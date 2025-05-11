Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Онлайн с ночной пресс-конференции в Кремле

В ходе встреч с иностранными лидерами затрагивался вопрос урегулирования конфликта на Украине, заявил Путин. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Киевом.

«За эти 3 дня перемирия происходило то, что вы тоже видели, это было ясно, было предпринято 5 целенаправленных попыток нападения на госграницу», — сказал Путин.