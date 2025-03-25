В небе над Россией заметили странную яркую спираль. Что это?

В ночь на 25 марта в небе над европейской частью России повисла странная яркая спираль.
Также ее видели жители Франции, Польши, Германии и других стран Европы. В России она особенно ярко была видна в Калининграде, Ростове и на Кубани.
Вероятно, спираль — это следы ракетного топлива. Незадолго до ее появления американская компания SpaceX вывела на орбиту спутник NROL-69. Это разведывательный спутник, его технические данные засекречены.
«Примерно через полтора часа космический аппарат был выведен на заданную орбиту. По данным американских специализированных СМИ, стоимость проекта составляет $ 52 млн. Вес забрасываемого на геостационарную орбиту аппарата — 8,3 тонны», — пишет «Интерфакс».
О запуске доложило Национальное управление военно-космической разведки США. Примечательно, что после запуска многоразовая ступень ракеты-носителя успешно вернулась на базу во Флориде.
«Ранее уже были подобные свечения в небе, когда замерзшее топливо отражало свет по спирали», — добавили наши коллеги из 93.RU.