Иногда силовики даже идут навстречу и помогают сделать редкий кадр. Они ведь тоже люди, у них тоже есть дети.

«Королева небес» на эшелоне Источник: Glebpobed / T.me











«Я всегда с собой беру фотокамеру»

По словам фотографа, основная точка съемки — у бабушки на балконе. Там и удобно, и опора для фотографии есть.

Первым самолетом, который попал в объектив юного фотографа, стал знаменитый Ан-22 «Антей».

«Илюша-грузовик» выполняет вираж где-то над Волгоградом Источник: Glebpobed / T.me











— Фотографировал Ту-214, четыре раза в кадр попадал «Антей», — рассказывает Глеб. — Много раз снимал Ил-78, попадался и Ил-76 МД, еще советский, и МД-90 уже российский. Часто встречались Ан-26, Ан-30. Если снимать военные самолеты, то нужно ехать в Астраханскую область, ближе к военному аэродрому. А это опасно, сами понимаете. Давно хотел сфотографировать «Руслан» — пару дней назад мечта сбылась, он шел над Волжским из Южной Африки в Ульяновск. Борта, в основном, отслеживаю по Flightradar, но не все они отражаются на этом сайте.

Фотоаппарат — всегда в рюкзаке. Ведь никогда не знаешь, когда получится сделать удачный кадр:

— Самое сложное — поймать момент, — говорит молодой человек. — Борт может проходить над городом ночью, в облачность — явно сделать снимок не получится.

Одна из самых сложных задач — дождаться Глеб Саранцев Споттер

На каникулах Глеб собирается в Санкт-Петербург. На встречу с такими же споттерами:

«Туполев» СЛО «Россия» идет на эшелоне Источник: Glebpobed / T.me











— Сын завел свой телеграм-канал, в нем познакомился с такими же молодыми людьми, споттерами из Питера, сейчас хочет съездить туда, пообщаться, обменяться, как говорится, опытом, — рассказывает мама фотографа. — Проблема еще в том, что в Волгограде нет сообщества споттеров как таковых. Был один человек, но сейчас он переключился с авиационной темы, тем не менее с Глебом общается, дает советы, в чем-то помогает.

Сказывается ли хобби на учебе? Скорее да, чем нет, но при этом родители всецело одобряют занятие ребенка:

— Кто знает, что было бы, если бы в свое время мы ему не купили хороший фотоаппарат, — говорит Мария Саранцева. — Сейчас у сына есть увлечение, да и мы, остальные члены семьи, сказать по правде, начали больше смотреть в небо. Хобби сына, конечно, сказывается на учебе, но стараемся находить компромисс — ведь нужно время и на учебу, и на фото, и на футбол (Глеб играет за юношеский клуб «Ротор»), и на свой телеграм-канал, и на ответы хейтерам. Сейчас вот опять поедем в Гумрак, снимать самолеты.

«Авиация? Подумаю!»

Сам же Глеб отвечает на вопрос о совмещении, казалось бы, несовместимых вещей, практически с философской мудростью:

— После учебы у меня есть два часа свободного времени, его можно потратить на споттинг, — говорит молодой человек. — А если что-то или кого-то пропустил, то тогда уже в выходные у бабушки, или на каникулах.

«Иван Поддубный» катится по перрону аэропорта Волгограда Источник: Glebpobed / T.me











На вопрос — планирует ли Глеб связать свою жизнь с авиацией, молодой человек не дал четкого ответа:

— Нужно много ресурсов, идеально знать физику, математику… Пока об этом не думал.

Впрочем, одно Глеб знает точно — хобби не бросит.

— У Глеба как-то не было детства, — напоследок говорит Мария Саранцева. — Он сразу стал серьезным, рассудительным. Я иногда не понимаю, как у него в голове помещается всё это, и как детский мозг обрабатывает огромное количество информации. Возможно, это гены — папа у него капитан корабля, сейчас в рейсе. А его хобби понемногу начинает разрастаться и одними самолетами уже не ограничивается.