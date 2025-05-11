Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти

В этот раз Катя поехала в далекую и загадочную страну Источник: Екатерина Бурко, Дмитрий Гладышев / 72.RU

Мы часто пишем об удивительных путешествиях наших читателей. В прошлый раз сотрудник банка из Тюмени Екатерина Бурко решила пуститься во все тяжкие и устроить себе хардкорный отпуск — вне цивилизации — в Бурятии. В этот раз она отправилась в Непал, южноазиатское государство в Гималаях, расположенное между Индией и Китаем. И там, как рассказала Екатерина 72.RU, невероятно. Честно.

Далее — от первого лица.

Екатерина Бурко

Путешествие к Аннапурне: от наводнения до базового лагеря

Путешествия — это всегда новые впечатления, порой даже самые неожиданные. Но иногда путь к цели оказывается куда интереснее самого пункта назначения. Именно такой стала наша поездка в Непал осенью 2024 года. Мы ездили группой Ballistic Travel (гид и организатор — Анатолий Шевченко). Основной нашей целью был базовый лагерь Аннапурны (Annapurna Base Camp, ABC) — одного из самых опасных восьмитысячников. Мы добирались в этот далекий уголок мира через Екатеринбург, ОАЭ, переживая задержки поездов, перелеты, двадцатичасовой переезд на автобусе и многое другое. Но все по порядку.

Начало. Задержка поезда

Все началось с неожиданной проблемы — транспортного коллапса на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге, из-за которого задерживались не только электрички, но и поезда дальнего следования. Соответственно график прибытия нашего поезда также сильно сдвинулся. Уведомление о том, что наш поезд задерживается на пять часов, мы получили с утра, но даже это не гарантировало того, что поезд приедет вовремя. И несмотря на то, что мы брали билеты с большим запасом по времени — мы рисковали опоздать на рейс.

Параллельно обсуждали вариант поехать на двух автомобилях и оставить их на время поездки в Екатеринбурге (нас было 8 человек). В итоге все же решили рискнуть и дождаться поезда. Он приехал с чуть большей, чем пятичасовой, задержкой, кроме того, были длительные, чем обычно, остановки по ходу поездки. На вылет мы все-таки успели, но буквально забегали в аэропорт уже к окончанию регистрации.

Эта история об удивительной стране с удивительными людьми Источник: Екатерина Бурко











В Шардже нас ждал длительный пересадочный период. Чтобы как-то скоротать время, мы решили съездить в Дубай — немного погулять и искупаться в Персидском заливе. Отмечу, что в октябре стояла знойная жара и среди песков, восточной архитектуры и асфальта мы чувствовали себя как на раскаленной сковородке — передвигаться можно было только на такси или перебежками из здания в здание, где есть кондиционеры. Вода в заливе была теплее парного молока. По мне — то еще «удовольствие» для пляжного отдыха.

Наше путешествие в пяти минутах Источник: Екатерина Бурко

Катманду: сердце Непала

После всех пересадок и перелетов мы наконец-то прибыли в Катманду — один из древнейших городов мира. Здесь переплетаются история, культура и духовность, создавая удивительную уникальную атмосферу. Город известен своими многочисленными храмами, монастырями и дворцами, каждый из которых хранит вековые тайны. Из всей поездки самое яркое впечатление у меня осталось именно от Катманду.

На улицах древнего города Источник: Екатерина Бурко











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Но восторг от долгожданного отдыха быстро сменился настороженностью — осень 2024 года выдалась особенной для Непала: страну охватило сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Накануне нашего прилета в окрестностях и в самом Катманду реки вышли из берегов. В результате оползней и наводнений почти все скоростные дороги, которые вели из Катманду в другие города, оказались заблокированы и местами разрушены, практически невозможно было покинуть город. Погибло свыше 100 человек, многие числились пропавшими без вести.

