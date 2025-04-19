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Страна и мир Спецоперация на Украине «Тишина в ответ на тишину». Украина ответила на пасхальное перемирие

«Тишина в ответ на тишину». Украина ответила на пасхальное перемирие

Путин объявил об остановке боевых действий на 30 часов

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8 комментариев
Зеленский ждет миротворцев из Европы | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский ждет миротворцев из Европы | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский ждет миротворцев из Европы

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Украина ответила на пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 19 апреля. Начиная с 18:00 на 30 часов российская сторона останавливает боевые действия по «гуманитарным соображениям». Путин выразил надежду, что Киев последует примеру России.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов, — написал украинский лидер в своем телеграм-канале. — Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Тридцать дней могут дать миру шанс».

Глава МИД Украины Андрей Сибига добавил, что Киев будет наблюдать за действиями российской стороны.

«Мы знаем, что словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова», — сообщил Сибига.

Ранее Владимир Путин напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам. Он призвал российские войска быть бдительными и готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

В Минобороны отметили, что режим прекращения огня будет соблюдаться ВС РФ только при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Украина Россия Пасха Перемирие Спецоперация
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Комментарии
8
Гость
2 часа
при Ельцине было скучно а сейчас движуха
Гость
2 часа
это было много раз и опять обвинят и оклеветают на виновного
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