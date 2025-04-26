Позывной — Фавор! Как отец-одиночка покорил космос, а на земле служил в храме и помогал нуждающимся

8 апреля 2025 года Рыжиков отправился на космическую станцию в третий раз Источник: Роскосмос / Vk.com

В этом году космонавту из Нижневартовска Сергею Рыжикову исполнится 51 год. Он скромный, добрый и по-военному сдержанный, а еще не любит рассказывать о своих достижениях. Когда он помогает в храмах и больницах, многие даже не догадываются, что перед ними Герой России, дважды покоривший космос. Сергей Рыжиков вновь на орбите — в третий раз. 86.RU вспоминает, как он стал космонавтом, пришел к Богу, в одиночку воспитал сына и в 50 лет обрел любовь.

Жил в доме без воды

Маленький Сережа с родителями Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

Будущий покоритель космоса родился 19 августа 1974 года в татарском городе Бугульма. Мальчик — из многодетной семьи, где он был старшим. Родители — водитель и медработник. Когда Сергею был годик, семья переехала в Нижневартовск, отцу предложили работу в управлении техническим транспортом, возить вахтовиков на буровую. Север тогда только осваивали. Семья поначалу жила в поселке, в балке (вагончике-бытовке, они появились на Севере в период его освоения. — Прим. ред.), отапливаемом печкой, без водопровода. Зимой воду возили на санях.

В школе Сергей Рыжиков любил физику Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

Позже переехали в деревянный дом, а потом, когда сыну Сереже было уже 12, — в квартиру. Мальчика воспитывали в строгости.

— Страшное время того требовало: наркомания процветала, полки в магазинах были пустыми. Сергей рано стал взрослым, — вспоминает мама космонавта Любовь Рыжикова в интервью сайту «Православие в Татарстане». — Когда привозили муку, мы занимали очередь, а затем сын-первоклассник нес ее домой, так как мне это было не под силу. Почти всё тогда так покупали: мешками, ящиками, баулами. По-другому в Нижневартовске не продавали.

Сергей Рыжиков (слева) с отцом и младшим братом Источник: okbnv.ru

Сергей Рыжиков с отцом много лет спустя Источник: пресс-служба ТИУ

Мама космонавта, Любовь Рыжикова Источник: tatmitropolia.ru

В Нижневартовске Сергей окончил школу. Там же он занимался в клубе юных авиаторов «Крылья Самотлора». Любовь к небу у него была в крови: дедушка Рыжикова служил в авиационном полку, прошел войну, Кенигсберг. Мальчик вместе с родными тоже каждый год летал в Бугульму. В 15 лет он уже впервые прыгнул с парашютом. Сам Рыжиков не видит в этом ничего особенного. По его словам, многие школьники в то время пробовали парашютные прыжки.

— В советском детстве большинство мальчишек мечтали о небе, и не только о небе, вообще о каких-то романтических профессиях, приключениях, всё-таки обстановка во многом этому способствовала, и фильмы, и книги, и отношения, и школы, — рассказывал космонавт на радио «Вера».

Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

После школы Сергей пошел в Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени Полбина, но спустя год перевелся в Качинское авиационное училище, которое окончил с присвоением квалификации «летчик-инженер». Рыжиков попал по распределению в Московский военный округ, поначалу думая, что ему повезло. Но не тут-то было: оказалось, что в полку, куда он прибыл, полетов нет. Сергей не смог долго без любимого дела и стал искать, куда бы перевестись. Выбор пал на Забайкалье.

Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

Летчик дослужился до командира авиазвена гвардейского истребительного авиационного полка 14-й Воздушной армии. На его счету более 700 налетанных часов.

«Неужели это свершилось?»: Рыжиков 10 лет ждал первого полета в космос

В октябре 2006 года Рыжикова зачислили в отряд космонавтов Научно-исследовательского центра подготовки имени Юрия Гагарина. Он начал проходить подготовку для покорения орбиты.

