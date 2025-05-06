Больше 20 стран подтвердили участие. Кто из мировых лидеров приедет на парад Победы в Москву: список

Главы и представители более 20 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru, Евгения Бикунова / Городские медиа











9 мая 2025 года пройдет празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году к мероприятию готовятся особенно серьезно: свое участие в параде на Красной площади подтвердили уже более 20 стран. MSK1.RU рассказывает, кто из мировых лидеров посетит Москву 9 мая.

Какие страны будут в парадной колонне

Лидеры некоторых стран не только подтвердили свое личное присутствие на параде на Красной площади, но и прислали в Москву военнослужащих, которые примут участие в шествии 9 мая.

Республика Беларусь : в парадной колонне будет как минимум один военный расчет. Военные прибыли в Москву 24 апреля. К торжеству для них специально пошили новое обмундирование;

Азербайджан отправил на парад 80 военнослужащих;

Казахстан прислал военных 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерала Панфилова. Всего в торжестве от государства примут участие 80 человек. Они прибыли в Москву 27 апреля;

Таджикистан пока не озвучил число военнослужащих, которые выйдут в составе парадной колонны. Но факт их участия подтвердил Владимир Путин по итогам российской-таджикистанских переговоров;

Вьетнам отправил в Россию делегацию из 80 человек. В состав парадного расчета войдут 73 военнослужащих — 68 основных участников и 5 резервных, которые с конца марта тренируются по девять часов в день. В Москву также направятся руководители, инструкторы, врач, переводчик и офицер по вопросам безопасности;

Мьянма на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу обещала направить для участия в параде военный расчет.

Кто точно приедет на парад Победы

Окончательный список высоких иностранных гостей еще формируется. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что на юбилей Победы приедут не меньше 20 стран.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Список лидеров государств, которые приедут на парад Победы. Информация на 30 апреля Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

1. Словакия

Премьер-министр Роберт Фицо

Единственная страна Евросоюза, подтвердившая свой визит в Москву 9 мая, — Словакия. Правда, приедет не президент, а премьер-министр Роберт Фицо. О своем желании приехать он говорил еще осенью прошлого года. В апреле Фицо официально подтвердил, что не пропустит парад Победы в столице России. В январе сообщалось, что премьер намерен приехать с «большой делегацией».

Дмитрий Медведев и Роберт Фицо в Словакии в 2010 году Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











2. Сербия

Президент Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Ранее говорилось, что глава государства возьмет с собой почетный караул гвардии Сербии — около 75 военнослужащих — который примет участие в параде.

«Я еще восемь месяцев назад сказал, что поеду в Москву, и я поеду в Москву. Вероятно, я буду единственным, кто туда поедет, потому что другие ведомства не могут рисковать. <…> Я приму на себя все удары этого мира — и внешние, и внутренние», — сказал Вучич в эфире сербского телеканала.

Источник: Oliver Bunic — European Commission / European Union

Есть у визита лидера Сербии и еще одна цель — обсудить с Владимиром Путиным энергетическое сотрудничество: «Мы до 30 мая должны подписать газовое соглашение и решить вопрос с NIS („Нефтяная индустрия Сербии“)».

3. Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин

Пообещали приехать в Москву и лидеры ряда азиатских стран. Самым громким из них станет приезд председателя КНР Си Цзиньпина. О визите лидера Китая сообщил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











К слову, китайские военные уже готовятся ко Дню Победы в Республике Беларусь. В минском параде будут участвовать 30 расчетов и около 4 тысяч военнослужащих из Китая. Будут ли военнослужащие КНР идти в российской парадной колонне, пока неизвестно.

4. Вьетнам

Генсек То Лам

Свой визит в Москву 9 мая подтвердил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











Помимо лидера, в параде примут участие и курсанты вьетнамского военного училища. Среди них проводили специальный отбор: к тренировкам допустили 73 военнослужащих (5 из которых — резервные участники) от 19 до 30 лет и ростом от 180 см.

