Михаил Ефремов вышел на свободу: фото

Актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В среду, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел по УДО из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Об этом нашим коллегам с MSK1.RU сообщил его адвокат Юрий Падалко. Актер был осужден за смертельное ДТП в центре Москвы. Причиной досрочного освобождения актера стало ухудшение состояния его здоровья.

Михаил Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она проявляется постоянным кашлем с мокротой, хрипами и общей слабостью. Как рассказывал MSK1.RU адвокат актера, из-за одышки его доверителю тяжело разговаривать и ходить.

В заключении Ефремов провел 4,5 года из назначенных ему судом 7,5 года. Как сообщал MSK1.RU адвокат актера Юрий Падалко, оставшуюся часть наказания, 3,5 года, артист будет отбывать дома под надзором государственных органов. Ему нужно будет регулярно «отмечаться» в полиции или ГУФСИН по месту жительства. По данным «Известий», суд запретил Ефремову водить машину.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 9 июня 2020 года. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Позже в полиции заявили, что Ефремов в момент аварии был пьян.

Пресненский суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.