— Я узнал о том, что планируется очередной отбор в отряд, и поинтересовался вообще, можно ли мне, такому простому, попробовать себя? Сказали: «Почему нет, приезжай». И вот в этот момент как-то всё закрутилось, — вспоминал Сергей.

Источник: Роскосмос / Vk.com











Но своей очереди покорить орбиту Рыжикову пришлось ждать долгие 10 лет. До этого он был в запасе: попадал в состав дублирующего экипажа. А в основной впервые прошел в 2016 году — и сразу командиром корабля. На момент первого полета в космос Рыжикову было 42 года.

— Помню, уже поднялись на лифте перед посадкой в корабль, и один из сотрудников стартовой команды интересуется: «О чём думаете?» Я тут же выдаю: «Страница номер 17 бортовой документации — „Предстартовый осмотр корабля“». Так заведено: на первом плане работа. Потом уже, когда «вывелись» на орбиту, ребят уложил отдыхать, взглянул в иллюминатор. Позволил себе пару минуток эмоций. Сплошная радость в душе от самого процесса полета, и думаешь: «Неужели это свершилось?» — рассказывал космонавт «МВД Медиа».

Позывной космонавту помог выбрать настоятель Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

Позывной Рыжикова — Фавор. Его он выбирал долго, рассматривал разные варианты. Помог определиться настоятель храма в Звездном городке, куда Сергей пришел перед первым полетом. Священник предложил позывной в честь горы Фавор — места Преображения Господня. Символично, что день рождения у Рыжикова 19 августа. В этот день по новому стилю и празднуют евангельское событие. Поначалу Сергей не хотел брать такой позывной, считал, что недостоин. Походил, подумал еще пару месяцев, но ничего другого в голову так и не пришло. Теперь святая гора изображена на эмблеме на костюме космонавта.

На космической станции Сергей Рыжиков пробыл 173 дня. За это время он вместе с коллегами — космонавтом Роскосмоса Андреем Борисенко и астронавтом NASA Шейном Кимбро — провел десятки экспериментов из разных областей науки. Работал с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживал системы МКС, а еще делал много фото и видео. Вернувшись в апреле 2017 года, получил несколько наград. В том числе и самую главную — звание Героя России. Золотую звезду Рыжикову вручил лично президент России Владимир Путин.

Источник: Роскосмос / Vk.com











Вскоре последовал и второй полет. На космическом корабле «Союз МС-17», стартовавшем в октябре 2020 года, Сергей вновь был командиром экипажа. На станции пробыл 185 дней. А еще на 6 часов 47 минут вышел в открытый космос.

— Когда первый раз люк открывали, давление стравили — в отсеке вакуум, тем не менее из-за наличия небольшой разницы давления частички, какие-то пылинки вылетают на свет лучей падающего за горизонт Солнца. И всё это так красиво, словами не передать! Казалось бы, мелочь. Но картинка захватывает не на шутку и навсегда остается в памяти. Радуемся таким вещам, как дети малые, несмотря на то, что дядькам уже далеко за сорок, — рассказывал тогда Сергей.

Источник: Роскосмос / Vk.com

Третий полет космонавта состоялся совсем недавно, 8 апреля 2025 года. Вместе с коллегами — Алексеем Зубрицким из Роскосмоса и астронавтом NASA Джонатаном Кимом — Рыжиков проведет на орбите 8 месяцев. За это время экипажу предстоят десятки исследований, а Сергей планирует два раза выйти в открытый космос.

«Прихожане его полюбили»

Источник: ourchurchwebsitetest.com

Сергей Рыжиков — глубоко верующий человек. К этому он пришел постепенно. Детство и молодость космонавта прошли в Советском Союзе, дедушка был коммунистом. Но, по воспоминаниям мамы Сергея, Бог всегда был с семьей. С молчаливого согласия деда маленького Сережу крестили. На первом курсе военного училища Рыжиков ходил до переговорного пункта, откуда можно было связаться с родными. Недалеко от того пути находился храм, Сергей слышал колокольный звон, странно манивший его. Однажды пошел на звук и впервые посетил храм самостоятельно.

