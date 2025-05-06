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Страна и мир Истории «Я кайфую от этого!» Бизнесмен зарабатывает на забытых в старых домах вещах — он ищет их по городам и селам

«Я кайфую от этого!» Бизнесмен зарабатывает на забытых в старых домах вещах — он ищет их по городам и селам

У его дедушки тоже была барахолка

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3 комментария
Али Рашидову 59 лет, и всю жизнь он занимается торговлей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Али Рашидову 59 лет, и всю жизнь он занимается торговлей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Али Рашидову 59 лет, и всю жизнь он занимается торговлей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Али Рашидов из Тюмени создал бизнес на забытых вещах. Он уже 13 лет продает старую мебель, технику, посуду. В качестве витрины — всё пространство частного дома, сарай и территория двора. Али говорит: «Я всё советское беру. Это же такая красота!»

Наши коллеги из 72.RU побывали в магазине Али. Знакомим вас с бизнесменом и показываем его находки.

За избушкой находится барахолка. Товар встречает покупателей уже во дворе: там стоят столы, вывешена одежда | Источник: Ирина Шарова / 72.RU За избушкой находится барахолка. Товар встречает покупателей уже во дворе: там стоят столы, вывешена одежда | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За избушкой находится барахолка. Товар встречает покупателей уже во дворе: там стоят столы, вывешена одежда

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Все вещи для меня классные»

Али родился в Уджарском районе Азербайджана. О своем прошлом и родных говорить отказывается и быстро переводит тему. Объясняет только, что вся его жизнь была связана с торговлей: продавал цветы и овощи с фруктами. Сначала в Туле и Киеве, в 1989-м переехал в Тюмень.

— В 20 лет приехал в Россию. И земляки научили меня, как нужно работать, как нужно торговать. Был как стажер у них, — говорит Али.

—&nbsp;Не оставляю здесь такие вещи, которые не люблю,&nbsp;— говорит Рашид | Источник: Ирина Шарова / 72.RU —&nbsp;Не оставляю здесь такие вещи, которые не люблю,&nbsp;— говорит Рашид | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Не оставляю здесь такие вещи, которые не люблю, — говорит Рашид

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Продавать старые вещи Али начал 13 лет назад. Вспоминает, что всё началось с советского пылесоса, который ему кто-то принес. Так постепенно к нему с вещами стали приходить люди с округи: они находили интересное в мусорных баках или в своих домах. Али говорит, что интерес к продаже вещей у него был еще с детства. В Азербайджане у его дедушки была небольшая барахолка.

— В Азербайджане дед продавал самовары, чайники, царские топоры и снаряжение для лошадей. Я тогда был маленький и плохо помню этот период, — вспоминает Али.

Вещей хоть и много, но они аккуратно разложены | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Вещей хоть и много, но они аккуратно разложены | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вещей хоть и много, но они аккуратно разложены

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Перед тем как вещи попадут на прилавок, Али чистит их от грязи и пыли | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Перед тем как вещи попадут на прилавок, Али чистит их от грязи и пыли | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Перед тем как вещи попадут на прилавок, Али чистит их от грязи и пыли

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

На барахолке много вещей. У Али правило одно: не брать современные | Источник: Ирина Шарова / 72.RU На барахолке много вещей. У Али правило одно: не брать современные | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На барахолке много вещей. У Али правило одно: не брать современные

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Сначала Али торговал где придется. Три года назад купил землю. На территории один дом для семьи — жены и двоих детей, второй для вещей. Внутри магазина товар стоит вплотную. На полках и столах посуда, фотоаппараты, картины, зеркала, сумки. Всё это, как и раньше, Али приносят люди. Цены начинаются от 50 рублей, торговаться можно.

— Самовары есть, пылесосы советские, плетеные кувшины под вино, корзины, камин, радиола с ножками, старинные бигуди, — смотрит хозяин на свой магазин и перечисляет.

На вопрос: «Кто это покупает эти вещи?» — Али отвечает резко.

— Бигуди — никто! Кому они нужны? Как музейный экспонат. Но мне они нравятся! Мне они очень нравятся. Я всё советское беру!