5. Индонезия

Министр обороны Шафри Шамсуддин

На днях приглашение приняли и в Джакарте (столица Индонезии. — Прим. ред.). На парад Победы приедет официальная делегация «как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», заявил посол РФ в Индонезии.

Источник: sjafrie.sjamsoeddin / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











6. Венесуэла

Президент Николас Мадуро

Приедут в Россию на 80-летие Победы и из Латинской Америки. Приглашение на парад принял лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Владимир Путин пригласил его в марте и предложил во время визита подписать Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (по центру) на открытии в Москве улицы Уго Чавеса Источник: Агентство «Москва»











7. Бразилия

Президент Луис Инасиу Лула да Силва

Свое участие в параде подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он также отметил, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным «возможности мирного урегулирования на Украине».

Источник: Valter Campanato / Agência Brasil











8. Куба

Президент Мигель Диас-Канель

На парад 9 мая в Москву также приедет президент и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. <…> Его визит практически совпадает по времени с еще одной юбилейной датой, которая касается наших с вами стран, — 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений», — заявил глава МИД России Сергей Лавров в марте.

Он, к слову, сидел на трибунах Красной площади и в прошлом году.

9. Буркина-Фасо

Глава Ибрагим Траоре

Приедут в Москву на День Победы и африканские лидеры. Один из них — глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

Ибрагим Траоре — капитан вооруженных сил Буркина-Фасо, командир специального подразделения «Кобра». Траоре был одним из участников вооруженного переворота, в ходе которого в Буркина-Фасо в январе 2022 года была установлена власть «Патриотического движения за защиту и восстановление». В мае 2024 года правление военного объединения продлили еще на пять лет, а правителем останется Ибрагим Траоре.

Источник: Lamine Traoré / VOA — Voice of America

Сергей Лавров отметил, что в последние годы взаимодействие двух стран приобрело новое «мощное измерение», а лидеры государств поддерживают регулярный контакт.

10. Южно-Африканская Республика

Министр обороны Анджелина Мочекга

В параде также примет участие министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга. Об этом сообщил министр иностранных дел Рональд Ламола.

«Меня здесь (в Москве) не будет, — сказал глава МИД ЮАР в интервью Russia Today, — но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР».

Источник: South African Government / Gov.za

11. Азербайджан

Президент Ильхам Алиев

На 9 мая в Москву приедут и главы некоторых стран СНГ. Так, планы посетить Москву подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Более того, в параде Победы можно будет увидеть 80 азербайджанских военнослужащих. По словам посла республики, они приедут заранее для участия в репетициях.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











12. Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев

Ждут в Москве приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Вопрос о его участии в параде на Красной площади лидеры России и Казахстана обсуждали по телефону в апреле.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











«Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

13. Киргизская Республика

Президент Садыр Жапаров

Подтвердил свой визит и президент Киргизии Садыр Жапаров. В связи с этим в самой республике парад перенесли на день раньше: он пройдет 8 мая. На 9 мая в Бишкеке запланирована акция «Бессмертный полк», а также концерт с участием российских звезд — Димы Билана, Татьяны Куртуковой и других.

Президент Киргизии Садыр Жапаров (слева) на встрече с руководством Японии Источник: Кабинет Министров Японии / Prime Minister Office of Japan











14. Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев

Приедет в Москву и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как рассказал его пресс-секретарь, решение было принято на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











15. Таджикистан

Президент Эмомали Рахмон

Кроме того, на параде Победы будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По договоренности, в торжественном шествии примут участие военные республики.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











16. Армения

Премьер-министр Никол Пашинян

Официально принял приглашение и армянский лидер Никол Пашинян. Решение о приезде премьер Армении принял в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Источник: Yerevantsi / Wikipedia.org











17. Республика Беларусь

Президент Александр Лукашенко

Свое участие в параде на Красной площади в Москве подтвердил и глава Белоруссии Александр Лукашенко:

«Традицию эту запустил [президент РФ] Владимир Владимирович Путин. И не бывать на Красной площади, представляя героический народ Беларуси, — это было бы неправильно. Поэтому и сложилась такая традиция, что я всегда посещаю утром или в середине дня мероприятия в России и вечером провожу наш парад в Беларуси», — сказал Лукашенко в одном из интервью.

