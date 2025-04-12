«Невозможно дозвониться, сообщения не отправляются»: россияне жалуются на массовый сбой в WhatsApp

Массовый сбой в мессенджере WhatsApp* произошел 12 апреля. Как сообщают пользователи, у них не отправляются сообщения.
«Невозможно дозвониться ни в одном варианте, ни аудио-, ни видеозвонок не работают. Также сообщения не отправляются», — пишут пользователи.
По данным сайта DownDetector, проблемы с мессенджером фиксируют в разных регионах страны. Больше всего сообщений о сбое поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, работа компании запрещена на территории России.
Ранее у СБП (Система быстрых платежей) случился сбой. Пользователи столкнулись с проблемами при денежных переводах.