Сначала Али сказал нам, что вазы не продаются. Позже поменял решение | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Сначала Али сказал нам, что вазы не продаются. Позже поменял решение | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сначала Али сказал нам, что вазы не продаются. Позже поменял решение

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Перед тем как выставить люстру на продажу, каждый хрусталик Али протирает | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Перед тем как выставить люстру на продажу, каждый хрусталик Али протирает | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Перед тем как выставить люстру на продажу, каждый хрусталик Али протирает

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В отличие от других барахолок, у Али почти нет современных вещей. Исключение&nbsp;— рабочая одежда | Источник: Ирина Шарова / 72.RU В отличие от других барахолок, у Али почти нет современных вещей. Исключение&nbsp;— рабочая одежда | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В отличие от других барахолок, у Али почти нет современных вещей. Исключение — рабочая одежда

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В старых домах хозяева оставляют фотографии | Источник: Ирина Шарова / 72.RU В старых домах хозяева оставляют фотографии | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В старых домах хозяева оставляют фотографии

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

С трепетом Али рассказывает про хрустальную посуду. Некоторые вазы он переделал сам. Ко дну одной приклеил маленький самовар, к другой — фигуру черепахи.

— Это вазу я сам сделал: поставил ее на хрустальную ножку. И вот красота какая! — крутит в руках вазу Али. — Почему я это делаю? Ладно. Так скажу: я кайфую от этого! Все вещи для меня классные. Сижу на своем кресле и каждый раз смотрю на свои произведения. Балдею.

Многие вещи Али нашел сам в разных частях города. Он обходит заброшенные дома и выносит оттуда оставшуюся мебель. «Так я сохраняю историю», — объясняет Али. Такими предметами интересуются дизайнеры, коллекционеры и реставраторы.

Одна из самых дорогих вещей на барахолке — деревянный шкаф со стеклянными вставками и деревянными резными элементами.

— Этот шкаф 20–30-го года. Когда дома сносили, я подобрал. Продаю за 16 тысяч. Как его доставляю сюда? Я в этом районе с 2001 года. Кого-нибудь попрошу — они мне помогают привезти.

В отдельном помещении у Али хранится мебель | Источник: Ирина Шарова / 72.RU В отдельном помещении у Али хранится мебель | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В отдельном помещении у Али хранится мебель

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Самый дорогой шкаф посередине в шоколадном оттенке | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСамый дорогой шкаф посередине в шоколадном оттенке | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Самый дорогой шкаф посередине в шоколадном оттенке

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Люди опасаются что-то купить»

У Али есть помощник Руслан. Он присоединился к бизнесу пять лет назад. Руслан ездит за вещами в деревни и города поблизости. Бывает, что находит понравившуюся вещь в интернете, некоторый товар покупает спонтанно: приезжает за одним и видит что-то еще более интересное.

— Помню, в деревне предлагали монеты 1780 года. Купил медную рублевую монету. Женщина продала мне за 300 рублей, а здесь перепродали за 3 тысячи, — говорит Руслан.

—&nbsp;Сейчас люди покупают только продукты. Потому что сначала еда, а потом&nbsp;— всё остальное,&nbsp;— считает Руслан | Источник: Ирина Шарова / 72.RU—&nbsp;Сейчас люди покупают только продукты. Потому что сначала еда, а потом&nbsp;— всё остальное,&nbsp;— считает Руслан | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Сейчас люди покупают только продукты. Потому что сначала еда, а потом — всё остальное, — считает Руслан

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Руслан говорит, что последние три года магазин переживает сложные времена: стало меньше покупателей, выручка упала. Он показывает на забитые полки. Раньше, по его словам, их не успевали наполнять. Всё это мужчина связывает с тем, что уровень жизни покупателей упал. Спросом неизменно пользуется рабочая одежда: по наблюдениям продавцов, ее покупают приезжие из ближнего зарубежья. К примеру, обувь на барахолке стоит 200–300 рублей.

— Раньше ажиотаж был. Например, много покупали советские статуэтки. Покупали самовары на дачу, начинали звонить с мая, — говорит Руслан. — Сейчас людям практически ничего не интересно покупать. Из-за кризиса ситуация тяжелая. Сейчас люди опасаются что-то купить. Потому что у них нет надежды на завтрашний день.

Три года назад, по словам Руслана, магазин можно было назвать прибыльным бизнесом. В месяц зарабатывали порядка 150 тысяч, сейчас — 100 тысяч рублей.

В интернете о магазине рассказывать не хотят. Руслан объясняет, что привык, когда о барахолке узнают через сарафанное радио. При этом он пока не представляет, как магазин будет развиваться при таком небольшом потоке посетителей: покупателей становится всё меньше.

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Анастасия МалышкинаАнастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Барахолка Бизнес Вещи
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Комментарии
3
Гость
8 часов
Бабушка говорила нельзя брать вещи из брошенных домов. Это может быть ловушкой. Принеся такую вещь домой вы открываете портал в АдЪ и гости оттудова не заставят себя долго ждать..
Гость
5 часов
"В старых домах хозяева оставляют фотографии", - да не оставляют, а просто умирают.
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