Источник: пресс-служба президента России / Kremlin.ru











17. Абхазия*

Президент Бадра Гунба

Приглашение Владимира Путина официально принял лидер Абхазии Бадра Гунба.

Источник: официальный сайт Президента Республики Южная Осетия / Presidentruo.org











18. Южная Осетия*

Президент Алан Гаглоев

Еще в январе пресс-секретарь президента Южной Осетии сообщила о его планах приехать в Москву на 9 мая. Алан Гаглоев собирается участвовать в параде Победы.

Источник: официальный сайт президента Республики Южная Осетия / Presidentruo.org











19. Республика Сербская (часть Боснии и Герцеговины)

Президент образования Милорад Додик

Спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич заявил, что он и президент республики Милорад Додик планируют приехать в Москву на парад Победы.

Источник: Mikhail Tereshenko / ТАСС











20. Палестина*

Президент Махмуд Аббас

Среди гостей на параде Победы будет и президент Палестины Махмуд Аббас.

Махмуд Аббас справа Источник: Matty Stern / U.S. Embassy, Tel Aviv











* Абхазия, Южная Осетия и Палестина — частично признанные государства.

Приедет ли в Москву Трамп

Возможность приезда президента США Дональда Трампа в Москву на парад Победы в зарубежных СМИ начали обсуждать еще в феврале. Причиной для слухов послужило возобновление контактов между российскими и американскими политиками: представители стран уже несколько раз встречались для обсуждения мирного решения по Украине, а главы государств — Путин и Трамп — неоднократно созванивались.

В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад поприветствовать 9 мая в Москве лидеров зарубежных стран, в том числе и Дональда Трампа. Спустя неделю французское издание Le Point, ссылаясь на источники, сообщило о том, что Трамп может приехать на парад.

Американские СМИ опубликовали портрет Дональда Трампа, который Владимир Путин передал президенту США через его спецпосланника Стивена Уиткоффа Источник: Работа Никаса Сафронова / телеканал CNN

Но уже на следующий день президент США опроверг эти сообщения. Позже в администрации президента также говорили, что встреч с Трампом на даты 80-летия Победы не запланировано.

Последнее заявление об участии американского лидера в торжестве Дмитрий Песков сделал 21 апреля. Тогда на вопросы журналистов он ответил, что речи о приезде Дональда Трампа на парад Победы не идет.

Кого еще ждут на параде в Москве

Председатель Совета Федерации говорила, что на мероприятия к 80-летию Победы хочет приехать руководство Эфиопии . Но в Эфиопии пока так и не решили, кто конкретно приедет в Москву.

На днях на приглашение публично ответили в Индии . Индийский МИД в начале апреля заявил, что «объявил об участии в нужное время». В итоге лидер государства Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая, но Индия на мероприятиях 9 мая будет представлена. В каком именно формате, пока не уточняется.

Официального ответа пока нет и от президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

В Москве также ждут президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Помимо первого лица страны, обсуждался вопрос о прибытии расчета монгольских военных.

«Рассчитываем увидеть главу монгольского государства 9 мая 2025 года на Красной площади в Москве среди почетных гостей. Также надеемся на продолжение славной традиции по направлению „коробки“ монгольских военных для участия в праздничном параде», — говорил посол РФ в Улан-Баторе.

В конце февраля в Куала-Лумпур на переговоры ездил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Тогда он заявил, что передал премьер-министру Малайзии приглашение Владимира Путина, и тот «принял его с благодарностью». Однако имел ли в виду Шойгу приглашение на парад 9 мая или какое-то другое, не уточнялось.

О визитах первых лиц Израиля в Москву не сообщалось, но парад Победы посетит представитель государства в России. «Я там буду», — сказала посол Симона Гальперин в разговорах с журналистами.