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Страна и мир В небе над Ярославлем заметили яркую спираль. Что это было — ответ ученого

В небе над Ярославлем заметили яркую спираль. Что это было — ответ ученого

Светящийся объект был виден невооруженным глазом

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10 комментариев
Что за спираль была видна в небе над Центральной Россией | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramЧто за спираль была видна в небе над Центральной Россией | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Что за спираль была видна в небе над Центральной Россией

Источник:

В ночь на 25 марта в небе над Ярославлем появился загадочный светящийся объект. Яркая спираль поднялась над спящим городом.

«Над Брагино летает какая-то „спиралевидная дичь“. <…> Минувшим вечером ярославцы, глядя на небо, были несколько обескуражены», — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Яркая вспышка пронеслась над городом поздним вечером. Ее можно было увидеть невооруженным глазом.

В небе над Ярославлем показалась светящаяся спираль

Источник:

По версии кандидата физико-математических наук, ведущего методиста ярославского центра имени Валентины Терешковой Николая Перова, вероятно, такой след мог появиться в небе после запуска космического аппарата из США.

Как ранее сообщали в «Интерфаксе», 24 марта американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту разведывательный космический аппарат NROL-69.

Светящийся след был заметен над европейской частью России, в том числе над Калининградом, Кубанью и Ростовом-на-Дону.

Ранее в минувшие выходные над Ярославлем также был заметен «поезд из огоньков» глобальной системы спутниковой связи Starlink. Космические объекты показались на фоне северного сияния.

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Комментарии
10
Инженер1
15 часов
Надо василича на дым пустить.
Гость
17 часов
Кто учился в советской школе, то это не загадка! А проза жизни!
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