Конечно, мы потеряли несколько дней и нам пришлось перестаивать маршрут — но именно это и позволило глубже погрузиться в невероятную и самобытную атмосферу древнего города.

А вот такие красотки — не редкость в Непале Источник: Екатерина Бурко











Маленькая, но гордая страна: 15-минутная независимость от всего мира

Если вы начнете сравнивать время в России и Непале, то сначала вам может показаться странным или даже ошибкой 45-минутная разница. Куда делись 15 минут и почему разница не кратна часу, как мы привыкли? Есть такое понятие как «15-минутная независимость Непала». Это часть национальной политики — Непал решил использовать нестандартный часовой пояс, чтобы подчеркнуть свою уникальность и независимость от соседей, в первую очередь от Индии и Китая, которые имеют свои собственные часовые пояса и с которыми у Непала не самые простые взаимоотношения на протяжении всей истории.

Еще одна особенность страны — это единственный в мире флаг непрямоугольной формы. Он состоит из двух треугольников, символизирующих вершины Гималаи.

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Дашайн — праздник жизни и смерти

Поездка совпала с одним из главных событий года в Непале — национальным праздником Дашайн, который символизирует борьбу добра со злом, а также обновление и очищение души. Для Непала, а также для соседних Бутана и Сиккима, Дашайн — это не просто событие, это путь через жизнь и смерть, где каждая деталь наполнена глубоким смыслом. Именно это событие сразу же окунуло нас в богатство этой удивительной культуры: на улицах местные жители были в национальных костюмах с «тилаками» на лбах. Тилака — это смесь красного цвета из риса, йогурта и вермилиона — как символ крови, которая объединяет членов семей.

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Сам праздник длится 15 дней и отмечается после сбора урожая риса. Отмечу, что в этот период в стране никто не работает — каждый день праздника имеет свое значение и ритуалы, в том числе жертвоприношения животных (восьмой и девятый день праздника). Увидеть рядом отрубленную голову быка — далеко не самое приятное и привычное зрелище, но такова культура.

Источник: Екатерина Бурко











Иногда нам приходилось сильно постараться, чтобы найти хоть где-нибудь место для обеда, но в этом есть и свой большой плюс — мы находили места, которые не были предназначены для потока туристов, и это была действительно местная кухня, где готовят «для своих». Очень дешево и вкусно.

Когда мы только-только прилетели в Катманду и приехали в отель, в котором должны были жить — то он просто не работал. Все наши звонки и попытки найти хоть кого-то из владельцев так и не увенчались успехом — и нам пришлось искать новый. Ночью, после наводнения, с багажом и баулом, на абсолютно пустых улицах и накрапывающим дождем. В итоге нам повезло — мы нашли просто потрясающий отель, который вы вряд ли найдёте на Booking.com — он ориентирован на местных. Так что совет на будущее — скачивайте заранее карты Google maps в офлайн и покупайте местные сим-карты в аэропорту. Стоят они недорого. Читая это, вам, наверное, сейчас покажется это жутким, но тогда мы воспринимали все происходящее с юмором. Это же приключение.

Источник: Екатерина Бурко











Wi-Fi в Непале — платная услуга Источник: Екатерина Бурко











Магазины сувениров — на каждом шагу Источник: Екатерина Бурко











Пашупатинатх: храм-крематорий

Пашупатинатх — это храмовый комплекс и одно из главных священных мест индуизма. Храм посвящен богу Шиве и является важным местом паломничества для многих индуистов. Название состоит из трех санскритских слов: «pashu» — животное, «pati» — защитник, «nath» — владыка.

Особенно впечатляют церемонии кремации на берегу реки Багмати, которая впадает в еще более священную реку Ганг. Несмотря на свою жуткую природу, эти ритуалы символизируют круговорот жизни и смерти. Когда выдался очередной свободный день, я специально поехала именно в Пашупатинатх.

