«Портал в ад». Раскрыли тайну гигантской воронки на Волге, которая шокировала всю Россию

Эта картинка сделана с помощью нейросети. А вот гигантская воронка в Волге была реальной Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Гигантская воронка, в которую словно стекала Волга напротив центра Волгограда, шокировала всю Россию. «Портал в ад», «Пропасть в центре Волги», «Бездна, поглощающая воду» — как только не называли это захватывающее и одновременно жуткое явление в социальных сетях и СМИ. Пока одни говорят, что в этом нет ничего необычного, эксперты признаются: подобное они видели впервые. Что это? Столкновение течений из-за пиковых сбросов Волжской ГЭС, детские игры на берегу, результат промышленной добычи песка или это нарисованная картинка с помощью искусственного интеллекта? Читайте в нашем материале.

Ролик с черной бездной на берегу Волги поднял на уши всю Россию Источник: читатели V1.RU

«Пропасть в никуда растет… Портал открыт?»

Завирусившийся ролик с гигантским водоворотом появился в социальных сетях 3 мая. Судя по кадрам, на фоне стадиона «Волгоград Арена», «танцующего» моста через Волгу и подсвеченного вечерними огнями центра Волгограда в реке образовалась черная бездна, поглощающая воду великой реки. При этом в самой дыре всё кипит и бушует, образовывая белую пену. Потоки воды размыли и береговую линию. Кажется, что воронка вот-вот захватит и тех, кто приблизился к ней вплотную ради удачного кадра.

Пользователи в социальных сетях были настолько шокированы увиденным, что сперва подумали: ролик сгенерирован нейросетью или воронку создали специально ради съемок клипа.

«Опять нейросети?»

«И ведь с большой уверенностью могу сказать, что сейчас очень много народу поедет проверять. Ждем опровержений или новых видео».

«Как не усосало туда автора видео? Я бы побоялась подойти туда так близко».

«Я такого за 35 лет у Волги ни разу не видел».

«Песок добывали, сейчас пошел разлив, вот и размыло перешеек. После окончания половодья уже всё размоется и будет другой рельеф на этом месте».

«Не имел ни малейшего шанса уклониться от просмотра этого клипа. Мое мнение как инженера-геолога: это дебильная шутка какого-то строителя с крайне своеобразным чувством юмора. Земляные работы на берегу выполнены с помощью мини-экскаватора с единственной целью — побудоражить общественность и вызвать панический отклик среди людей с неустойчивой психикой. Думаю, здесь место скорее для работы следователям ФСБ для выяснения личности шутника, но никак не для научных работников».

«Необычное явление. Я такого никогда не видел»

Действительно, о промышленной добыче песка на берегу Волги горожане сообщали еще в сентябре прошлого года. По их словам, на излюбленном пляже Бобры на острове Крит уже раскапывали гигантскую яму, откуда строительная техника, по словам очевидцев, вывозила песок. Тогда, как говорили горожане, всего за несколько дней у кромки воды появился настоящий песчаный карьер.

«Пляж Бобры, любимое место для отдыхающих в Волгограде, особо охраняемая территория лесного фонда, идет незаконная добыча грунта. Посмотрите, что здесь происходит. Территория превращается в карьер, докопали уже до грунтовых вод. Насыпают и куда-то увозят», — сообщали обеспокоенные читатели V1.RU.

Следов от прежней бездны практически не осталось… Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников в разговоре с корреспондентом V1.RU объяснил, что гигантская яма на пляже действительно могла появиться, в том числе во время работ по добыче песка. Однако эксперт уточнил: в тех местах находится официально разрешенное место по добыче ископаемых.

«По заметкам в социальных сетях, это место примерно напротив стадиона. Это как раз участок разработки русловых песков, официальное месторождение полезных ископаемых, — говорит эксперт. — Похоже на какой-то техногенный прорыв, явно нарушена работа какого-то подводного гидротехнического сооружения, пересекающего прирусловой вал Волги. Наверняка связано со сбросом ГЭС. Без подъема уровня воды в русле это бы гораздо незаметнее прошло, скорее всего.

К слову, Росводресурсы сообщали, что именно в эти дни пройдут пиковые сбросы с Волжской ГЭС. С 26 по 28 апреля через плотину проходило в среднем 5100±100 кубометров воды в секунду, однако с 29 апреля сбросы увеличивались. Максимум пришелся на 4–6 мая. Расход воды в эти дни составлял примерно 23 000±500 кубометров в секунду, а уже 7 мая он снизится до 20 000±500 кубометров в секунду. Из-за повышенного уровня за считаные дни даже затопило нижнюю террасу Центральной набережной Волгограда.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области уверили, что работы по добыче песка ведет ООО «Сергиевское карьерное управление» в 300–500 метрах от места, где была снята гигантская воронка. Организация занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Корреспонденты V1.RU связались с директором компании Дмитрием Беспаловым, однако он от комментариев отказался.

