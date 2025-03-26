«Рассматривается версия похищения»: пропавшую год назад студентку Анну Цомартову объявили в международный розыск

В начале марта жители российских городов запустили флешмоб, в котором просили искать Аню по всему миру Источник: Диана Цомартова











Семья Цомартовых, где больше года назад без вести пропала старшая дочь Анна, дождалась главной новости. Спортсменку, пропавшую в Дагестане, наконец объявили в международный розыск. Об этом корреспонденту 161.RU сообщила мама Анны, как только следователь из СК Москвы получил документы на руки.

Согласно документу, объявленную в международный розыск ростовчанку Анну Цомартову могли похитить.

«По факту исчезновения Цомартовой Анны Николаевны она объявлена в международный розыск по каналам Интерпола с целью установления ее местонахождения. Так как Анна исчезла на территории моря, есть вероятность того, что ее могли вывезти морским путем. В том числе рассматривается и версия похищения», — об этом сообщил следователь из столичного следкома маме Анны Диане Цомартовой.

Силовик также рассказал новости о нашумевшем фото из Дубая, где случайная прохожая увидела в метро девушку, очень похожую на пропавшую Анну Цомартову. Следователь направил фото на независимую экспертизу, и результат стал поводом для объявления спортсменки в международный розыск.

По информации женщины, которая вышла на связь с семьей, похожую на Анну девушку она увидела в женском вагоне метро между станциями Burj Кhalifa и Business bay Источник: Диана Цомартова











«Результат по экспертизе был готов осенью, но разглашать эту информацию следователь не мог, так как параллельно шла работа над объявлением Ани в международный розыск. Ведь для этого нужны основания, — пересказала слова следователя Диана Цомартова. — Как итог в результатах экспертизы было указано, что 100%-ное сходство установить нет возможности из-за закрытого маской лица. Но далее эксперты сообщили, что фото девушки говорит о полном типажном сходстве с Анной Цомартовой. В частности, указано сходство в фигуре, телосложении, росте волос и чертах лица, очертании ушных раковин и прочем».

По словам матери, с того момента как за расследование взялся следователь из Москвы, неоднократно были направлены запросы в правительство Дубая. Силовик ежедневно работал в этом направлении, чтобы ускорить процесс подачи в международный розыск.

«Результаты экспертизы фото и есть одна из причин, которая повлияла на международное поручение, которое направляли неоднократно. Именно эти мероприятия проводились по линии Интерпола в Дубае, — поделилась эмоциями Диана Цомартова. — Я благодарю следователя ГСУ РФ. Он проделывает огромную работу. Он не оставил без внимания ни один факт. Ежедневно он ускорял этот процесс. Естественно, проводится само масштабное расследование, и я не имею права разглашать всю информацию, которую он мне сообщает. Это тайна следствия».

Объявление в международный розыск — это большая победа следователя. Он прекрасный профессионал: не опирается на слухи, проверяет все факты, максимально объективно ведет самостоятельно расследование. Я верю: он найдет нашу Анечку. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

22-летняя Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. 10 февраля 2024-го она приехала в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта Али Алиева и пошла гулять по набережной, потом бесследно исчезла.