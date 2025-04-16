Жилье на краю обрыва. В сибирском селе принудительно выселяют людей: их дома могут упасть в реку

Люди десятки лет назад поселились у реки. И 17 лет просили власти, чтобы берег укрепили Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Я когда узнала, то не поверила. Как? Как мой дом будут сносить? Вот сейчас я переживаю. Не хочется мне. Еще не ходила на кладбище, не говорила мужу, что дом сносят. А то расстроится там, — рассказывает 82-летняя Анастасия Плесовских, жительница села Казанского в Тюменской области.

В сентябре жителям частных домов села Казанского на улице 30 лет ВЛКСМ предложили провести газ. Через три месяца власти сообщили селянам: весной их жилье снесут. На протяжении 17 лет берег реки Алабуги, возле которого стоят пять построек, разрушала вода. И местные к этому привыкли: в пропасть падали бани, теплицы, сараи. Сейчас от обрыва дома отделяет несколько метров. Уровень реки растет из-за ожидающегося паводка, поэтому власти Тюменской области решили расселить дома и выдать людям компенсацию.

Каждый из жителей улицы считает, что от обрушения берег можно было спасти. Переселяться селяне не хотят. Подробности — в репортаже наших коллег из 72.RU.

Посмотрите на дома, которые подлежат реквизиции Источник: Семен Громов, Надежда Александрова / 72.RU

«Как вы можете? Может быть, нас не зальет?»

На 30 лет ВЛКСМ в селе Казанском пять домов. Один из них — двухквартирный. Жизнь на улице появилась более 30 лет назад. Кто-то строил дом на голой земле, кто-то купил уже готовое жилье. Место считалось привлекательным: недалеко от центра, у каждого вид на реку и личный спуск к воде.

Улица с ухоженными домами. Люди, которые здесь живут, любят свое жилье и поселок Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Анастасия Плесовских в Казанское переехала в 1954 году из Новоалександровки. В селе работала кассиром в банке, ее муж — пожарным. Сначала пара жила в квартире. В 1980-х зарплату стали выдавать строительными материалами, и Плесовские решили строить дом. В этом мужу Анастасии помогали друзья.

«Муж сказал: „Давай, мать, переезжать. У речки, красиво“. Очень было красиво! Так и получился у нас домик. У нас огородик, сами всё выращиваем», — рассказывает Анастасия Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Дом семьи выделяется среди остальных: он высокий и украшен деревянными резными вставками. Анастасия говорит, что «муж любил всё красиво делать». С накатившими слезами женщина рассказывает, как супруг бережно относился к дому, следил, чтобы каждая деталь на фасаде оставалась в хорошем состоянии. В этом году Анастасия вместе с сыном хотели покрасить жилье, переклеить обои и перекрыть крышу.

Анастасия Плесовских с трепетом говорит про своего умершего мужа. Он любил свой дом Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Женщина говорит, что берег у дома интенсивно подмывало последние несколько лет. Жители на это реагировали спокойно: уже привыкли. Тревожно стало прошлой весной, когда в Казанское пришло небывалое до этого наводнение.

— Берег у нас подмывает. В прошлом году утонул дровяник, у соседей — баня. Летом из-за наводнения была паника, мы всё наверх поднимали: солонину из подпола, мебель. Я спокойно перенесла, мне всё казалось, нас не зальет. Вода так и не поднялась, — вспоминает Анастасия Плесовских.

За огородом — обрыв Источник: Ирина Шарова / 72.RU











О переселении Анастасия узнала сначала от соседей, уже после сама пошла в администрацию.

— Говорю: «Как вы можете? Может быть, нас не зальет». Сказали, что нам здесь опасно жить. Я переживаю до сих пор. Не сплю. Меня все успокаивают, — делится Анастасия.

С переездом Анастасии помогает сын: уже собрали некоторую одежду и посуду. За дом Плесовских власти компенсируют пенсионерке 7 миллионов. Старушка говорит, что выплату считает нормальной. Но переезжать всё равно не хочет: здесь у нее огород и соседи, с которыми она дружит.

«Оторваться от земли не могу»

К окну следующего дома прислонились растения: цветы и рассада в баночках. На переезд нет намека: шторы еще не сняли, в садике всё начисто убрано. Из дома выходит женщина и с ходу признаётся, что вещи еще не собирала и не знает, когда будет уезжать.

