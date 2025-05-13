Как добраться до Новороссийска и чем там заняться — путеводитель для туристов

Рассказываем, что посмотреть в Новороссийске Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Новороссийск — небольшой город у побережья Черного моря. Официально курортом он не считается, но каждый год привлекает тысячи туристов. Там есть десятки галечных пляжей, парков, кафе и ресторанов. Если вы пока не знаете, чем заняться в Новороссийске и куда можно сходить, 93.RU подобрал для вас несколько красивых и интересных мест.

Как добраться до Новороссийска

Электричка из Краснодара — самый бюджетный вариант Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











В городе есть железнодорожный вокзал и автовокзал. Стоит учитывать, что друг от друга они находятся примерно в пяти километрах — не совсем удобное расположение для туристов, которые хотят сделать пересадку, но добраться от одного вокзала до другого без проблем можно на общественном транспорте.

И еще один совет туристам: если вы оказались на вокзале и встретили толпу таксистов, которые предлагают довезти вас до «другого конца города» всего за 1000 рублей, не соглашайтесь. Лучше вызвать машину в одном из приложений. Новороссийск относительно небольшой, серьезные пробки образовываются здесь редко даже в курортный сезон. А от любого из вокзалов даже до моря можно доехать на маршрутке за 15 минут (проезд стоит 48 рублей, но вечером в некоторых автобусах цена может вырасти). И любое перемещение по городу в принципе занимает не больше получаса.

Ж/д вокзал в Новороссийске совсем небольшой Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Ж/д билеты в летний период разлетаются очень быстро, поэтому лучше планировать поездку заранее. Так, место в поезде из Москвы до Новороссийска обойдется в среднем в 5000–7000 рублей, время в пути займет чуть больше суток. Есть и прямые автобусы, цены там примерно такие же.

Если не хотите проводить в дороге 20 часов, можно сделать пересадку в Краснодаре и передохнуть, но тогда к стоимости билетов можно добавить еще примерно тысячу рублей. Еще один вариант из категории «дешево и сердито» — отправиться из Краснодара в Новороссийск на электричке, билет стоит всего 400 рублей, но придется провести целых четыре часа на жестком сидении. Но «Ласточки» из южной столицы до города тоже ходят, только билеты раскупают почти мгновенно (стоимость — около 1200 рублей).

Самый быстрый и дорогой способ добраться до Новороссийска — долететь сначала до Сочи (аэропорт в Краснодаре сейчас не работает), а потом доехать на «Ласточке» или автобусе. Авиабилеты сейчас недешевые, но если покупать заранее, можно найти варианты и за 14 000–16 000 рублей. «Ласточка» до Новороссийска будет стоить примерно 1500 рублей, а общее время в пути составит чуть больше 10 часов.

Где погулять в Новороссийске

Набережная города — одно из главных туристических мест Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Самый очевидный вариант — набережная, именно туда отправляются в первую очередь все туристы. Свою прогулку можно начать от пляжа «Кристалл» и пройти около четырех километров до улицы Мира. С таким маршрутом вы увидите всю набережную, на пути встретите много памятников и зеленых зон. В любой момент можно спуститься к морю. Еще недалеко от набережной много кафе и ресторанов, полно ларьков с кофе и мороженым.

Набережная неплохо благоустроена, везде деревья и ровная плитка Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











На набережной больше всего взглядов приковывает крейсер «Кутузов». Это величественный советский корабль, который входит в состав Черноморского флота. На борту с 2002 года работает военный музей. Взрослый билет стоит 600, детский — 300 рублей. Полноценная экскурсия обойдется дороже — 1200 и 600 рублей соответственно.

Знаменитый крейсер «Кутузов» Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Если вы уже изучили набережную вдоль и поперек, но хочется погулять пешком еще, стоит пройтись по Западному молу. Оттуда открывается потрясающий вид на море и живописный маяк. Но крайне не рекомендуем это делать в непогоду. Из-за сильного ветра у моря находиться в принципе не особо приятно, а уж гулять по молу тем более.

Одно из самых красивых исторических мест города — улица Новороссийской Республики. Это достаточно широкий бульвар с кафе и ресторанами, в центре которого есть фонтаны. По бокам улицу украшает дореволюционная архитектура, а вечером, когда включается уличная подсветка, там особенно красиво. Еще один неоспоримый плюс — по бульвару можно спуститься прямо к морю.

Лучшие парки города

Парк Фрунзе Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











Не стоит проходить мимо парка имени Фрунзе (он тоже находится в шаговой доступности от набережной). Два года назад зеленую зону благоустроили, и теперь там уютные аллеи, пруд с карпами, детские площадки и парк аттракционов с колесом обозрения.

Еще одно живописное место в центре города — парковая аллея вдоль улицы Советов. По ней можно пройтись после покупок в самом большом торговом центре Новороссийска «Красная Площадь». Протяженность аллеи — около двух километров, там много зелени и скамеек, где можно отдохнуть в тени.

Еще там расположен сквер имени Пушкина с небольшими фонтанами и памятником известному писателю. Неподалеку — тележки мороженщиков и кофейни, а в теплое время года туда часто продают свои картины художники. На аллее можно найти необычную скульптуру «Незнакомка», вдохновленную картиной Крамского.

Окрестности Новороссийска

Село Абрау-Дюрсо — одно из самых красивых мест в районе Новороссийска Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Если хочется провести время на природе, самое время поехать за город. Например, в селе Мысхако есть много живописных мест у моря, куда не заглядывают толпы туристов. Там же можно отправиться на экскурсию по старшейшей винодельне. Есть разные варианты, цены начинаются от 1200 рублей. Можно записаться и на специальную экскурсию для детей (500 рублей).

На озере можно поплавать на катамаранах Источник: Дарья Паращенко / 93.RU









