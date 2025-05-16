Депутат предложил дать россиянам еще одну неделю отпуска — для повышения рождаемости. Новости 16 мая

Во время «демографической недели» россияне смогут расслабиться и прийти к решению родить ребенка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 мая.

Новая схема мошенников

Мошенники начали обманывать школьников, представляясь завучем. Собеседник сообщает, якобы в школе обновляют электронные пропуска, и просит продиктовать код из СМС для подтверждения данных ученика.

E1.RU рассказали, что после этого школьнику из Екатеринбурга посыпались звонки якобы из Центробанка и ФСБ. Их «сотрудники» начинали убеждать жертву, что код, названный «завучу», позволил взломать аккаунты Госуслуг его родителей и теперь все деньги оттуда уйдут на поддержку недружественных государств.

В результате подростка вынудили взять банковские карты родителей и перевести с них все деньги на указанные счета. По такой схеме сейчас обманывают множество школьников по всей стране.

Взрыв на заводе в Башкирии

С утра жители Салавата (республика Башкирия) услышали звуки взрывов в промзоне. Оказалось, что он произошел на заводе, принадлежащем ООО «Свеча», которое занимается производством пластмассы, передают корреспонденты UFA1.RU.

По данным МЧС, работники нарушили технологический процесс, из-за чего у печки случилась разгерметизация. В итоге произошел взрыв, который повлек пожар и частичное обрушение здания.

Источник: Следственный комитет

«Взрыв мощный был, у меня во всей квартире натяжные потолки аж волной пошли. Всё загремело, стёкла, всё. Поехал смотреть — полиция не пускает. Я говорю: „Может, помощь какая-то нужна?“ Говорят: „Не, спасибо, не надо, все службы уже здесь“. Дым уже небольшой остался, а так вообще всё черное было. Взрыв был такой вообще, аж дома всё зашаталось», — рассказал житель Салавата.

В результате взрыва здание завода обрушилось, пострадали три человека. Один из них попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, другой тоже в реанимации, но его состояние оценивается как тяжелое. Третий пострадавший мужчина направился в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака с термическими ожогами.

После разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего.

Слежка за незаконными постройками

Власти начали выявлять незаконные постройки с помощью аэрофотосъемки и беспилотников. Об этом владельцев предупредил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«До этого многие пользовались отношением: „Построили, никто не увидел, как-то будем жить“. Сейчас меняется схема по выявлению. Уже не надо совершать обходы всех дачных поселков, можно просто это зафиксировать аэрофотосъемкой», — сообщил он в беседе с «Говорит Москва».

По закону все капитальные постройки нужно регистрировать в Росреестре и платить за них налог. С 1 января 2025 года это правило также распространяется на хозяйственные постройки с фундаментом, например, бани, сараи и теплицы.

Неделя отпуска для повышения рождаемости

Другой депутат, Георгий Арапов, выступил сегодня с предложением ввести дополнительный ежегодный отпуск, который будет называться «демографическая неделя». Парламентарий предлагает дать россиянам возможность отдыхать 7 дней для повышения рождаемости. Свое предложение Арапов направил министру труда РФ Антону Котякову.

По мнению депутата, эта инициатива станет эффективной мерой поддержки, а для россиян — возможностью остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребенка.

При этом в отпуск должны уходить и одинокие россияне. Они, по задумке Арапова, смогут использовать это время для знакомств и построения серьезных отношений.

Длинные майские праздники

Воспользоваться советом Арапова получится уже в 2026 году, если Минтруд примет предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко сделать в следующем году неразрывные майские праздники. В таком случае россияне смогут отдохнуть с 1 по 9 мая.

Минтруд уже получил предложение депутата. Пока неизвестно, какое решение примет ведомство Антона Котякова. По его словам, инициатива требует ознакомления.

Переговоры России и Украины

В Стамбуле сегодня прошли переговоры России и Украины. Стороны виделись последний раз в 2022 году там же. На встрече смогли договориться об обмене пленными 1000 на 1000 и о втором раунде переговоров. Их проведут, как только страны детально проработают варианты для прекращения огня.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом договорено — продолжить наши переговоры», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Украина на встрече предложила провести встречу двух президентов. Представители Москвы не ответили на это утвердительно, но приняли к сведению.