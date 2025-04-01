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Страна и мир Как будем отдыхать и работать в апреле — календарь

Как будем отдыхать и работать в апреле — календарь

У россиян впереди восемь выходных дней

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Именно в апреле-мае россияне открывают сезон отдыха на природе | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИменно в апреле-мае россияне открывают сезон отдыха на природе | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Именно в апреле-мае россияне открывают сезон отдыха на природе

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В апреле 2025 года россияне будут праздновать День космонавтики, Пасху, День войск противовоздушной обороны и других специальностей. Конец месяца ежегодно знаменует начало майских праздников. Но стоит ли ждать дополнительных выходных из-за этого — рассказываем в материале.

Производственный календарь (так называют документ, который согласует Правительство России и Минтруд относительно рабочих, выходных и праздничных дней в году) в 2025 году насчитывает 247 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных. На апрель из них приходится 22 дня, когда придется идти на работу, и восемь дней отдыха.

К сожалению, в этом месяце нет ни одного праздничного дня. Однако зачастую последние дни апреля являются частью майских выходных на Праздник Весны и Труда. Например, в 2024 году россияне работали шесть дней подряд в последнюю неделю месяца, зато потом отдыхали с 28 апреля по 1 мая включительно.

Апрель пройдет стабильно: без дополнительных рабочих или выходных дней | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаАпрель пройдет стабильно: без дополнительных рабочих или выходных дней | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Апрель пройдет стабильно: без дополнительных рабочих или выходных дней

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

В этом году Праздник Весны и Труда будут праздновать четыре дня подряд — с 1 по 4 мая. Это значит, что дополнительных выходных в ближайшем месяце не будет, только 30-е число станет сокращенным рабочим днем. Праздников стоит ждать лишь в последний месяц весны. Они пройдут в два этапа: четыре дня на Первомай и еще четыре — на День Победы (с 8 по 11 мая).

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Производственный календарь Апрель Выходные дни Праздники Майские выходные
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