Новый порядок выплаты пенсий, запрет на использование мессенджеров и блокировка переводов: законы июня

Пенсионеров ждут изменения в выплатах Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в июне 2025 года.

Запрет на иностранные мессенджеры

Банкам, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и ряду других субъектов запретят информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров. Закон предусматривает обязательную маркировку всех исходящих звонков от организаций.

Коды из СМС будут приходить позже

СМС-сообщения с кодами подтверждения от «Госуслуг» будут приходить только после того, как человек завершит телефонный разговор. Операторы будут обязаны задержать отправку, если сообщение отправлено с использованием ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации) во время того, как человек говорит по телефону. Такой подход, по мнению законодателей, даст жертвам мошенников больше шансов осознать, что они стали целью преступников, своевременно обратиться в полицию и принять другие разумные действия.

Самозапрет на кредиты защитят

Портал госуслуг будет принимать только такие заявления о снятии самозапрета на оформление кредита, которые подтверждены усиленной квалифицированной электронной подписью. Закон обеспечит высокую степень защиты и аутентификации, а также поможет предотвратить несанкционированный доступ и использование личных данных.

Подозрительные переводы начнут блокировать

Подозрительные денежные переводы будут приостанавливать на срок до 10 дней. Блокировку будет осуществлять Росфинмониторинг. На такие меры ведомство пойдет, если есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

Ограничения на передачу СИМ-карт

С 1 июня вступают в действие поправки, ограничивающие передачу СИМ-карт третьим лицам. Отныне разрешено передавать симки, оформленные на конкретное лицо, только ближайшим родственникам, перечень которых закреплен в Семейном кодексе. В него входят: бабушки, дедушки, родители, братья и сестры, в том числе сводные, а также дети и внуки. Изменения направлены на снижение случаев мошенничества, совершаемых с использованием чужих СИМ-карт.

Аптеки не смогут продавать просроченные лекарства

В России 1 июня 2025 года заработает механизм, который защитит от продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Согласно новому закону, аптеки обяжут проверять наличие сведений о препарате в национальной системе маркировки. Если информация о нем отсутствует или заблокирована, продажа будет запрещена.

Автоматическая блокировка также распространится на препараты, реализацию которых приостановил Минздрав. В данном случае речь идет о нарушении требований, установленных законодательством, прекращения их гражданского оборота либо истекшего срока годности.

Фармацевты получат новые льготы

С 1 июня 2025 года аптеки войдут в систему здравоохранения. Ранее их относили к торговле. Нововведение позволит провизорам и фармацевтам получить социальные льготы и преференции, положенные работникам системы здравоохранения.

Стартует приемная кампания в вузы

С 20 июня абитуриенты могут подавать документы для поступления в вузы в приемную комиссию лично. Также можно воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» и подать заявления удаленно в пять вузов страны до пяти специальностей в каждом.

Приемная кампания в школы

Прием детей в первый класс по месту прописки, который начался 1 апреля, заканчивается 30 июня. В этот период заявление могут подать семьи, которые проживают рядом с учебным заведение или имеют особые льготы.

Следующий этап начнется в июле и продлится до 5 сентября. В это время свободные места в школе будут распределяться между желающими из других районов.

Изменение порядка выплаты военных пенсий

С 3 июня 2025 года силовые ведомства, такие как МВД, ФСИН, Минобороны, Росгвардия, получат право самостоятельно определять способы выплаты пенсий своим сотрудникам.

Теперь военные пенсионеры смогут получать деньги на банковские карты, депозиты в любых российских банках или через почтовые переводы. Выбор способа выплаты можно будет указать как при назначении пенсии, так и при смене реквизитов счета. Ранее эта категория пенсионеров получала пенсии только через Сбербанк.

Дни выплаты пенсий изменятся

Российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно. Причина — в Дне России и длинных выходных.

Пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10-го или 11-го числа, чтобы избежать задержек. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.

Досрочная выплата производится централизованно. Она коснется как тех пенсионеров, которые получают деньги через банки, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.

Короткая рабочая неделя

Для россиян, которые трудятся на пятидневке, есть приятная новость. Они будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно. Дополнительные выходные приурочены к празднованию Дня России (12 июня).

День России — государственный праздник. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и Конституции РФ. Вначале этот праздник стали называть Днем независимости. Современное название 12 июня получило лишь в июне 1998 года.

Благодаря тому, что выходной день с субботы, 8 марта, перенесли на пятницу, 13 июня, работники смогут отдохнуть четыре дня подряд.

У россиян будет мини-отпуск в июне Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