Пашупатинатх — это храмовый комплекс Источник: Екатерина Бурко











Сам храм располагается на двух берегах реки Багмати, которые соединяет мост. Основные храмы комплекса — на западном берегу. А вот сам мост разделяет место, где происходит кремация: одна часть — тела представителей высших каст и членов королевской семьи, для которой существует отдельный постамент. Их сжигают к северу от моста. А вот юг отведен представителям низших каст.

Впечатляют церемонии кремации на берегу реки Багмати Источник: Екатерина Бурко











Я была на северной части. Подготовка тела к кремации занимает около трех часов — за это время делают постамент, родные усопшего проводят ритуалы (омовение, прощание, подготовку тела к сжиганию). Сразу отвечу на два самых популярных вопроса: как мной воспринималась церемония кремации и чем пахнет?

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Кремация — это не просто сжигание тела, для индуистов это освобождение души для последующей ее реинкарнации. Очень важно соблюдать все правила, чтобы душа нашла покой и не оказалась блуждающей между мирами живых и богов. Абсолютно не было какого-либо ощущения ужаса, угнетения или чего-то неестественного, о чем иногда пишут в отношении храма Варанаси. Я воспринимала это абсолютно спокойно, потому что атмосфера вокруг и состояние близких людей усопшего больше напоминали долгожданную встречу дальних родственников, но никак не траурную церемонию.

Тело очень тщательно обрабатывается различными благовониями, поэтому никаких других запахов я не чувствовала, разве что иногда проскакивали нотки горящей древесины. Каких-либо частей тела я тоже не видела — постаменты с телами очень плотно укладываются дровами и рисовой соломой, которая обеспечивает сильный дым, а сами тела тщательно укутывают в покрывала.

Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Тело сжигается в течение нескольких часов. Поддержанием огня и в целом самой церемонией занимается специальный человек — представитель одной из каст Непала.

Интересный факт — тела мужчин и женщин не сжигают до конца: у женщин остается таз, у мужчин — ребро. Я так и не смогла найти объяснение, почему именно так. Эти части тела, а также остатки одежды и прах в дальнейшем опускаются и развеиваются над рекой Багмати. Это имеет особый символизм: так как остатки тела переносятся в воду, воздух, землю, огонь и дух — пять важных стихий для индуизма.

Тела мужчин и женщин не сжигают полностью: у женщин остается таз, у мужчин — ребро Источник: Екатерина Бурко











Непал очень бедная страна, поэтому вниз по течению совсем недалеко от тех мест, где только-только сожгли тело, можно наблюдать, как мальчишки вылавливают остатки одежды и пытаются найти там хоть что-то ценное.

Также одной из целей моего посещения этого храма было желание увидеть садху — духовных странников в индуизме, которые добровольно отказались от всех мирских желаний (собственности, семьи, одежды) ради стремления к высшему духовному совершенству. К сожалению, именно их увидеть не удалось, но встретила других религиозных представителей. Фотографироваться они очень любят — но только за деньги, и далеко не за копейки — они прекрасно разбираются в купюрах и сами вам покажут, какую именно им надо отдать, чтобы получить право на снимок.

Тело сжигается в течение нескольких часов Источник: Екатерина Бурко











Тамель: атмосфера старого города и «непальская паль»

Один из самых известных районов Катманду — Тамель, который славится сувенирными лавками, ресторанами и уличной торговлей. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать пульс городской жизни и приобрести уникальные сувениры. Очень многие туристы закупаются здесь туристическим и трекинговым снаряжением по очень дешевым ценам. Но надо понимать, что далеко не все можно брать в серьезные горные походы — очень много подделок под известные бренды. Мы называли это «непальская паль» — местные тут живут и тут же шьют вещи для продажи в своих же лавках.

