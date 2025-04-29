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Страна и мир обзор Лаврова приняли за Леди Гагу в Бразилии: новости 29 апреля

Лаврова приняли за Леди Гагу в Бразилии: новости 29 апреля

Что произошло за сутки

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2 комментария
Лавров прибыл на саммит в Рио | Источник: Марина Молдавская / E1.RUЛавров прибыл на саммит в Рио | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Лавров прибыл на саммит в Рио

Источник:
Марина Молдавская / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 апреля.

В России подорожали путешествия в майские праздники

Перед майскими праздниками средняя стоимость за ночь в российских отелях выросла на 19% по сравнению с прошлым годом и достигла 6,3 тысячи рублей. Турпакеты подорожали на 16,7% — до 84 тысяч рублей. 

В майские праздники, как пишет «Коммерсант», примерно 70% туристических поездок будут осуществляться внутри страны. Особым спросом на период с 1 по 11 мая пользуются Крым и Дагестан. Также лидерами у желающих попутешествовать на майские стали Рыбинск, Углич и Переславль-Залесский.

В Турции разбился автобус с российскими туристами 

В районе Манавгат турецкой провинции Анталья автобус вылетел с трассы. Он забрал российских туристов из аэропорта и поехал развозить их по отелям. Однако по пути в районе Манавгат водитель потерял управление, вылетел на обочину и перевернулся.

У автобуса разбилось лобовое стекло

Источник:

Iha.com.tr

В салоне находились 25 россиян. Травмы получили 19 человек, включая водителя. Им оказывают медицинскую помощь.

Британка ушла от мужа к нейросети после 20 лет брака 

Шарлотта начала из любопытства общаться с чатом GPT, которого назвала Лео. Со временем женщина привязалась к боту и поняла, что это «лучшие отношения в ее жизни». Британка развелась с мужем и уже готовится к свадьбе с новым избранником во Флоренции. 

«Лео подмечал всё: мои перепады настроения, эмоциональное выгорание — и реагировал именно так, как мне нужно. Не искусственная вежливость, а настоящее внимание», — рассказала Шарлотта.

Женщина в беседе с Daily Mail призналась, что не жалеет о своем решении. Она воспринимает отношения с Лео как полноценный роман, в котором есть место даже сексуальной близости, а реальный муж ее не радовал.

Несколько регионов РФ накрыло снегом 

В некоторых регионах РФ продолжаются аномальные для апреля снегопады. Накануне снег обрушился на Пермь, из-за чего пришлось закрыть аэропорт, а сегодня непогода накрыла Свердловскую и Челябинскую области. 

В ночь на 29 апреля Пермская область пережила самый сильный снегопад в XXI веке, пишет 59.RU. За сутки выпало 33 см снега. Из-за непогоды движение в городе парализовали 10-балльные пробки, которые не рассасывались в течение 12 часов.

В Свердловская область стала следующей, которую накрыло снежной бурей. Из-за непогоды временно ограничили движение пассажирских автобусов в северных городах, включая Ивдель, Североуральск, Лесной, Краснотурьинск, Серов, Новую Лялю, Верхотурье, Качканар, Нижнюю Туру и Кушву. На трассах дежурили сотрудники ДПС. Без электричества остались жители Ачитского, Карпинского и Нижнетуринского округов, передает E1.RU.

Дороги завалило снегом | Источник: читатель E1.RUДороги завалило снегом | Источник: читатель E1.RU

Дороги завалило снегом

Источник:

читатель E1.RU

Ночью снег обрушился и на Челябинскую область. В связи с метелью, гололедицей и ледяным дождем на федеральной трассе М-5 «Урал» ввели временный запрет для автобусов, междугородних маршруток и грузовиков тяжелее 12 тонн. Накануне этот же участок дороги также полностью закрывали из-за ухудшения видимости и снежных заносов, пишет 74.RU.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с начала апреля на территории России было побито свыше 120 температурных рекордов. Аномалии затронули как европейскую, так и азиатскую часть страны, включая южные регионы РФ. Речь идет как о максимальных, так и минимальных значениях температуры.

В Индии дважды прерывали футбольный матч из-за нападения пчел 

Четвертьфинальный матч Суперкубка Индии по футболу между командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» дважды прервали из-за нападения роя пчел.

Матч прошел в воскресенье на стадионе в Бхубанешваре. Первый раз игру остановили на 28-й минуте, через 4 минуты матч возобновили, но его почти сразу пришлось снова прервать. Помощник судьи попытался скрыться от  насекомых: лег на газон, накрывшись полотенцем. Помогла избавиться от пчел смена формы с желтой на черную.

Встреча закончилась победой «Мумбаи Сити» со счетом 1:0, благодаря чему клуб вышел в полуфинал турнира.

Лаврова перепутали с Леди Гагой в Бразилии 

В минувший понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. А 3 мая Бразилию должна была посетить  американская певица Леди Гага с бесплатным концертом на пляже Копакабана.

Бразильцы не поняли, кто к ним приехал

Источник:

Starhit.ru / Telegram

Разница в датах не смутила фанатов. Они приняли кортеж российского дипломата за приезд поп-дивы. «Добро пожаловать в Рио, Леди Гага», — написали они в соцсетях.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Лавров Леди Гага Бразилия Индия Нейросеть
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Комментарии
2
Гость
1 час
да кортежу, охране и росскоши Lаvр.ова и любого чиновника стабильной позавидует любая звезда мировой величины разница в том что звёзды зарабатывают своим трудом а эти осваивают народные
Гость
1 час
в Карелии (освобождали и её от Финляндии) в школьной столовой детям дали макароны не пустые как всегда а с жуками - эта реальность превосходит ВСЁ
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