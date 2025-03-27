«Наслаждаюсь экзотикой и работаю»: россиянка рассказала, как зимует во Вьетнаме

Несколько месяцев зимой Марина проводит в теплых краях Источник: Марина Харченко











Зимовка во Вьетнаме — это возможность окунуться в тропическую сказку, пока дома бушует непогода. Представьте: вместо снега — теплое море, вместо серых пейзажей — буйство красок, цветы и экзотические фрукты. Марина Харченко из Югры уже не первый раз уезжает на зимовку в страну Юго-Восточной Азии. Там она проводит несколько месяцев и работает удаленно в туриндустрии. Марина рассказала нашим коллегам из 86.RU об особенностях жизни в Нячанге и дала советы как туристам, так и тем, кто хочет задержаться подольше.

Жилье и питание

Вьетнам манит северян мягким климатом, доступными ценами и богатой культурой. Снять жилье реально за приемлемую сумму, особенно вдали от туристических центров. С приготовлением еды и в целом с питанием проблем тоже не должно возникнуть.

«Можно арендовать апартаменты, студию или даже виллу. Самые недорогие варианты — на севере Нячанга. Можно уложиться в 25 тысяч рублей в месяц. В центре города аренда, конечно, будет стоить дороже. Лучше снимать жилье с кухней, чтобы готовить еду. Каждый день завтракать, обедать и ужинать в ресторанах вряд ли получится, — советует Марина. — С продуктами проблем нет. Местные рынки и магазины предлагают широкий ассортимент свежих овощей, фруктов, мяса и морепродуктов. Например, килограмм креветок средней величины, которые я очень люблю, стоит 500–700 рублей. Рыба может стоить от 50 до 5000 рублей в зависимости от ее сорта, в принципе, как и в России. Тропические фрукты, такие как манго, ананасы, папайя, дуриан, доступны на каждом углу. Они продаются как в свежем виде, так и в десертах или напитках.

Если вдруг соскучились по любимым блюдам, борщу или окрошке, можно спокойно приготовить их дома, ингредиенты все найдете. Или можно отправиться в кафе с русской кухней. В Нячанге их предостаточно. Местная кухня тоже широко представлена. Вообще еда во Вьетнаме разнообразная и вкусная. Она не такая острая, как в Таиланде, и не такая однообразная, как, например, на Шри-Ланке, где в каждое блюдо добавляют карри. В среднем одно блюдо в кафе обойдется в 300–600 рублей. Мои фавориты — лягушки, перепелки, устрицы, ракушки, гребешки, улитки. Я обожаю всё это. А еще здесь восхитительный суп фо-бо».

Работа и обмен валюты

Марина совмещает отдых с работой Источник: Марина Харченко











В последние годы удаленная работа становится для многих россиян всё более доступной. Это отличный вариант, при котором можно уехать на несколько месяцев в теплые края и продолжать трудиться, как это делает наша героиня. Марина работает в туристической отрасли.

«Удаленная работа во Вьетнаме вполне осуществима благодаря развивающейся инфраструктуре и доступному интернету. Wi-Fi здесь отличный — это самое главное, — рассказала Марина. — Обменять валюту во Вьетнаме труда не составит. Это можно сделать чуть ли не в каждом отеле или обменнике на улице. Есть русские ребята, которые занимаются этим через приложение. Переводишь им рубли на карту, а они выдают наличные в местной валюте. Вопрос безопасности во Вьетнаме, как и в любой другой стране, требует внимания. Но если соблюдать базовые меры предосторожности и требования, установленные в стране, ваша зимовка пройдет гладко. В целом Вьетнам предлагает уникальную возможность перезимовать в тепле, наслаждаясь экзотикой и имея возможности для работы и отдыха».

Климат и развлечения

Марина считает, что в путешествиях жизнь проживается медленней Источник: Марина Харченко











Вьетнам зимой предлагает не только пляжный отдых, но и богатую культурную программу. В Нячанге жизнь кипит круглый год. Можно найти развлечения на любой вкус: от дайвинга и серфинга до посещения древних храмов или клубов. Также есть более спокойный Фукуок, который славится своими белоснежными пляжами и нетронутой природой, или Муйне, где всегда солнечно и идет размеренная, неспешная жизнь.

«Вьетнам — это страна выбора, где каждый может найти свой уголок. Зима — это сухой сезон на юге и в центре, а на севере может быть ветрено и дождливо. Сезон тайфунов приходится на период с октября по конец января. Небо несколько дней подряд может быть пасмурным, а море — грязным. Но мне здесь очень хорошо. Правда, первая неделя моего пребывания в Нячанге в феврале выдалась прохладной. Как говорят местные, зима в этом году задержалась на целый месяц. Зато очень комфортно совершать утренние пробежки по набережной, — поделилась Марина. — Вообще во Вьетнам можно приезжать круглый год. Но летом в Нячанге очень жарко».

Марина посетила много достопримечательностей Вьетнама Источник: Марина Харченко











«Что посетить во Вьетнаме? Да много чего! В Нячанге это грязелечебница „Ай Resort“, водопады Ба Хо, остров Орхидей, остров Обезьян, парк развлечений „Винперл“, Северные и Южные острова. Можно посмотреть статую Будды, башни По Нагар, кафедральный собор, Сад камней, пляжи Байдай, Зоклет, Амиана, съездить в Марина Бэй, закрытую территорию, где за небольшую плату можно отдохнуть на красивом пляже. Из экскурсий — города Далат, Хошимин, Ханой, Даклак. Я побывала почти везде и не по одному разу, и мне везде нравится. Одна из новых появившихся экскурсий — на маяк. Их тут больше двадцати. Мы поехали на один из них. Думали, что поездка займет полтора часа, а вышло все три. Но нам понравилось. Кстати, вьетнамцы приветливые и дружелюбные люди. Готовы помочь и подсказать дорогу, например».

В последнее время в Нячанге стали популярны экскурсии на маяки Источник: Марина Харченко

«Во Вьетнаме много разных мест для релаксации. Есть спа-салоны, массаж. Цены приятные, сервис нормальный. После насыщенного дня, будь то экскурсии или активный отдых, самое то расслабиться и набраться сил. По вечерам жизнь в Нячанге не замирает. Множество баров, ресторанов и клубов. Можно посидеть на берегу моря, любуясь закатом».

Туристы из России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней Источник: Марина Харченко

«Я приехала во Вьетнам на два месяца. Первый провела на Фукуоке, сейчас, как вы уже поняли, в Нячанге. Вьетнам для жизни и Вьетнам для отдыха — есть ли разница? Для меня, признаться, никакой, ведь я приезжаю сюда и жить, и отдыхать одновременно. Зимовка тут — это не просто смена обстановки, это возможность перезагрузиться, набраться сил и вернуться домой с новыми впечатлениями и хорошим настроением».