Но прихожанином стал позже, ближе к 30 годам. Вера помогла преодолеть трудности после развода с женой. Именно тогда в руках космонавта стал всё чаще появляться молитвослов.

Сергей ездит паломником по святым местам, участвует в Великорецком крестном ходе. В селе Каменногорском Оренбургской области, откуда родом его мама, космонавт установил поклонный крест и помог построить храм, разрушенный после революции. Для него жители подобрали заброшенное здание детского сада. Сергей его капитально отремонтировал, установил купол с крестом. И, когда он приезжает в село на богослужение, собирается много народа.

Во время предполетной командировки в октябре — декабре 2014 года в Хьюстоне Сергей даже служил псаломщиком в храме святого равноапостольного великого князя Владимира. Настоятели описывали Рыжикова как скромного христианина, который «пришелся по душе всем прихожанам, полюбившим его за искреннее доброе сердце и глубокую веру, за всегдашнюю готовность помочь во всём: и на богослужениях, и на работах по благоустройству церковных помещений и территории».

Источник: tatmitropolia.ru











На личные сбережения Сергей построил храм в честь Архистратига Божия Михаила в селе Зеленая Роща. Сначала ему нашли участок недалеко от Бугульмы. Но от него пришлось отказаться: там обнаружили нефть. Тогда Сергей подобрал другое живописное место, в лесу, рядом с родником, который тоже благоустроил. Рыжиков хочет посадить у храма 600 яблонь, а в будущем создать там целый экопоселок со школой и детсадом.

Источник: tatmitropolitia.ru

Источник: diveevo.ru

Однажды Сергей приехал в храм царевича Димитрия, где ему рассказали об одной бабушке по имени Надежда. У нее от рождения не было ног, не хватало пальцев на руках. В течение жизни она перенесла несколько операций, потеряла часть легкого, несколько ребер. Сергей, не задумываясь, узнал у настоятеля адрес пожилой женщины и стал ей помогать. Вместе с 12-летним сыном они приезжали, наводили порядок в квартире женщины, привозили продукты и вещи. По воспоминаниям Рыжикова, Надежда была удивительным человеком.

— С несколькими пальчиками, там два пальчика на одной руке, три на другой, она научилась играть в тридцать пять лет на фортепиано. Она стихи писала, она издала несколько книг. У нее огромный помянник, она всех поминала. У нее огромный телефонный справочник, она со всеми постоянно в диалоге, и когда вечером 20 января звонишь, поздравляешь с днем рождения, она говорит: «Сергей, ты 85-й, а в прошлом году был 113-й», — рассказывал космонавт.

Источник: «Православие.ru»

Дружба Надежды и космонавта продлилась 10 лет. Ее не стало 6 декабря, во время второго полета Рыжикова. Этот случай — лишь один из множества, когда Сергей помогал тем, кто в этом нуждается. Космонавт регулярно ездит по больницам, в том числе и к паллиативным пациентам, по церквям, школам. И не афиширует нигде информацию о том, что он космонавт и Герой России. Просто приезжает и помогает чем может.

Сына воспитывал один и обрел любовь в 50 лет

Сергей Рыжиков с сыном Ваней Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

Первый брак Сергея распался через три года. Он тяжело переживал: родители будущего космонавта тоже развелись, когда он поступил в училище. Повторять их судьбу не хотелось. После развода в ходе судебного процесса сын Ваня остался жить с папой. Помогала в воспитании мама Рыжикова — Любовь.

Иван Рыжиков уже взрослый, он окончил МГУ. По стопам отца молодой человек решил не идти. Он видел, каким уставшим и изможденным Сергей возвращался с работы.

С ребенком Сергею помогала мама, Любовь Рыжикова Источник: В поисках Бога / телеканал СПАС

Второй раз обрести семейное счастье космонавт смог лишь много лет спустя, в сентябре прошлого года. 50-летний Сергей и его возлюбленная Мария сыграли свадьбу в исконно русском стиле. Молодожены и гости были одеты в национальные костюмы, а на церемонии играли народные песни. На свадьбе не было алкоголя.