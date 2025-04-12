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Страна и мир «Невозможно дозвониться, сообщения не отправляются»: россияне жалуются на массовый сбой в WhatsApp

«Невозможно дозвониться, сообщения не отправляются»: россияне жалуются на массовый сбой в WhatsApp

Проблемы в мессенджере фиксируют в разных регионах страны

1 517
5 комментариев
Больше всего сообщений о неполадках&nbsp;— из Санкт-Петербурга | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБольше всего сообщений о неполадках&nbsp;— из Санкт-Петербурга | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Больше всего сообщений о неполадках — из Санкт-Петербурга

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Массовый сбой в мессенджере WhatsApp* произошел 12 апреля. Как сообщают пользователи, у них не отправляются сообщения.

«Невозможно дозвониться ни в одном варианте, ни аудио-, ни видеозвонок не работают. Также сообщения не отправляются», — пишут пользователи.

По данным сайта DownDetector, проблемы с мессенджером фиксируют в разных регионах страны. Больше всего сообщений о сбое поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Статистика сбоев | Источник: DownDetectorСтатистика сбоев | Источник: DownDetector

Статистика сбоев

Источник:

DownDetector

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, работа компании запрещена на территории России.

Ранее у СБП (Система быстрых платежей) случился сбой. Пользователи столкнулись с проблемами при денежных переводах.

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Павел Пешков
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Комментарии
5
Гость
12 апреля, 19:42
Почта России в помощь 😁
Гость
12 апреля, 19:42
Герантократам это не нужно и вредно
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