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Наука В небе над Россией заметили странную яркую спираль. Что это?

В небе над Россией заметили странную яркую спираль. Что это?

Спираль светилась сразу над несколькими регионами страны

1 789
15 комментариев
Спираль выглядела крайне необычно | Источник: «Осторожно, новости» / T.meСпираль выглядела крайне необычно | Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Спираль выглядела крайне необычно

Источник:

В ночь на 25 марта в небе над европейской частью России повисла странная яркая спираль.

Также ее видели жители Франции, Польши, Германии и других стран Европы. В России она особенно ярко была видна в Калининграде, Ростове и на Кубани.

Кадры из Тимашевска на Кубани | Источник: Timashevsk_chat123 / T.meКадры из Тимашевска на Кубани | Источник: Timashevsk_chat123 / T.me

Кадры из Тимашевска на Кубани

Источник:
Источник: «Осторожно, новости» / T.meИсточник: «Осторожно, новости» / T.me
Источник:

Вероятно, спираль — это следы ракетного топлива. Незадолго до ее появления американская компания SpaceX вывела на орбиту спутник NROL-69. Это разведывательный спутник, его технические данные засекречены.

«Примерно через полтора часа космический аппарат был выведен на заданную орбиту. По данным американских специализированных СМИ, стоимость проекта составляет $ 52 млн. Вес забрасываемого на геостационарную орбиту аппарата — 8,3 тонны», — пишет «Интерфакс».

Жители Кубани заметили в небе «галактическую спираль» | Источник: krd_tipich_ru / T.meЖители Кубани заметили в небе «галактическую спираль» | Источник: krd_tipich_ru / T.me

Жители Кубани заметили в небе «галактическую спираль»

Источник:
В других регионах тоже было видно свечение | Источник: infomoscow24 / T.meВ других регионах тоже было видно свечение | Источник: infomoscow24 / T.me

В других регионах тоже было видно свечение

Источник:

О запуске доложило Национальное управление военно-космической разведки США. Примечательно, что после запуска многоразовая ступень ракеты-носителя успешно вернулась на базу во Флориде.

«Ранее уже были подобные свечения в небе, когда замерзшее топливо отражало свет по спирали», — добавили наши коллеги из 93.RU.

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Комментарии
15
Гость
25 марта, 04:35
Знамение что даже небеса мы достали уже всех утомили
Гость
25 марта, 06:01
У них там будущее…
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