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Страна и мир обзор Медбрат в Германии годами убивал пациентов больницы. Он хотел тишины и спокойствия: новости 15 марта

Медбрат в Германии годами убивал пациентов больницы. Он хотел тишины и спокойствия: новости 15 марта

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4 комментария
Медбрат-убийца вводил пациентам смертельные инъекции | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМедбрат-убийца вводил пациентам смертельные инъекции | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Медбрат-убийца вводил пациентам смертельные инъекции

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 марта.

Правительство расширило функционал сервиса для поступления онлайн

Выпускники российских школ смогут подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале «Госуслуги» сразу после решения приемной комиссии. Это особенно важно для тех, кто подает заявления сразу на несколько специальностей и учебных заведений. Выпускники смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение. Абитуриенты с помощью этого сервиса также смогут поступать в колледжи и техникумы на целевое обучение.

Маск готовится к отправке людей на Марс

Самая большая в мире ракета Starship отправится на Марс в конце 2026 года. Об этом 15 марта в сети Х сообщил Илон Маск. На борту космического корабля будет человекоподобный робот Опитмус, представленный компанией Tesla в 2021 году. Если всё пройдет успешно, то высадки людей могут начаться приблизительно в 2029–2031 годах.

Пост бизнесмена прокомментировал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он предложил Маску направить на Марс совместную миссию США и России.

Мать с двумя сыновьями ворвалась в школу во Франции с ножом

Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, проникли на территорию лицея во французском городе Пуасси. Они собирались уладить спор с одним из учеников, пишет издание Parisien.

Полиции удалось задержать мать и одного из братьев. Другому брату удалось скрыться. Информации о пострадавших нет. По словам одного из сотрудников учебного заведения, никто не испугался и все быстро оказались вне опасности.

Медбрат в Германии убивал пациентов

44-летний медбрат из клиники в городе Вюрзелен (Германия) обвиняется в убийстве девяти пациентов и покушении на убийство еще 34 человек. Об этом сообщает газета Bild. Мужчина вводил пациентам смертельные инъекции. Он шел на такой шаг, чтобы обеспечить себе тишину и покой во время ночных смен. Среди жертв были как неизлечимо больные, так и пациенты, готовящиеся к выписке.

Его арестовали в июле 2024 года по подозрению в 11 случаях покушения на убийство, но в ходе расследования число жертв увеличилось. Пришлось даже эксгумировать несколько тел для уточнения обстоятельств. В феврале 2025 года медбрату предъявили обвинения в пяти убийствах и 25 покушениях, а позже добавили еще четыре убийства и девять покушений. Расследование еще продолжается, потому обвинения охватывают только период с декабря 2023 года по май 2024 года.

Грузовой поезд столкнулся со встречным составом в Амурской области

В Амурской области на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. Об этом сообщили в официальном telegram-канале РЖД.

За пределами рельсовой полосы оказались 28 вагонов и два локомотива. По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда. В результате аварии была повреждена железнодорожная инфраструктура, однако специалисты исключили угрозу экологии.

В Рязанской области избили мужчину за то, что у него всё хорошо

В Ряжске Рязанской области двое мужчин устроили застолье. Через пару часов пришел их знакомый. Он был расстроен и присоединился к распитию алкоголя.

Оказалось, что причиной его визита стала ссора с супругой. Она обвиняла мужа в пристрастии к алкогольным напиткам. Когда он понял, что у его товарищей всё хорошо, то схватил табурет и начал избивать хозяина дома. Второй гость пытался остановить побоище, но не смог. Затем он обратился в полицию. Теперь драчуну грозит до 5 лет лишения свободы.

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Медбрат Убийства Германия Поезд
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Комментарии
4
Гость
1 час
а сколько у нас погибают без всяких лекарств и ухода? корчась от боли и заживо гния? но мы про себя знать не хотим и нам это не дают, всё только про чужих и работаем на чужих а сами сидим в нищите 😈
Гость
1 час
Германия 🇩🇪 уже не та, что раньше.
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