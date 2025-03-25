В небе над Ярославлем заметили яркую спираль. Что это было — ответ ученого

Что за спираль была видна в небе над Центральной Россией Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











В ночь на 25 марта в небе над Ярославлем появился загадочный светящийся объект. Яркая спираль поднялась над спящим городом.

«Над Брагино летает какая-то „спиралевидная дичь“. <…> Минувшим вечером ярославцы, глядя на небо, были несколько обескуражены», — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Яркая вспышка пронеслась над городом поздним вечером. Ее можно было увидеть невооруженным глазом.

В небе над Ярославлем показалась светящаяся спираль Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

По версии кандидата физико-математических наук, ведущего методиста ярославского центра имени Валентины Терешковой Николая Перова, вероятно, такой след мог появиться в небе после запуска космического аппарата из США.

Как ранее сообщали в «Интерфаксе», 24 марта американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту разведывательный космический аппарат NROL-69.

Светящийся след был заметен над европейской частью России, в том числе над Калининградом, Кубанью и Ростовом-на-Дону.