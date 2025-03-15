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Страна и мир «Меняешь 10 тысяч рублей и чувствуешь себя миллионером»: россиянин на старом Volvo доехал до Монголии — видео

«Меняешь 10 тысяч рублей и чувствуешь себя миллионером»: россиянин на старом Volvo доехал до Монголии — видео

Рассказываем, что он там увидел и сколько денег потратил на отдых

196
4 комментария

В Монголии можно побывать и в пустыне, и в современных городах

Источник:

Алексей Кучин — опытный путешественник. На своем стареньком Volvo он проехал километры дорог по разным странам и регионам России. Одна из его последних поездок была в Монголию — страну бескрайних просторов и вкусной еды.

По словам Алексея, к путешествию он готовился полгода: приводил в порядок машину, неспешно собирал необходимые вещи. Путь к месту назначения шел через Тобольск, Омск, Новосибирск и Алтай, где он в итоге и пересек границу с Монголией.

В стране Чингисхана россиянин посмотрел достопримечательности, побывал в пустыне, посетил столицу Улан-Батор, где почувствовал себя настоящим миллионером. Кстати, в Монголию многие едут за шопингом.

— Тут есть ушедшие из России бренды, пусть большая часть и неофициально, но близость Китая помогает иметь приличный ассортимент и адекватные цены. В антикварной лавке купил скульптурную композицию из трех деревянных верблюдов, — поделился Алексей. — Вообще Улан-Батор — город контрастов, с одной стороны, пробки, пыль, шанхаи, с другой — вкусно, современный центр, шопинг, интересные музеи и исторические места. Разок съездить точно нужно, лучше дня на три-четыре.

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Комментарии
4
Гость
1 час
и нашей доисторической родине в Монголии и Таджикистане стали жить в сто раз лучше чем мы, Z ато у нас V сё идёт по Плану Таврического!
Гость
1 час
Зачем? Лучше бы в ЕС. Тянет же людей непонятно куда.
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