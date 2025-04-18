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Страна и мир обзор На всю поездку потратили 400 тысяч! Россияне улетели в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры

На всю поездку потратили 400 тысяч! Россияне улетели в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры

Супруги поделились завораживающими кадрами

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4 комментария
Оказалось, что получить визу для поездки в Японию очень просто, да и курс сейчас выгодный | Источник: читатель E1.RU АнтонОказалось, что получить визу для поездки в Японию очень просто, да и курс сейчас выгодный | Источник: читатель E1.RU Антон

Оказалось, что получить визу для поездки в Японию очень просто, да и курс сейчас выгодный

Источник:

читатель E1.RU Антон

Супруги из Екатеринбурга отправились в отпуск в Японию, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Алина и Антон (имена героев изменены по их просьбе) потратили на всё путешествие примерно 400 тысяч рублей! Но это того стоило.

Сложно ли получить визу для поездки в Японию? И почему так дорого? Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал Антон.

Сейчас — самый выгодный курс японской иены

Пара отправилась в Японию в первый раз. Идея такого путешествия возникла у них около года назад. Реализовать ее помог низкий курс японской иены.

На 11 апреля 1 рубль можно было обменять на 1,73 японской иены.

— Полететь запланировали в самый загруженный сезон, когда начинается цветение сакуры. Такое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Всю поездку планировал сам, без турагентств, тут они не нужны, — рассказал Антон.

Получить визу можно просто и быстро. Для этого нужно лично подать документы в Санкт-Петербурге или Москве либо отправить через посредников. Одобряют почти 100% заявок.

Благодаря китайским авиакомпаниям цены на авиабилеты вполне разумны. Летели Антон и Алина из Казани с пересадкой в Шанхае.

Такой архитектуры вы не увидите нигде, кроме как в Японии | Источник: читатель E1.RU АнтонТакой архитектуры вы не увидите нигде, кроме как в Японии | Источник: читатель E1.RU Антон
Главное, ради чего стоит туда поехать, это цветение сакуры | Источник: читатель E1.RU АнтонГлавное, ради чего стоит туда поехать, это цветение сакуры | Источник: читатель E1.RU Антон
Нара&nbsp;— городок, знаменитый своим парком с оленями | Источник: читатель E1.RU АнтонНара&nbsp;— городок, знаменитый своим парком с оленями | Источник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон

А вот цены на отели — одна из самых больших статей расходов, во-первых, сакура, во-вторых, в этом году в Осаке проходит «ЭКСПО-2025».

Антон

читатель E1.RU

Переезд на поезде до Казани, перелет на двоих взрослых туда и обратно, плюс жилье на 15 полных дней (16 ночей), а также билеты в места вроде парка Universal в Осаке обошлись путешественникам в 400 тысяч рублей. Еще 3 тысячи долларов они взяли с собой про запас.

Токио&nbsp;— очень многолюдный город | Источник: читатель E1.RU АнтонТокио&nbsp;— очень многолюдный город | Источник: читатель E1.RU Антон
Но есть в Японии много мест, где можно насладиться тишиной | Источник: читатель E1.RU АнтонНо есть в Японии много мест, где можно насладиться тишиной | Источник: читатель E1.RU Антон
И заодно посмотреть на символ страны&nbsp;— милейших панд! | Источник: читатель E1.RU АнтонИ заодно посмотреть на символ страны&nbsp;— милейших панд! | Источник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон

Что можно посмотреть, кроме сакуры?

Жители Японии очень радушные, рады туристам, там прекрасная погода и очень чисто, поделился Антон. Правда, в туристических местах очень много людей. Но это не помешало отдыху.

— За 15 дней мы успели посетить Осаку — это современный тусовочный город. Киото — город как с картинки, максимально сохранивший аутентичный вид. Нара — городок, знаменитый своим парком, где олени живут, как у нас коты. Токио — самый населенный город в мире, суперсовременный мегаполис. Камакура — городок, недолго бывший столицей Японии, славен своей самурайской историей, находится на побережье Тихого океана, — перечислил Антон.

Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон

Впечатления только самые положительные: куча достопримечательностей, храмов, разнообразная кухня, шопинг.

Антон

читатель E1.RU

— Когда японцы слышат, что мы из России, то немного удивляются, но всегда очень радуются и улыбаются, а иногда даже спрашивают, откуда именно. А когда им даришь небольшие сувениры в виде матрешек, то там вообще милота и благодарность, — отметил Антон.

Японцы очень вежливы. В метро, магазинах, кафе они выстраиваются в организованные очереди, всегда кланяются, улыбаются и готовы помочь. Раньше английский в Японии знали единицы, а сейчас базовый уровень есть почти у каждого.

Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Японские сладости. М-м-м, объедение! | Источник: читатель E1.RU АнтонЯпонские сладости. М-м-м, объедение! | Источник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон
Источник: читатель E1.RU АнтонИсточник: читатель E1.RU Антон

Посмотрите еще несколько завораживающих кадров!

Япония&nbsp;— столица трансформеров | Источник: читатель E1.RU АнтонЯпония&nbsp;— столица трансформеров | Источник: читатель E1.RU Антон

Япония — столица трансформеров

Источник:

читатель E1.RU Антон

Воды в Японии много, ведь это островное государство | Источник: читатель E1.RU АнтонВоды в Японии много, ведь это островное государство | Источник: читатель E1.RU Антон

Воды в Японии много, ведь это островное государство

Источник:

читатель E1.RU Антон

Синяя разметка непривычна русскому глазу | Источник: читатель E1.RU АнтонСиняя разметка непривычна русскому глазу | Источник: читатель E1.RU Антон

Синяя разметка непривычна русскому глазу

Источник:

читатель E1.RU Антон

Японцы установили у себя даже маленькую статую Свободы | Источник: читатель E1.RU АнтонЯпонцы установили у себя даже маленькую статую Свободы | Источник: читатель E1.RU Антон

Японцы установили у себя даже маленькую статую Свободы

Источник:

читатель E1.RU Антон

Хотели бы жить в домике под такой забавной крышей? | Источник: читатель E1.RU АнтонХотели бы жить в домике под такой забавной крышей? | Источник: читатель E1.RU Антон

Хотели бы жить в домике под такой забавной крышей?

Источник:

читатель E1.RU Антон

Во время путешествия принято много гулять, в Японии много подходящих для этого мест | Источник: читатель E1.RU АнтонВо время путешествия принято много гулять, в Японии много подходящих для этого мест | Источник: читатель E1.RU Антон

Во время путешествия принято много гулять, в Японии много подходящих для этого мест

Источник:

читатель E1.RU Антон

Японские виды настраивают на философский лад | Источник: читатель E1.RU АнтонЯпонские виды настраивают на философский лад | Источник: читатель E1.RU Антон

Японские виды настраивают на философский лад

Источник:

читатель E1.RU Антон

Антон передал привет родному Екатеринбургу с побережья Тихого океана! | Источник: читатель E1.RU АнтонАнтон передал привет родному Екатеринбургу с побережья Тихого океана! | Источник: читатель E1.RU Антон

Антон передал привет родному Екатеринбургу с побережья Тихого океана!

Источник:

читатель E1.RU Антон

А вы хотели бы побывать в Японии?

Да, это путешествие мечты!
Да, но это слишком дорого
Мне неинтересна эта страна

ПО ТЕМЕ
Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Япония Поездка Путешествие Туристы Отпуск Сакура Цветение сакуры Читатели E1.RU
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Чтобы увидеть цветение сакуры не обязательно лететь в Японию. Сакура давно растет в Краснодарском крае. Можно в Краснодаре в парке Галицкого посмотреть
Гость
6 часов
Лучше в СевКорее или Анапе
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