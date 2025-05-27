Эксперт напомнил, какие прогулки по лесу могут закончиться тюрьмой. Проверьте свои планы

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Нужно быть аккуратнее с ягодами

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13 комментариев
За их сбор на «неправильных» территориях можно получить наказание | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗа их сбор на «неправильных» территориях можно получить наказание | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За их сбор на «неправильных» территориях можно получить наказание

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что за сбор краснокнижных ягод россиянам грозит уголовная ответственность. Например, за костянику или княженику можно получить до четырех лет лишения свободы.

«Наступает пора ягод, в связи с чем хочу предупредить всех, кто любит их собирать, об ответственности. Так, Лесной кодекс запрещает сбор краснокнижных растений, среди которых немало ягод — костяника, княженика. Их легко спутать с малиной. За умышленный сбор таких ягод грозят как минимум исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет и штрафом до 1 миллиона рублей», — рассказал ТАСС Сергей Колунов.

Он добавил, что Лесной кодекс запрещает собирать любые ягоды, включая и некраснокнижные, в национальных парках, заповедниках и других охраняемых территориях.

Ранее мы рассказывали о том, какое наказание можно получить за сбор грибов.

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Ягоды Красная книга Лес Уголовная ответственность
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Комментарии
13
Гость
27 мая, 08:40
Такими темпами скоро введут срок за убийство комара. Лет так 6. Ну или хотя бы штраф. Миллион.
Гость
27 мая, 09:09
Не плохо бы ввести уголовную ответственность за употребление пищи скоромного во время поста.
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