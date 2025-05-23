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Страна и мир Подробности Дуров заплатил бешеную сумму, чтобы его девушка снялась в Голливуде, — угадаете сколько?

Дуров заплатил бешеную сумму, чтобы его девушка снялась в Голливуде, — угадаете сколько?

Оказывается, чтобы попасть в кинематограф, не обязательно учиться актерскому мастерству

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3 комментария
Дуров не просто вышел в свет со своей пассией, но еще и сделал ей роскошный подарок | Источник: Sameer Al-Doumy / AFP / East NewsДуров не просто вышел в свет со своей пассией, но еще и сделал ей роскошный подарок | Источник: Sameer Al-Doumy / AFP / East News

Дуров не просто вышел в свет со своей пассией, но еще и сделал ей роскошный подарок

Источник:

Sameer Al-Doumy / AFP / East News

Основатель Telegram Павел Дуров выкупил роль в голливудском фильме для своей девушки Юлии Вавиловой. Лот за 400 тысяч долларов достался миллиардеру на благотворительном гала-вечере amfAR, прошедшем в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Сделку оформили публично и эффектно. Вавилова опубликовала в сторис видео: за столом вместе с Дуровым под финальный удар молотка и рукопожатие с ведущим аукциона. Потом — объятия с Павлом.

«Лучшая ночь в моей жизни», — подвела итог Юлия.

Нетривиальный подарок своей девушке Дуров сделал на аукционе в Каннах

Источник:

julivavilova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роль, как следует из видео, досталась не просто в каком-нибудь малобюджетном проекте, а в фильме под режиссурой Спайка Ли. Легендарный автор «Не пойман — не вор» (18+) и американского ремейка «Олдбоя» (18+) попал в кадр рядом с новой актрисой своего проекта.

Новоиспеченная актриса светится от счастья

Источник:

julivavilova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока неизвестно, что именно за роль досталась Вавиловой — эпизод, камео или нечто более амбициозное. Но ясно одно: старт в Голливуде с продюсером в лице миллиардера и режиссером в лице Спайка Ли — редкий случай даже для звездных наследниц, не говоря уже о блогерах.

Выход пары в свет тоже стал событием: красная дорожка в Каннах стала их дебютом в статусе пары. По данным телеграм-каналов, Вавилова — первая из девушек Дурова, отношения с которой он официально подтвердил совместным светским выходом.

Отношения миллиардера и 24-летней блогерши длятся около года. Ранее Вавилова рассказывала, что была беременна от Дурова, но потеряла ребенка. По ее словам, причиной стал стресс после их задержания в аэропорту Парижа — тогда речь шла о расследовании, связанном с Telegram.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Павел Дуров Юлия Вавилова Канны Аукцион Роль Голливуд Подарок
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Комментарии
3
Гость
5 часов
Доллар?
Гость
4 часа
Павел уже наелся демократическими свободами во Франции?
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