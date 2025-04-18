На всю поездку потратили 400 тысяч! Россияне улетели в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры

Супруги из Екатеринбурга отправились в отпуск в Японию, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Алина и Антон (имена героев изменены по их просьбе) потратили на всё путешествие примерно 400 тысяч рублей! Но это того стоило.
Сложно ли получить визу для поездки в Японию? И почему так дорого? Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал Антон.
Сейчас — самый выгодный курс японской иены
Пара отправилась в Японию в первый раз. Идея такого путешествия возникла у них около года назад. Реализовать ее помог низкий курс японской иены.
На 11 апреля 1 рубль можно было обменять на 1,73 японской иены.
— Полететь запланировали в самый загруженный сезон, когда начинается цветение сакуры. Такое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Всю поездку планировал сам, без турагентств, тут они не нужны, — рассказал Антон.
Получить визу можно просто и быстро. Для этого нужно лично подать документы в Санкт-Петербурге или Москве либо отправить через посредников. Одобряют почти 100% заявок.
Благодаря китайским авиакомпаниям цены на авиабилеты вполне разумны. Летели Антон и Алина из Казани с пересадкой в Шанхае.
А вот цены на отели — одна из самых больших статей расходов, во-первых, сакура, во-вторых, в этом году в Осаке проходит «ЭКСПО-2025».
Переезд на поезде до Казани, перелет на двоих взрослых туда и обратно, плюс жилье на 15 полных дней (16 ночей), а также билеты в места вроде парка Universal в Осаке обошлись путешественникам в 400 тысяч рублей. Еще 3 тысячи долларов они взяли с собой про запас.
Что можно посмотреть, кроме сакуры?
Жители Японии очень радушные, рады туристам, там прекрасная погода и очень чисто, поделился Антон. Правда, в туристических местах очень много людей. Но это не помешало отдыху.
— За 15 дней мы успели посетить Осаку — это современный тусовочный город. Киото — город как с картинки, максимально сохранивший аутентичный вид. Нара — городок, знаменитый своим парком, где олени живут, как у нас коты. Токио — самый населенный город в мире, суперсовременный мегаполис. Камакура — городок, недолго бывший столицей Японии, славен своей самурайской историей, находится на побережье Тихого океана, — перечислил Антон.
Впечатления только самые положительные: куча достопримечательностей, храмов, разнообразная кухня, шопинг.
— Когда японцы слышат, что мы из России, то немного удивляются, но всегда очень радуются и улыбаются, а иногда даже спрашивают, откуда именно. А когда им даришь небольшие сувениры в виде матрешек, то там вообще милота и благодарность, — отметил Антон.
Японцы очень вежливы. В метро, магазинах, кафе они выстраиваются в организованные очереди, всегда кланяются, улыбаются и готовы помочь. Раньше английский в Японии знали единицы, а сейчас базовый уровень есть почти у каждого.
Посмотрите еще несколько завораживающих кадров!
А вы хотели бы побывать в Японии?