«Тишина в ответ на тишину». Украина ответила на пасхальное перемирие

Зеленский ждет миротворцев из Европы Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Украина ответила на пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 19 апреля. Начиная с 18:00 на 30 часов российская сторона останавливает боевые действия по «гуманитарным соображениям». Путин выразил надежду, что Киев последует примеру России.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов, — написал украинский лидер в своем телеграм-канале. — Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Тридцать дней могут дать миру шанс».

Глава МИД Украины Андрей Сибига добавил, что Киев будет наблюдать за действиями российской стороны.

«Мы знаем, что словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова», — сообщил Сибига.

Ранее Владимир Путин напомнил, что киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам. Он призвал российские войска быть бдительными и готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.