На самом деле можно найти очень дешевые и качественные вещи — термобелье, рюкзаки, футболки, брюки и прочее. Когда мы летели в Непал, то брали с собой всего один баул на восемь человек — в него складывали все тяжелые вещи, чтобы не брать ручную кладь. Обратно увозили уже шесть баулов. На рынке обязательно надо торговаться и иметь большой запас налички — терминалы практически не используются.

Посмотрите, какие красивые люди Источник: Екатерина Бурко











И одежда Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Конечно, вы найдете в Тамеле и действительно фирменные магазины, такие как North Face, Mammut, BlACK YAK или Nimsdai (бренд, основанный Нирмалом Пурджей — известным непальским альпинистом, который полностью перевернул мир альпинизма, установил мировой рекорд по восхождениям на все восьмитысячники в течение семи месяцев), но цены там будут уже абсолютно другие.

Интересная особенность района Тамель — это потрясающая старинная деревянная резьба на домах. Если более тщательно присматриваться к ней, то можно увидеть весьма пикантные росписи сексуального характера, похожие на сцены из Камасутры. Это имеет глубокие культурные и религиозные корни: изображения могут служить символом благополучия семейной жизни, единства мужского и женского начала, а также защитой от злых сил и бедствий. Если будете гулять там — то обязательно уделите этому внимание.

Источник: Екатерина Бурко

Кумари: живая богиня

Еще один удивительный факт про Непал — это традиция возводить в роль живой богини силы и защиты Теледжу (Таледжу) вполне реальную и настоящую девочку. Девочка, избранная на эту роль, должна соответствовать ряду строгих критериев: ей должно быть от трех до пяти лет, должна происходить из касты Шакья (невары), иметь безупречное здоровье и соответствующий 32 признакам физической красоты внешний вид. В том числе: черные глаза, гладкая кожа, белоснежные зубы.

После тщательного отбора Кумари проходит обряд посвящения, в ходе которого она официально становится богиней, а также источником божественной энергии и защиты для всей страны.

Источник: Екатерина Бурко











Жизнь Кумари протекает в изоляции от внешнего мира — она живет в специальном дворце. Ее обязанности включают участие в религиозных церемониях и праздниках, где она благословляет верующих. Однако, как только Кумари достигает половой зрелости, она теряет свой статус богини, поскольку считается, что божественная сила покинула ее тело. После этого проводится церемония прощания, и бывшая Кумари возвращается к обычной жизни и даже выходит замуж. Увидеть Кумари мне не удалось.

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Дорога к базовому лагерю: портеры, горная болезнь и горы

После того как дороги из Катманду были открыты, мы выехали в город Покхара или, как его еще называют, «Ворота к Гималаям», именно от него начинается большинство популярных трекинговых маршрутов. Расстояние Катманду — Покхара всего 200 км, но нам пришлось потратить почти 20 часов, чтобы преодолеть его — огромные пробки, а также последствия наводнения заставляли всех ждать своей очереди.

Тропа к базовому лагерю Аннапурны начинается в небольшом поселке Наяпул Источник: Екатерина Бурко











Тропа к базовому лагерю Аннапурны начинается в небольшом поселке Наяпул, расположенном примерно в 40 километрах от города Покхара. Там у вас проверят пермиты (специальное разрешение, которое выдает страна на посещение определенной природной зоны. — Прим. ред.), а также зарегистрируют на трек.

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Сам путь пролегает через живописные деревни, леса и перевалы. Вы постоянно будете любоваться уникальными видами. Маршрут очень популярный — заблудиться невозможно — вам будут все время встречаться местные жители (особенно портеры) и прочие туристы. Не стоит путать портеров и шерпов. Первые — представители профессии, ей могут заниматься разные люди независимо от этнического происхождения. Женщины тоже работают портерами. Шерпы — это народность, которая проживает преимущественно в восточных районах Непала.

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Тропа подходит для людей разного уровня подготовки, но требует определенной физической выносливости из-за значительных перепадов высот и длительных переходов. Если у вас есть проблемы с коленями, то мой совет — заблаговременно заняться подготовкой колен к такому походу. Вам обязательно будут нужны трекинговые палки, бандажи, тейпы и прочие вещи, без которых больным коленям будет очень тяжело. Проверено на себе.

