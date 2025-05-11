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Страна и мир Онлайн-трансляция Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Онлайн с ночной пресс-конференции в Кремле

Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Онлайн с ночной пресс-конференции в Кремле

Собираем главное

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3 комментария
Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Онлайн с ночной пресс-конференции в Кремле | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Онлайн с ночной пресс-конференции в Кремле | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин с минуты на минуту выступит с заявлением по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы. Дмитрий Песков сообщил, что обращение будет недолгим, но содержательным.

Собираем главное в режиме онлайн.

Анастасия Моденова

Россия готова начать переговоры с Украиной 15 мая «хоть с утра», заявил помощник президента Юрий Ушаков.

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Анастасия Моденова

Главное об инициативах по прекращению огня:

  • Киев проигнорировал предложение России о перемирии ко Дню Победы и почти сразу начал масштабные атаки;

  • все инициативы РФ по прекращению огня были саботированы Украиной;

  • 30-дневный мораторий также был неоднократно нарушен;

  • Пасхальное перемирие было нарушено пять тысяч раз;

  • Россия отбила все атаки Украины во время трехдневного перемирия. Киев пять раз пытался напасть на границу РФ в Курской и Белгородской областях.

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Анастасия Моденова

Полное видео с заявлением президента.

Источник:

РИА Новости

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Анастасия Моденова

Выступление Путина закончилось.

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Анастасия Моденова

«Наши предложения на столе, решение за украинскими властями и их кураторами», — заявил Владимир Путин.

Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Президент также поблагодарил администрацию Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.

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Анастасия Моденова

Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, их смысл — в устранении первопричин конфликта, заявил Путин.

«Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир», — сказал президент.

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Анастасия Моденова

Несмотря ни на что, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Он назначил встречу в Стамбуле в следующий четверг, 15 мая.

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Анастасия Моденова

В ходе встреч с иностранными лидерами затрагивался вопрос урегулирования конфликта на Украине, заявил Путин. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Киевом.

«За эти 3 дня перемирия происходило то, что вы тоже видели, это было ясно, было предпринято 5 целенаправленных попыток нападения на госграницу», — сказал Путин.

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Анастасия Моденова

Президент отметил, что переговоры во время празднования Дня Победы были насыщенными и содержательными.

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Анастасия Моденова

Владимир Путин вышел к журналистам. Он начал свою речь с поздравления присутствующих с Днем Победы.

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Анастасия Моденова

Западные журналисты, занявшие первые ряды фойе, ушли «размяться», сообщают журналисты РИА Новости.

«Российские — держатся».

Источник:

RIA_Kremlinpool / Telegram

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Анастасия Моденова

Журналисты продолжают ждать выхода Владимира Путина. В Сети замечают: ночной пресс-конференции в Кремле еще никогда не было.

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Анастасия Моденова

Сегодня Владимир Путин завершил четырехдневную серию встреч с главами иностранных государств, которые приехали в Москву на День Победы. В столице собралось около трех десятков лидеров стран. Празднование 80-летия Победы стало одним из крупнейших саммитов.

Ожидается, что на пресс-конференции Путин подведет итоги последних дней. В Малахитовом фойе Кремлевского дворца уже заняты все места, сообщает ТАСС. Есть и зарубежные репортеры — из BBC, CNN и NBC.

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Анастасия Моденова

Журналисты собираются в Малахитовом фойе в Кремле.

Источник:

kremlin.ru

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Комментарии
3
Гость
1 час
Ждём-с!!!
Гость
1 час
К утру начнут наверное.
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