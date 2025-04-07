«Зовется „восточными Гавайями“»: россиянка поехала в отпуск на китайский тропический остров — ее отзыв

Многие туристы называют Хайнань китайским Сочи Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Турагенты стали все чаще предлагать россиянам отпуск на тропическом острове Хайнань в Китае. Данное направление предлагают тем, кто хочет попробовать что-то новое, без толп туристов и не по заоблачным ценам.

Наша саратовская коллега из 164.RU Виктория Федорова провела отпуск на Хайнане и рассказала, стоит ли ехать в Азию за теплым морем и пляжным отдыхом. Далее — ее колонка от первого лица.

«Предложили путевку на остров»

Когда встал вопрос о том, где провести отпуск и заодно отметить день рождения, захотелось чего-то экзотического. Бюджет не резиновый, отчего часть стран оказалась недоступна, поэтому турагент сначала предложила распространенные туры: в Турцию, Египет или ОАЭ. Но я не сдавалась, мой запрос звучал как «тихое спокойное место у моря без толп туристов, аниматоров и небоскребов». Так нам предложили путевку на остров Хайнань в южную провинцию Китая, которая так и переводится как «морской юг». А еще зовется «восточными Гавайями» — за счет того, что находится на одной широте с этим архипелагом. Решение было моментальным: не испугал даже 10-часовой перелет плюс еще четыре часа на автобусе до города Санья. Сейчас или никогда!

Мы сразу обменяли рубли на юани по курсу 13 рублей и уселись в поезд на Москву, чтобы добраться до Шереметьево. Спешили так, что по дороге сломался чемодан, но это разве помеха, когда летишь на «фабрику мира»?

Сервис в самолете был очень приличный Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Для туриста из Саратова зона вылета в Шереметьево — оплот дороговизны: модные журналы по 1000 рублей, российские газеты по 200, французское шампанское по 45 000 рублей и книги Донцовой по полторы. К счастью, мы быстро забрались в самолет, хотя я и успела приобрести литературу, беспокоясь, что в течение десяти часов перелета будет нечего делать. Что было ошибкой: делать было есть что — спать да есть.

В аэропорт Хайкоу мы прилетели даже раньше, чем нужно, в три часа ночи. Нас встречали гиды, которые организовывали трансфер, они рассказали, что передвижение автобусов по городу запрещено до пяти утра, поэтому пару часов пришлось мариноваться в аэропорту. Хотя если заказать услугу «раннее бронирование», то развоз осуществился бы быстрее. По ощущениям мы оказались где-то в Сочи: те же пальмы, та же влажность.

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Нашим гидом стал уроженец Казахстана, он приехал в Хайкоу учиться.

Четыре часа в автобусе прошли за наблюдением чайных и манговых плантаций. Была одна остановка, где можно было затариться снеками и сходить в туалет. Город Санья начинался с грязных окраин, отчего стало казаться, что мы так и не покинули Саратов. Но, в конце концов, окраины в городах везде одинаковые.

Местный Сочи для китайцев

Отель поражал своей красотой. В холле нас передали «отельным гидам»: за каждым была закреплена группа туристов. Тут же решали вопрос с интернетом: за 150 юаней выдавали один роутер на двоих, который следовало носить с собой, чтобы всегда быть на связи.

В отеле также пришлось дожидаться заселения: всё делается не сразу. Но проблемы не было, потому что можно было отправиться на завтрак, который включен в стоимость путевки. Здесь и первое и второе, хлеб, овощи, фрукты, но обычные. Сосиски и бекон будто соевые. Голубиная грудь — обычная курица. Кислые ростки бамбука, яйцо в чае — это из необычного, но, по сути, ненужного. Попробовать на раз.

При отеле — магазин, где можно купить всё что угодно: от трусов до шляп, разнообразной еды быстрого приготовления, булок, напитков, чая и магнитиков. Как полагается, разные виды водки: кокосовая, манговая, рисовая. Обычная бутылка вина — в пределах 1500 рублей. И главные деликатесы — куриные и утиные лапы в различном соусе. Соусы ядреные!

