Быть там или не быть — тяжелый Выборг: репортаж из русского города с европейским колоритом

Принцессы в замке нет Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Город Выборг в Ленинградской области называют «самым европейским местом России». Туристы хвалят его за самобытную архитектуру, считают, что там есть шанс в прямом смысле увидеть историю. Фотограф UFA1.RU Булат Салихов провел в Выборге отпуск. Он рассказывает о том, что не так с этим городом и почему не стоит тратить на него время. Ниже — колонка Булата Салихова.

Источник: Городские медиа

У Выборга довольно богатая история. Знаменитый местный замок шведы построили в 1293 году, а спустя много столетий, в 1710 году, Петр I завоевал его, чтобы обезопасить Санкт-Петербург. Город часто переходил из рук в руки: от шведов — к Российской империи, потом к финнам и обратно. Всё это сказалось на архитектуре. Центр и сегодня выглядит как крепость.

Выборг, вид издалека Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Если ехать на скоростном поезде, то из Питера добраться до Выборга можно за час. Цена за билет в одну сторону — 418 рублей. В целом это недорого для Ленинградской области.

В «Ласточке» удобно Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Стоит понимать, что Выборг — город действительно уникальный и по-своему интересный, но всеобщей любви лично я не разделил. Его все хвалят за особую средневековую атмосферу и архитектуру, но в общем и целом вся она сконцентрирована в парочке улочек в центре.

Недалеко от вокзала Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











За сувенирами идут в магазин Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











В основном все фотографируются здесь, больше особо негде Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Нет, смотреть издалека на город и правда приятно, красиво. Кажется, что оказался в фильме про рыцарей. Даже шиномонтажки располагаются в зданиях средневекового типа. Но стоит подойти ближе, и в глаза бросаются неухоженные здания, разлагающиеся фасады и торчащие из-под отделки кирпичи. Некоторые дома огорожены, причем по нескольку лет. На момент моей поездки один из таких как раз разбирали.

Брусчатка местами плывет под ногами — гулять по таким улочкам грустно. Даже атмосферные таверны, бары и заведения не очень помогают. Может, я чего-то не понимаю и именно про эту атмосферу говорят все приезжие?

Со стороны прямо красиво Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











А это один из дворов в центре Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Кажется, будто у здания сыпь Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Фасады облезают Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Остатки чего-то средневекового, сейчас здесь шиномонтаж Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Не очень атмосферно Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Здание за забором скоро либо разберут, либо оно само упадет Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











А может, всему виной несезон и летом, когда всё цветет, город предстает в другом свете? Но давать ему второй шанс, если честно не хочется. Гуляешь по Выборгу, а в уме считаешь, сколько еще этим зданиям осталось.

Да и на мой сугубо субъективный взгляд, есть в России города более атмосферные. В Калининградской области, например, их три как минимум: Зеленоградск, Советск и Черняховск. Там населенные пункты, конечно, тоже не особо ухоженные и порой вызывают тоску, но они намного масштабнее, там больше точек притяжения. Одна только возможность погулять возле пруда, где когда-то ходил Наполеон Бонапарт, чего стоит. Или шанс пройти мимо здания, где жил Александр I.

Вроде симпатично, а вроде и нет Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Одна из немногих улочек, достойных внимания Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Прогуляемся? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Единственный плюс Выборга — это целый замок. Не везде они в такой сохранности. В той же Калининградской области их можно пересчитать по пальцам одной руки. Раньше попасть на территорию замка можно было бесплатно, но внутрь во время моей поездки никого не пускали, даже за деньги. Там шла небольшая реставрация, подготовка к туристическому сезону.

Замок с торца Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Он же, но уже изнутри Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Но Выборг стоит посетить хотя бы раз, чтобы составить о нем свое мнение. Возможно, именно вас он действительно сможет удивить.