В небе над Россией заметили странную яркую спираль. Что это?

Спираль выглядела крайне необычно Источник: «Осторожно, новости» / T.me











В ночь на 25 марта в небе над европейской частью России повисла странная яркая спираль.

Также ее видели жители Франции, Польши, Германии и других стран Европы. В России она особенно ярко была видна в Калининграде, Ростове и на Кубани.

Кадры из Тимашевска на Кубани Источник: Timashevsk_chat123 / T.me











Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Вероятно, спираль — это следы ракетного топлива. Незадолго до ее появления американская компания SpaceX вывела на орбиту спутник NROL-69. Это разведывательный спутник, его технические данные засекречены.

«Примерно через полтора часа космический аппарат был выведен на заданную орбиту. По данным американских специализированных СМИ, стоимость проекта составляет $ 52 млн. Вес забрасываемого на геостационарную орбиту аппарата — 8,3 тонны», — пишет «Интерфакс».

Жители Кубани заметили в небе «галактическую спираль» Источник: krd_tipich_ru / T.me











В других регионах тоже было видно свечение Источник: infomoscow24 / T.me











О запуске доложило Национальное управление военно-космической разведки США. Примечательно, что после запуска многоразовая ступень ракеты-носителя успешно вернулась на базу во Флориде.