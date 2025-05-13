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Страна и мир Горит больше 500 тысяч гектаров: Забайкальский край охвачен пожарами — видео

Горит больше 500 тысяч гектаров: Забайкальский край охвачен пожарами — видео

Из-за сильного ветра и сухой погоды даже потушенные очаги снова вспыхивают

174
5 комментариев
Источник:

CHITA.RU

Забайкальский край охвачен пожарами. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространяется по лесам. Больше 500 тысяч гектаров пытаются потушить около полутора тысяч спасателей и волонтеров, на горящие деревья воду сбрасывают с самолетов и вертолетов. Чтобы огонь не перекидывался на села, вокруг проводят опашку.

Известно как минимум об одном пострадавшем от огня: пожарный получил сильные ожоги.

«Молодой парень, бригадир, ему всего 23 года. Находится в больнице с ожогами: 45% тела обожжено. Он в сознании. Рассказывает, что огонь пришел внезапно, как ураганный смерч. Он успел свою команду из пяти человек спасти — указал им путь отхода. А сам уйти не успел», — рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкалья Павел Волжин.

Причиной большинства пожаров в регионе называют человеческий фактор. Так, прокуратура края возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий, приведших к лесным пожарам, после того как администрация поселка Ленинское устроила отжиг травы, несмотря на запрет. Огонь перебросился в лес, вызвав два пожара на площади более 300 гектаров.

Режим ЧС введен во всех лесах Забайкалья с 7 апреля. До 29 мая включительно в регионе действует запрет на посещение лесов.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
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Комментарии
5
Гость
1 час
да это всё фейк. По телику же говорят что у нас всё хорошо и нам все завидуют.
Гость
34 минуты
погоня за новыми территориями привела к потере старых территорий
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