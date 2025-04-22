«Чувствую, что отличаюсь от сверстников». Первый миллион просмотров в 10 лет — интервью с Машей LIL_P

Посмотреть все выпуски «Легко ли быть молодым» (2025): YouTube; Подкасты; ВК Источник: Fontanka.Digital

Маша Красивова (Маша LIL_P) из Санкт-Петербурга начала снимать свои первые ролики еще в четыре года — тогда она делала обзоры на свою коллекцию детских игрушек. Позже юная блогерша переключилась на творчество — тогда в кадре оказались ее поделки и рисунки.

— Я пришла к маме в комнату и говорю: я тоже хочу снимать ролики, давай будем снимать ролики! — вспоминает девушка. — Я снимала небольшие экскурсии, где рассказывают про историю Петербурга. А затем снова вернулась к рукоделию и продолжила снимать про это.

О жизни молодых блогеров наши коллеги из «Фонтанки» рассказали в новом эпизоде подкаста «Легко ли быть молодым»: как юные звезды справляются и со славой, и с хейтом; кому достаются деньги — детям или родителям; почему плакать на камеру — это уже сформированная культура.

Первые большие просмотры пришли к Маше, когда ей было девять лет.

— Тогда же пришли хейтеры. Поначалу было тяжело, но я не помню, чтобы я сильно обижалась на хейтерские комментарии. В основном просто не обращала на них внимания. Писали что-то вроде: «Ой, зачем ты так кричишь, зачем ты рисуешь стрелки в 10 лет?» Сейчас меня хейтят намного больше, но я тоже стараюсь не обращать внимания, — рассказала Маша.

Мама юной блогерши, Наталья, сама активно вовлечена в творческий процесс — то шьет Маше костюмы для косплеев и образов, то берет на себя работу оператора.

— У нас это вообще семейное. И папа что-то придумывает, и я, и даже бабушка. За столько лет мы все в этом процессе уже задействованы, — рассказывает петербурженка.

Самое (на данный момент) популярное видео из блога Маши — 4,2 миллиона просмотров Источник: YouTube//@MashaLIL_P











Когда о блоге Маши узнали в школе, нашлись завистники — подшучивали, травили. Но в основном одноклассники девочку поддерживали, учителя хвалили за креатив. Сейчас Маша на домашнем обучении, перешла в девятый класс, готовится к первым экзаменам. Вопреки стереотипам, девушка хочет доучиться до 11-го класса и поступить в университет — на актрису или журналиста.

Она понимает, что сейчас снимает ролики для детской аудитории и рано или поздно формат придется поменять. Пока в планах у Маши попробовать себя в дизайне одежды и музыке — она уже начала писать свои песни и рассчитывает, что и они выстрелят так, как ее первые ролики.

— Вообще, блогерство очень много чего дает. Я научилась лучше контактировать с людьми, стараюсь помогать своим подписчикам, чем могу. Блогинг научил меня лучше понимать окружающих и легче принимать негатив. Конечно, бывают мысли «хочу быть обычным подростком», бывают «загоны». Но я всё равно очень люблю свою работу, поэтому я считаю, что всё не зря, — рассказывает она.

Несколько раз юная блогерша сталкивалась с тем, что к ней относились неискренне: проявляли внимание и интерес только потому, что Маша популярна в Сети. На дороге к известности она потеряла подругу, которая, как отмечает девушка, в какой-то момент начала «не то завидовать, не то стесняться их дружбы».