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Нам достался комфортный номер на первом этаже бунгало, в котором разве что не работала розетка у кровати и пульт от телевизора. Другим повезло меньше, и наши туристы вереницей выстроились с претензиями к отельному гиду: у кого-то не был убран номер, у кого-то окна выходили на проезжую часть и еще куча мелочей, но быстро решаемых. Нам быстро прислали электрика. Общение происходило с помощью Яндекс-переводчика. Здесь никто, кроме гидов, не говорит по-русски, но проблемы понять друг друга нет, многое происходит на уровне жестов.

В отель то и дело прибывали китайцы с материка. Сюда приезжают в отпуск и на выходные, отметить свадьбу и сделать красивые фото. Половина русских — из Хабаровска, Новосибирска, Владивостока. За счет звучащей отовсюду русской речи чувствуешь себя как дома.

Что посмотреть и попробовать в Хайнане Источник: Виктория Федорова / 164.RU











«В этом мясе мало мяса»

Пляж действительно райское место. И такое огромное, что никто не лежит плечом к плечу, есть где разгуляться. Как полагается, на пляже есть «кормилицы», которые продают местные фрукты. Они продаются и с повозки у отеля. Ананасы, манго, клубника, тайские яблоки чомпу, дынные яблоки, питайя, только дуриана нигде не было. За ним пришлось отправиться на местный рынок, где его подвезли на отдельном грузовике. Стоил он дороже всех фруктов, одна долька — 40 юаней. Запах действительно гнилостный и отвратный, но на вкус — сливочное мороженое. Удивительный фрукт.

Только посмотрите на этот пляж Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Никаких жареных тараканов и прочих насекомых в ближайшей доступности нет: место туристическое. Зато огромное количество моллюсков и рыбы. Замечательным развлечением было по вечерам ходить и знакомиться с местной кухней. Половину блюд мы даже не понимали с переводчиком. Но обнаружили прекрасных «абалонов», или по-другому «морские ушки», по 88 юаней за 6 штук. Теоретически можно ходить и исследовать местные кафе, искать, где еда подешевле, но по факту гораздо удобнее есть в ближайшем — рядом с отелем. Хотя также можно включить ужины в стоимость тура и тогда к услугам шведский стол почти такой же, как и на завтрак. Разве что бесплатно и в неограниченном количестве китайское пиво и рисовая водка. Пиво как вода.

По вечерам на побережье была романтическая атмосфера Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Многие моллюски, такие неприятные на вид как «гуидак», дорогие: в районе 3000 рублей за непонятно что. Администратор одного из кафе нам попалась честная и написала с помощью переводчика, что «в этом мясе мало мяса». Мы ей поверили. Заказали на день рождения какую-то непонятную, но красивую улитку с тигровым окрасом, однако она оказалась резиновой и невкусной. Зато в честь праздника нам сделали скидку: не 245 юаней, а 210.

Чем не Сочи? Источник: Виктория Федорова / 164.RU

От красоты и треволнений у моей мамы закружилась голова. Тонометра в отеле не оказалось. Но местная администратор использовала свои навыки китайской медицины и измерила давление по пульсу. Оказалось, она учится на врача. Также она произвела массажные манипуляции с шейным отделом позвоночника, и стало легче. Было очень мило, когда с помощью переводчика она написала перед уходом: «Береги маму».

При отеле есть центр традиционной китайской медицины. Там различные виды массажа, иглоукалывание и модное «кровопускание банками». Мы тоже сходили на массаж всего тела за 80 юаней, после которого нам предложили эти самые банки, знакомые еще с советских времен. Утверждалось, что данное мероприятие «выводит нечистую кровь». Но мы не поверили и деньги тратить не стали.