Маршрут при желании можно пройти и одному, но однозначно не стоит: горная болезнь («горняжка») — очень неприятная штука. «Накрыть» может в любой момент и лучше, чтобы рядом с вами кто-нибудь был в этот момент. Всю палитру ощущений горняжки я испытала на себе на высоте 3900, понадобился день, чтобы более-менее прийти в себя и продолжить маршрут.

Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Базовый лагерь Аннапурны находится на высоте 4130 метров над уровнем моря. Сложности маршрута заключаются не только в высоте, но и в погодных условиях, которые могут меняться стремительно. Однако усилия стоят того: вид на вершину Аннапурны I (8091 метр) не оставит вас равнодушным.

Аннапурна I — один из самых опасных восьмитысячников. По смертности среди восходителей занимает первое место, следом идет К2 — такая своеобразная печальная «магия цифр». Именно на Аннапурне под лавиной погиб Анатолий Букреев. В базовом лагере есть мемориальная табличка с его знаменитой фразой: «Горы — это не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции. Это соборы, где я исповедую свою религию».

Аннапурна I — один из самых опасных восьмитысячников Источник: Екатерина Бурко











Если не знать, что она там есть, то можно и не найти: она скрыта под многочисленными молитвенными флажками, которые принесли (и все еще приносят) шерпы, восходители и туристы в память о тех, кого забрала гора.

Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Долина Аннапурны среди местного населения — гурунгов — считается священным местом. Гора Мачапучарре, которая также находится в амфитеатре Аннапурны, до сих пор никем не покорена. Восхождения запрещены, так как место считается обителью бога Шивы. Все попытки восхождения будут считаться преступлением против религии, на что в Уголовном кодексе Непала есть отдельный раздел на эту тему. И что еще удивительно — непальцы не едят мясо в окрестностях этой вершины (и другим тоже не советуют). Это считается не очень хорошим поступком для кармы.

Из особенностей маршрута, которые необходимо учитывать, когда будете планировать бюджет поездки — дополнительные траты помимо еды. Это — туалетная бумага. Непальцы ей не пользуются (альтернатива — вода), поэтому чем выше набор высоты, тем дороже заветный рулон. Ближе к лагерю стоимость будет сопоставима с очень плотным обедом. Вода — из горных рек набирать воду не советуют даже местные, за фильтрованную и горячую воду также необходимо платить. Джетбойл будет весьма полезен на маршруте. Электричество и Wi-Fi — платные.

Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











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И еще — если вы относитесь к категории тех, кто часто мерзнет, то советую с собой взять спальник. Конечно, в лоджах (гостевые дома) выдают очень плотные одеяла. Но иногда даже полный комплект одежды и одеяло сверху не помогали. Шерстяные непальские носки и шапки — must have, не пожалейте на это денег.

В целом общий бюджет всей поездки (дорога, проживание, переезды) может обойтись в районе 150–200 тысяч рублей — все будет зависеть от вашего аппетита к расходам. Но все же советую иметь с собой запас.

Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Источник: Екатерина Бурко











Поход в Гималаи — это не просто поход, а настоящее приключение, которое оставит незабываемые впечатления. Непал — страна контрастов, где древние традиции соседствуют с природной красотой, а гостеприимство местных жителей делает каждую минуту пребывания здесь особенной.

Именно Гималаи (по одной из самых распространенных версий) связывают с Шамбалой — «местом силы» или «местом молчания» — мифической страной, вход в которую спрятан от людей и откроется только тем, кто чист душой и сердцем. Может, вы и не найдете вход в Шамбалу, но если поедете в Непал, то вы точно откроете для себя что-то новое и удивительное — то, что навсегда останется в вашей памяти.

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