НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 756мм 71%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,76
EUR 93,67
Очередь за билетами на матч
График работы больниц
Куда ехать вместо Анапы
Вакансии для школьников
Поражение «Локомотива»
Дайджест ко Дню Победы
Рейтинг управляющих компаний
Пройдет первая гроза
Останемся без рыбы?
Страна и мир интервью «Чувствую, что отличаюсь от сверстников». Первый миллион просмотров в 10 лет — интервью с Машей LIL_P

«Чувствую, что отличаюсь от сверстников». Первый миллион просмотров в 10 лет — интервью с Машей LIL_P

Вся семья юной блогерши вовлечена в процесс

367
Написать комментарий

Посмотреть все выпуски «Легко ли быть молодым» (2025): YouTubeПодкасты; ВК

Источник:

Fontanka.Digital

Маша Красивова (Маша LIL_P) из Санкт-Петербурга начала снимать свои первые ролики еще в четыре года — тогда она делала обзоры на свою коллекцию детских игрушек. Позже юная блогерша переключилась на творчество — тогда в кадре оказались ее поделки и рисунки.

— Я пришла к маме в комнату и говорю: я тоже хочу снимать ролики, давай будем снимать ролики! — вспоминает девушка. — Я снимала небольшие экскурсии, где рассказывают про историю Петербурга. А затем снова вернулась к рукоделию и продолжила снимать про это.

О жизни молодых блогеров наши коллеги из «Фонтанки» рассказали в новом эпизоде подкаста «Легко ли быть молодым»: как юные звезды справляются и со славой, и с хейтом; кому достаются деньги — детям или родителям; почему плакать на камеру — это уже сформированная культура.

Первые большие просмотры пришли к Маше, когда ей было девять лет.

— Тогда же пришли хейтеры. Поначалу было тяжело,  но я не помню, чтобы я сильно обижалась на хейтерские комментарии. В основном просто не обращала на них внимания. Писали что-то вроде: «Ой, зачем ты так кричишь, зачем ты рисуешь стрелки в 10 лет?» Сейчас меня хейтят намного больше, но я тоже стараюсь не обращать внимания, — рассказала Маша.

Мама юной блогерши, Наталья, сама активно вовлечена в творческий процесс — то шьет Маше костюмы для косплеев и образов, то берет на себя работу оператора.

— У нас это вообще семейное. И папа что-то придумывает, и я, и даже бабушка. За столько лет мы все в этом процессе уже задействованы, — рассказывает петербурженка.

Самое (на данный момент) популярное видео из блога Маши&nbsp;— 4,2&nbsp;миллиона просмотров | Источник: YouTube//@MashaLIL_PСамое (на данный момент) популярное видео из блога Маши&nbsp;— 4,2&nbsp;миллиона просмотров | Источник: YouTube//@MashaLIL_P

Самое (на данный момент) популярное видео из блога Маши — 4,2 миллиона просмотров

Источник:

YouTube//@MashaLIL_P

Когда о блоге Маши узнали в школе, нашлись завистники — подшучивали, травили. Но в основном одноклассники девочку поддерживали, учителя хвалили за креатив. Сейчас Маша на домашнем обучении, перешла в девятый класс, готовится к первым экзаменам. Вопреки стереотипам, девушка хочет доучиться до 11-го класса и поступить в университет — на актрису или журналиста.

Она понимает, что сейчас снимает ролики для детской аудитории и рано или поздно формат придется поменять. Пока в планах у Маши попробовать себя в дизайне одежды и музыке — она уже начала писать свои песни и рассчитывает, что и они выстрелят так, как ее первые ролики.

— Вообще, блогерство очень много чего дает. Я научилась лучше контактировать с людьми, стараюсь помогать своим подписчикам, чем могу. Блогинг научил меня лучше понимать окружающих и легче принимать негатив. Конечно, бывают мысли «хочу быть обычным подростком», бывают «загоны». Но я всё равно очень люблю свою работу, поэтому я считаю, что всё не зря, — рассказывает она.

Несколько раз юная блогерша сталкивалась с тем, что к ней относились неискренне: проявляли внимание и интерес только потому, что Маша популярна в Сети. На дороге к известности она потеряла подругу, которая, как отмечает девушка, в какой-то момент начала «не то завидовать, не то стесняться их дружбы».

— Я чувствую, что отличаюсь от большинства сверстников. Мои хейтеры — это как раз мои ровесники. И почему-то они негативно настроены к творчеству, к тому, что кто-то может быть необычным. То, что делаю я, они считают ненормальным. Я ни одного негативного комментария за всю свою жизнь не написала и стараюсь никого не обижать, — поделилась Маша.

ПО ТЕМЕ
Милена Солдатенко
«Легко ли быть молодым» (2025) Зумеры Известные блогеры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление