Пенсионеры остались без выплат, миллиардер раздает деньги, а ученые узнали, когда наступит апокалипсис: главные события недели

Солнце высущит океаны или поглотит Землю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

В России отпраздновали День Победы

9 мая по всей стране прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Однако главный парад традиционно состоялся в Москве на Красной площади.

Как прошёл парад Победы Источник: Ruptly

Его посетило множество мировых лидеров. Попасть на парад можно было только по индивидуальному приглашению. Но россияне могли наблюдать за происходящим в режиме реального времени, поскольку велась прямая трансляция.

Президент России Владимир Путин выступил с речью во время парада Победы, а после объявил минуту молчания. Он заявил, что 9 Мая — самый главный для страны. Глава государства подчеркнул, что РФ будет и впредь держать равнение на ветеранов ВОВ, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом.

Владимир Путин почтил память героев ВОВ и поздравил всех с 80-летней годовщиной Победы Источник: Kremlin.ru

Традиционно праздничный вечер завершился салютом. Те, кто пропустил яркое зрелище, могут полюбоваться кадрами.

Индия и Пакистан договорились прекратить атаки

Индия и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Оно вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск) 10 мая.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что страны готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

Атаки продолжались вплоть до перемирия. Армия Пакистана сообщила, что Индия ударила по авиабазам пакистанских ВВС Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.

В ответ Пакистан начал военную операцию «Буньян-ум-Марсус» против Индии. По данным телеканала Geo, прошла масштабная кибератака. В результате 70% электросетей Индии вышли из строя.

Мощные боестолкновения происходили и ранее. 8 мая истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории. В нем участвовало в общей сложности 125 истребителей.

Обострение отношений между странами произошло после крупнейшего за последние годы теракта в Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек. Подробности о начале конфликта мы рассказывали в отдельном материале.

Рамзан Кадыров хотел уйти с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что просит, чтобы его освободили от должности. Он даже описал будущего приемника. Им должен стать человек, который имеет собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Однако же решение об отставке может принимать только президент России Владимир Путин. После встречи с лидером государства он дал понять, что ухода с поста ждать не стоит и Кадыров продолжит руководить регионом.

Часть пенсионеров останется без выплат в мае

Некоторые пенсионеры получили выплаты за май раньше положенного срока, в апреле. Из-за этого в последний месяц весны они не получат пенсию.

Те пенсионеры, кто обычно получает выплаты на карту с 1 по 5 мая, получили их 29 или 30 апреля из-за нерабочих дней в начале мая. Следующее поступление пенсии их ждет только в июне.

График выплат пенсий сдвинулся и у тех, кто получает деньги с 6-го по 8-е число, они получили выплату до 7 мая. В эти же даты пенсию пришла тем, кому обычно платят 9–11-го числа.

В России отказались расширять программу льготной ипотеки

В Минфине РФ не поддержали предложение расширить льготную ипотеку на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Это связано с ограничениями государственного бюджета, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Антон Силуанов.

На данный момент льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно, а также для тех, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Минимальная процентная ставка по данной программе составляет от 6%, а максимальная сумма кредита может достигать 15 миллионов рублей. Для первоначального взноса или частичного погашения кредита разрешено использовать средства материнского капитала.

Билл Гейтс пообещал раздать свое состояние

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что передаст почти все свои деньги на благотворительность. Об этом он написал на своем сайте Gates Notes.

По его словам, в течение следующих 20 лет он передаст практически все свое состояние через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года организация закроет свои двери навсегда.

Gates Foundation — частный фонд, основанный Биллом Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой Гейтс в 2000 году. Это третий по величине благотворительный фонд в мире.

Гейтс уточнил, что за 25 лет существования фонда раздал на благотворительность более 100 млрд долларов. За следующие 20 лет он планирует удвоить эту сумму.

Фонд сосредоточится на прекращении предотвратимых смертей матерей и младенцев и избавлении миллионов людей от нищеты. Также миллиардер продолжит инвестировать в энергетические инновации для уменьшения вредных выбросов и борьбу с болезнью Альцгеймера.

В Ватикане избрали нового папу римского

Новым папой римским стал кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV. Он стал 267-м главой Римско-католической церкви и первым папой, который родился в США.

Выборы нового папы римского начались 7 мая. Участие в конклаве принимали 133 кардинала со всего мира. Всего было три этапа голосования, два из них состоялись 8 мая.

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, означающий, что конклав избрал нового папу римского Источник: Vatican News

Новому папе римскому 69 лет. Известно, что Прево имеет математическое образование, также он окончил семинарию Ордена святого Августина. С 2015 по 2023 год он работал епископом на северо-востоке Перу.

До избрания Роберт Фрэнсис Прево был кардиналов-епископом Источник: Alessandra Tarantino / AP Photo











В феврале 2025-го предыдущий папа Франциск возвел его в сан кардиналов-епископов, то есть старших кардиналов. Пантифик придерживается прогрессивных взглядов и уделяет много внимания социальной справедливости.

Предыдущий папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. О том, чем запомнился бывший глава католической церкви, рассказали в отдельном материале.



Ученые рассчитали дату конца света

Ученые из NASA совместно с исследователями Токийского университета спрогнозировали, когда Земля станет необитаемой. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

По результатам компьютерного моделирования выяснилось, что биосфера на планете исчезнет через 1 000 002 021 год. Расчеты показали, что постепенное увеличение солнечной радиации сделает планету непригодной для жизни.

По одному из сценариев Солнце поглотит Землю, по другому — планета нагреется так сильно, что океаны испарятся и жизнь станет невозможной.