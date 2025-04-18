На всю поездку потратили 400 тысяч! Россияне улетели в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры

Оказалось, что получить визу для поездки в Японию очень просто, да и курс сейчас выгодный Источник: читатель E1.RU Антон











Супруги из Екатеринбурга отправились в отпуск в Японию, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Алина и Антон (имена героев изменены по их просьбе) потратили на всё путешествие примерно 400 тысяч рублей! Но это того стоило.

Сложно ли получить визу для поездки в Японию? И почему так дорого? Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал Антон.

Сейчас — самый выгодный курс японской иены

Пара отправилась в Японию в первый раз. Идея такого путешествия возникла у них около года назад. Реализовать ее помог низкий курс японской иены.

На 11 апреля 1 рубль можно было обменять на 1,73 японской иены.

— Полететь запланировали в самый загруженный сезон, когда начинается цветение сакуры. Такое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Всю поездку планировал сам, без турагентств, тут они не нужны, — рассказал Антон.

Получить визу можно просто и быстро. Для этого нужно лично подать документы в Санкт-Петербурге или Москве либо отправить через посредников. Одобряют почти 100% заявок.

Благодаря китайским авиакомпаниям цены на авиабилеты вполне разумны. Летели Антон и Алина из Казани с пересадкой в Шанхае.

А вот цены на отели — одна из самых больших статей расходов, во-первых, сакура, во-вторых, в этом году в Осаке проходит «ЭКСПО-2025». Антон читатель E1.RU

Переезд на поезде до Казани, перелет на двоих взрослых туда и обратно, плюс жилье на 15 полных дней (16 ночей), а также билеты в места вроде парка Universal в Осаке обошлись путешественникам в 400 тысяч рублей. Еще 3 тысячи долларов они взяли с собой про запас.

Что можно посмотреть, кроме сакуры?

Жители Японии очень радушные, рады туристам, там прекрасная погода и очень чисто, поделился Антон. Правда, в туристических местах очень много людей. Но это не помешало отдыху.

— За 15 дней мы успели посетить Осаку — это современный тусовочный город. Киото — город как с картинки, максимально сохранивший аутентичный вид. Нара — городок, знаменитый своим парком, где олени живут, как у нас коты. Токио — самый населенный город в мире, суперсовременный мегаполис. Камакура — городок, недолго бывший столицей Японии, славен своей самурайской историей, находится на побережье Тихого океана, — перечислил Антон.

Впечатления только самые положительные: куча достопримечательностей, храмов, разнообразная кухня, шопинг. Антон читатель E1.RU

— Когда японцы слышат, что мы из России, то немного удивляются, но всегда очень радуются и улыбаются, а иногда даже спрашивают, откуда именно. А когда им даришь небольшие сувениры в виде матрешек, то там вообще милота и благодарность, — отметил Антон.

Японцы очень вежливы. В метро, магазинах, кафе они выстраиваются в организованные очереди, всегда кланяются, улыбаются и готовы помочь. Раньше английский в Японии знали единицы, а сейчас базовый уровень есть почти у каждого.

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