Нина Усольцева в Казанском вышла замуж, родила двоих детей и 40 лет проработала товароведом. Сначала семья жила в трехкомнатной квартире. В 1992-м Нина отдала жилье организации, и взамен ей выдали строительные материалы. Компания дала Усольцевым разрешение на стройку возле реки, говорит Нина. При этом свой дом женщина называет самостроем.

— В этом доме всё сделано нашими с мужем руками: сами красили, штукатурили, — воспоминает Нина. — Специально сделали побольше комнат: с нами тогда жила свекровь.

У Нины Усольцевой в руках портрет мужа. Он умер в 47 лет Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Сейчас Нине 70 лет, в доме она живет одна. Муж умер в 2001 году, дети переехали в Тюмень. Женщина показывает фотографии в телефоне: вся галерея — в снимках цветов, которые весной она высаживает в шины возле дома. Второй рукой гладит Шарика, пес чипирован и скитается от одного дома к другому. Нина говорит, что его подкармливает вся улица.

— Пока оторваться от земли не могу. Мне пока дико бросить все свои цветочки. Хочу пока здесь остаться пожить. Еще жалко то, что нам провели газ в прошлом году. Зачем? Сначала пришли и сказали нам: газ проведут, котел дадут, плиту дадут. В итоге проводку провели и мы еще должны остались, — говорит пенсионерка.

Из дома Нина не увозила вещи Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Рассаду, вероятнее всего, пенсионерка высадит уже в новом доме Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Женщина говорит, что больше всего будет скучать по своему саду и собаке Шарику Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Нина не отрицает, что оставаться жить здесь может быть опасно. Во время наводнения дома на этой улице не топит, но берег обваливаться продолжает.

— Раньше вода разливалась, а когда дамбы построили, она не стала разливаться. Она стала бить в берег. И берег стал валиться, осыпаться. В прошлом году берег обвалился и стайка уплыла. Заборы падали, сколько бы их ни ставили, — говорит Нина.

На компенсацию в 7 миллионов, Нина говорит, может позволить себе купить старенький дом в Казанском. Еще дети присмотрели квартиру в Тюмени. Но переезжать в город пенсионерка пока не хочет.

— Из такого дома буду перебираться в старенький домик. Сколько мне там остается? Мне вообще-то жалко свой дом. У нас есть еще место. Может, и не будут его ломать, — с сомнением говорит Нина.

Не один забор уже рухнул в реку Источник: Ирина Шарова / 72.RU











«Рано или поздно нас всё равно убрали бы отсюда»

Елизавета Ламбина переехала сюда 35 лет назад. Всю жизнь работала продавцом в Казанском. С мужем они купили готовый дом за 500 рублей. На участке стояли стайки для домашних животных, семья постоянно пахала огород. Елизавета вспоминает, что раньше у них был спуск к воде — в Алабуге каждое лето купались. Сейчас стайка почти висит на краю обрыва, к реке выходить опасаются.

— Дом — 55 квадратов. Сначала мерили с верандой, но они ее отбросили. Присмотрели сейчас трехкомнатную квартиру, потому что я с сыном живу, — объясняет пенсионерка.

Семья Ламбиных купила дом за 500 рублей. Сейчас Елизавета живет в нем с сыном Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Свой переезд женщина называет бедой. Но говорит обо всём со смирением: «Рано или поздно нас всё равно убрали бы отсюда». Тревожит то, что за дом дали компенсацию в 2 миллиона 900 тысяч рублей. В 75 лет Елизавета пока не знает, куда будет переезжать. Говорит, что в Казанском на эти деньги смогла найти только квартиру в стареньком доме. Когда селяне узнали о сносе домов, цены на жилье подняли, говорит пенсионерка.

Сарай скоро рухнет в реку Источник: Ирина Шарова / 72.RU











«Мне до сих пор не страшно жить»

Еще один дом на улице двухквартирный. В одной половине одна живет 65-летняя Галина Курченко. Сюда она приехала вместе с ребенком и мужем со съемной квартиры в 1985 году. В селе в разных организациях она работала бухгалтером.

— Поначалу мы очень боялись, что здесь речка, обрыв. Потом страхи ушли куда-то. Было здорово. Мы углубили овраг. Постелили плитку, построили баню. Из этой баньки ныряли в речку. Было очень весело. Баня ушла, как «Титаник», еще в позапрошлом году. В прошлом году ушел железный гараж, — говорит Галина.

