«Невозможно дозвониться, сообщения не отправляются»: россияне жалуются на массовый сбой в WhatsApp

Больше всего сообщений о неполадках — из Санкт-Петербурга Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Массовый сбой в мессенджере WhatsApp* произошел 12 апреля. Как сообщают пользователи, у них не отправляются сообщения.

«Невозможно дозвониться ни в одном варианте, ни аудио-, ни видеозвонок не работают. Также сообщения не отправляются», — пишут пользователи.

По данным сайта DownDetector, проблемы с мессенджером фиксируют в разных регионах страны. Больше всего сообщений о сбое поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Статистика сбоев Источник: DownDetector











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