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«Сафари-парк» с пандами

За всеми экскурсиями — к отельному гиду. Выбор невелик, но есть что посмотреть. Нам казалось, что съездить в Китай и не увидеть панд — преступление. Однако экскурсия стоила 15 400 рублей на двоих. Спасибо гиду: он показал, как выглядит их тусовка на ролике в смартфоне. Там одинокая панда раскачивалась на привязанной к потолку шине, а не перекатывалась по зеленой роще, покусывая бамбук, и мы поняли, что обойдемся этим видео.

Одна обзорная экскурсия была включена в нашу турпутевку. Конечно, она носила рекламный характер, потому что цель посещения всех этих мест одна — чтобы турист раскошелился. Ведь только здесь уникальные жемчуга и наисвежайшие чаи.

Сначала заехали на «акулью ферму». Бесплатно можно попробовать суп из морской капусты и отведать разновидности полезной сушеной акулы вместо привычных кальмаров к пиву. Далее отправились на чайную церемонию. Там нам презентовали несколько видов чая, которые любили императоры и которые спасают от всех болезней сразу.

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Следующий пункт — «змеиный домик». Там нас приветствовали женщины из племени мяо. Посмотрели на кобр, нам дали их погладить, «подоили» на наших глазах — мы увидели змеиный яд и то, как он работает, мгновенно заживляя раны. Ради этого актриса прикоснулась к раскаленной горячей цепи — типа чтобы заработать ожог, но вовремя намазалась бальзамом со змеиным ядом, и ожог якобы не успел сформироваться. Цены там серьезные.

Дальше фабрика шелка. Рассказали про жуков-шелкопрядов, показали, как выглядят их коконы. На русском написано, что в зале для демонстраций на кровати с рекламным бельем валяться нельзя. В наличии большой выбор постельного белья и одежды из шелка. Оттуда тронулись в магазин настоящего жемчуга. Там нам рассказали про жемчужных устриц, и я отыскала кулон с редкой черной жемчужиной за 1 650 000 рублей. Хотя там можно и за русский «косарь» купить браслетик, если очень хочется.

Конечно, то, ради чего стоит ехать, — это море. Причем к нему едут не только уставшие от зимы россияне, но и все местные с материка. Кто-то живет дикарями. По дороге к морю между отелями — целая улица, заполненная «домами на колесах», где можно жить и спать. Люди там сушат белье, натягивая веревки между деревьями, и устраивают целые пикники на обочине. У них с собой всё: складные столы, стулья, горелки, чайники. Когда я поначалу проходила мимо с круглыми глазами, мне они показали пальцами знак «окей» и все улыбались. Рядом с этим местом есть туалет, где можно помыться, постирать и набрать воды. Туалеты бесплатные.

Зато в туалете можно деньги не тратить Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Наши люди, например, также приезжают в Крым и живут там в палатках на самом берегу моря. Но тут такое сделать нельзя: выход к морю ограничен запретительными столбами, через которые невозможно проехать. На пляже нет кафе-ресторанов, фонарей, и ночью там хоть глаз выколи — купаться не принято. Для этого есть бассейн при отеле.

Санья как Саратов

Санья — город, образованный у истоков трех рек. Сан по-китайски — три, йа — река. Если бы Саратов был туристическим городом, он бы точно был Саньей. И самое забавное — я реально чувствовала себя здесь как дома. Мало того что вокруг русская речь, так еще и одинаковый вайб у городов. Центр города по большей части состоит из небоскребов-отелей, но если забраться подальше — вылитый Ленинский район Саратова в пасмурный день. С погодой в марте здесь как повезет: ярко и солнечно не каждый день, сезон только начинается.

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Разве что «дом-дерево» не вписался в этот почти саратовский архитектурный расклад. Но я верю, что Саратов тоже так сможет. Тем более, как сказали местные, в этих домах проблемы с коммуникациями и водоснабжением. Ну чисто же наша тема. Только моря рядом нет. Поэтому и уезжать не хотелось.