Как будем отдыхать и работать в апреле — календарь

Именно в апреле-мае россияне открывают сезон отдыха на природе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В апреле 2025 года россияне будут праздновать День космонавтики, Пасху, День войск противовоздушной обороны и других специальностей. Конец месяца ежегодно знаменует начало майских праздников. Но стоит ли ждать дополнительных выходных из-за этого — рассказываем в материале.

Производственный календарь (так называют документ, который согласует Правительство России и Минтруд относительно рабочих, выходных и праздничных дней в году) в 2025 году насчитывает 247 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных. На апрель из них приходится 22 дня, когда придется идти на работу, и восемь дней отдыха.

К сожалению, в этом месяце нет ни одного праздничного дня. Однако зачастую последние дни апреля являются частью майских выходных на Праздник Весны и Труда. Например, в 2024 году россияне работали шесть дней подряд в последнюю неделю месяца, зато потом отдыхали с 28 апреля по 1 мая включительно.

Апрель пройдет стабильно: без дополнительных рабочих или выходных дней Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









