Эксперт напомнил, какие прогулки по лесу могут закончиться тюрьмой. Проверьте свои планы

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что за сбор краснокнижных ягод россиянам грозит уголовная ответственность. Например, за костянику или княженику можно получить до четырех лет лишения свободы.

«Наступает пора ягод, в связи с чем хочу предупредить всех, кто любит их собирать, об ответственности. Так, Лесной кодекс запрещает сбор краснокнижных растений, среди которых немало ягод — костяника, княженика. Их легко спутать с малиной. За умышленный сбор таких ягод грозят как минимум исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет и штрафом до 1 миллиона рублей», — рассказал ТАСС Сергей Колунов.