Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Онлайн с ночной пресс-конференции в Кремле

Президент России Владимир Путин с минуты на минуту выступит с заявлением по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы. Дмитрий Песков сообщил, что обращение будет недолгим, но содержательным.
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Россия готова начать переговоры с Украиной 15 мая «хоть с утра», заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Главное об инициативах по прекращению огня:
Киев проигнорировал предложение России о перемирии ко Дню Победы и почти сразу начал масштабные атаки;
все инициативы РФ по прекращению огня были саботированы Украиной;
30-дневный мораторий также был неоднократно нарушен;
Пасхальное перемирие было нарушено пять тысяч раз;
Россия отбила все атаки Украины во время трехдневного перемирия. Киев пять раз пытался напасть на границу РФ в Курской и Белгородской областях.
Полное видео с заявлением президента.
Выступление Путина закончилось.
«Наши предложения на столе, решение за украинскими властями и их кураторами», — заявил Владимир Путин.
Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Президент также поблагодарил администрацию Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.
Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, их смысл — в устранении первопричин конфликта, заявил Путин.
«Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир», — сказал президент.
Несмотря ни на что, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Он назначил встречу в Стамбуле в следующий четверг, 15 мая.
В ходе встреч с иностранными лидерами затрагивался вопрос урегулирования конфликта на Украине, заявил Путин. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Киевом.
«За эти 3 дня перемирия происходило то, что вы тоже видели, это было ясно, было предпринято 5 целенаправленных попыток нападения на госграницу», — сказал Путин.
Президент отметил, что переговоры во время празднования Дня Победы были насыщенными и содержательными.
Владимир Путин вышел к журналистам. Он начал свою речь с поздравления присутствующих с Днем Победы.
Западные журналисты, занявшие первые ряды фойе, ушли «размяться», сообщают журналисты РИА Новости.
«Российские — держатся».
Журналисты продолжают ждать выхода Владимира Путина. В Сети замечают: ночной пресс-конференции в Кремле еще никогда не было.
Сегодня Владимир Путин завершил четырехдневную серию встреч с главами иностранных государств, которые приехали в Москву на День Победы. В столице собралось около трех десятков лидеров стран. Празднование 80-летия Победы стало одним из крупнейших саммитов.
Ожидается, что на пресс-конференции Путин подведет итоги последних дней. В Малахитовом фойе Кремлевского дворца уже заняты все места, сообщает ТАСС. Есть и зарубежные репортеры — из BBC, CNN и NBC.
Журналисты собираются в Малахитовом фойе в Кремле.