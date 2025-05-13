Горит больше 500 тысяч гектаров: Забайкальский край охвачен пожарами — видео

Источник: CHITA.RU

Забайкальский край охвачен пожарами. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространяется по лесам. Больше 500 тысяч гектаров пытаются потушить около полутора тысяч спасателей и волонтеров, на горящие деревья воду сбрасывают с самолетов и вертолетов. Чтобы огонь не перекидывался на села, вокруг проводят опашку.

Известно как минимум об одном пострадавшем от огня: пожарный получил сильные ожоги.

«Молодой парень, бригадир, ему всего 23 года. Находится в больнице с ожогами: 45% тела обожжено. Он в сознании. Рассказывает, что огонь пришел внезапно, как ураганный смерч. Он успел свою команду из пяти человек спасти — указал им путь отхода. А сам уйти не успел», — рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкалья Павел Волжин.

Причиной большинства пожаров в регионе называют человеческий фактор. Так, прокуратура края возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий, приведших к лесным пожарам, после того как администрация поселка Ленинское устроила отжиг травы, несмотря на запрет. Огонь перебросился в лес, вызвав два пожара на площади более 300 гектаров.