Недавно Галина обновила фасад дома. Съезжать она не планировала еще долго Источник: Ирина Шарова / 72.RU











За все годы, по ощущениям Галины, в реку вместе с постройками упало порядка 15 метров земли. Обрушение сейчас доползло до туалета: зеленая кабинка практически висит над пропастью. Галина говорит, что всё равно обожает это место у реки. Меньше полугода назад женщина сделала капитальный ремонт: натянула потолки, вставила пластиковые окна и обновила фасад дома.

— На переезд очень болезненно отреагировала. До сегодняшнего дня всё надеялась, что всё-таки нам дадут здесь пожить. За дом предложили 4 миллиона. Сейчас надо найти достойное жилье. Есть какие-то варианты. Но их не сравнишь с моим жильем. Если квартира, то она гораздо меньше. Если дом, то он гораздо хуже. Не хватает средств, чтобы было хотя бы приблизительно так же.

Когда-то в беседке возле реки собирались компании. Строение уже уплыло Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Туалет стоит возле пропасти Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Галина считает, что жить безопасно на участке еще можно.

— Мне до сих пор не страшно жить. Я бы еще жила здесь долго и долго. По крайне мере, у нас еще время есть: метров 8 еще осталось. У меня еще и теплица осталась. Не хочется уходить отсюда.

«Я не знаю, как нам выживать»

Во второй половине дома живет 70-летняя Галина Кремцева. Говорит, что, когда 40 лет назад переехала сюда, на месте жилья были только стены и крыша. Муж тогда работал на строительстве, она — в торговле. Жилье дали от организации супруга. На ремонт пара брала кредит, всё делали своими силами: «О другом не мечтала. Здесь уже приросла корнями».

Галина — одна из тех, кто регулярно жаловался властям на обрушение Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Галина — одна из тех, кто с 2008 года писал властям насчет обрушения берега. Все документы она сохранила.

— Писали обращения. Но не для того, чтобы нас сносили. Особенно опасно было с 2017 по 2018 год. А чтобы нам укрепили берег. Выделяли деньги. Но ничего сделано не было, — говорит Галина.

Пенсия Галины — 22 тысячи. Она переживает, что не справится с выплатой коммуналки в квартире Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Сейчас пенсионерка живет одна. Помимо дома, на ее участке есть веранда, гараж и баня — эти строения, по словам Галины, она не успела зарегистрировать в Росреестре. Когда пришла оценщица, засмущалась и вопросы задавать не стала. Только потом поняла: выплатят только за дом. Чудом Галина называет тот факт, что власти всё-таки обратили на жителей дома внимание, и трагедией — ситуацию, в которую сейчас попала.

— Мне выделили 2 миллиона 700 тысяч. При таких деньгах не могу ничего купить. Везде нужны большие ремонты. Дешевле трех с половиной миллионов хорошее жилье не купить. Приходится покупать опять в затопленных зонах старье. Я не знаю, как нам выживать в этой ситуации.

В ответ на жалобы Галины администрация прислала ей подборку из 18 вариантов квартир, которые можно купить на выделенную сумму. Пенсионерка говорит, что все они обветшалые и гораздо хуже ее нынешнего жилья Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Что говорят официально?

Первые обращения жителей улицы начались в 2008 году. Тогда заместитель главы Казанского муниципального района Алексей Фальков на вопрос об укреплении берега отвечал: разработка проектно-сметной документации включена в план 2009 года.

— В случае выделения средств из областного бюджета работы по берегоукреплению реки Алабуги будут начаты в 2010 году, — обещали жителям в администрации. — Согласно информации ГУС, берегоукрепление — процесс длительный и технологически сложный. Такие работы проводятся в несколько этапов: выполняются предпроектные работы, затем разработка проекта и только потом — непосредственно работы по укреплению берега.

Галина все документы сохранила в папке. За 17 лет их целая кипа Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Следующие годы селяне продолжали жаловаться властям. К примеру, в 2012 году департамент недропользования и экологии ответил жителям: задание на выполнение предпроектных работ по укреплению берега прошло необходимые согласования.

— Реализация мероприятия начнется после выделения средств из областного бюджета, — ответили в департаменте недропользования и экологии.