«Видели, может, какие-то экскаваторы на берегу? Или, может, это была ваша техника?» — только успел спросить журналист V1.RU.

«Нет», — ответил Беспалов и бросил трубку.

Большинство сошлись во мнении, что бездна образовалась из-за сбросов ГЭС Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Чиновники администрации Волгоградской области в ответ на официальный запрос V1.RU прислали комментарий, чем-то неуловимо похожий на копию статьи о водоворотах из «Большой советской энциклопедии».

«Водоворот на реке — это природное явление, возникающее при столкновении течений, неровностях дна или изменении русла. Он образуется, когда вода начинает вращаться вокруг центральной оси, создавая воронку, — пересказывали определение водоворота чиновники комитета природных ресурсов и экологии. — Сброс через Волгоградский гидроузел приближается к максимальному, скорость течения увеличилась и вероятность возникновения вихревых явлений в потоке тоже увеличилась.

Причины возникновения:

Особенности рельефа дна — ямы, камни или резкие перепады глубин могут вызывать завихрения. Слияние течений — встреча быстрого и медленного потока (например, впадение притока). Препятствия — мосты, сваи, крупные предметы в воде нарушают течение. Приливы и отливы (в устьях рек) — изменение уровня воды усиливает турбулентность.

«Учите матчасть, ребята»

Корреспонденты V1.RU побывали на том берегу, где было записано разлетевшееся по интернету видео. Образовалась загадочная воронка на пляже острова Крит напротив самого центра Волгограда. Тут же неподалеку расположились десятки туристических домиков, часть из которых еще на этапе строительства.

Правда, сейчас увидеть необычное природное явление уже не получается — воронка, в которую стекала вода, уже исчезла, не оставив и следа. Причем уровень Волги поднялся настолько, что стоящие поблизости деревья оказались затоплены почти по макушки.

Местные жители говорят, что подобные воронки наблюдают каждый год Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Мы пообщались с работниками, трудившимися в непосредственной близости от берега. Оказалось, что какого-либо удивления от напугавшей россиян воронки они не испытали.

Так совпало, что раньше тут ребенок раскапывал ямку. И после поднятия уровня Волги вода почувствовала отсутствие сопротивления на берегу и начала через эту ямку заливаться. Вот и появилось что-то похожее на водопад. Рабочие на пляже

«Здесь это самое обычное явление, — говорит один из местных рабочих. — Такие воронки всегда образуются после запуска ГЭС. Только на этом берегу их уже было несколько штук в этом году. Я даже на видео одну записывал. И ничего удивительного тут нет. Учите матчасть, ребята. Просто ветра сдувают песок, образуются дюны. Эта зима была бесснежная, от этого и намело песка намного больше. Соответственно, где-то его стало меньше. Речь в том числе об этой территории, где появилась воронка. Некоторые люди подходили смотреть даже. Но на самом деле воронка была довольно маленькой. Оператор просто очень близко подошел. В итоге вода распределилась по всей площади, и всё. Образовалось озеро.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Рабочий уточнил, что подходить близко, а тем более нырять в подобные воронки, не стоит. Закончиться это может плачевно. Песок в этом месте, по его словам, никто не добывает, но территорию действительно выравнивают бульдозером или вручную, чтобы избежать масштабных подтоплений.

То, что некоторое время назад на пляже работала спецтехника, подтвердили другие рабочие. По их словам, здесь лишь выровняли некоторые участки берега, но никак не забирали песок для последующей продажи.

Сейчас на пляже тихо и спокойно, однако еще несколько дней назад в этом месте возникла жуткая пропасть Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Корреспонденты V1.RU связались с некоторыми из сотрудников баз отдыха на пляже острова Крит. По их словам, воронку они видели только в социальных сетях. И, к счастью, она их никак не коснулась.

«У береговой зоны я видела экскаваторы. Они собирали песок. Это было в прошлом году. Даже видео у меня было, — рассказывает владелица одного из коттеджей на острове Крит. — Я тоже была возмущена всем этим. Если они выкопают слишком глубоко, то может произойти смена русла и нам размоет весь берег. А так вода ежегодно поднимается, доходит до наших шатров, но ничего не топит».

Местные жители поделились с нами видео и других воронок, которые ежегодно появляются на пляже во время пиковых сбросов Волжской ГЭС. Смотрите, как это выглядит. Искусственный интеллект здесь точно совсем ни при чём. Да и Волга всё еще течет, не пропав бесследно в пучинах этого чуда природы.