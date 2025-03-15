«Меняешь 10 тысяч рублей и чувствуешь себя миллионером»: россиянин на старом Volvo доехал до Монголии — видео

В Монголии можно побывать и в пустыне, и в современных городах Источник: Алексей Кучин; Городские медиа

Алексей Кучин — опытный путешественник. На своем стареньком Volvo он проехал километры дорог по разным странам и регионам России. Одна из его последних поездок была в Монголию — страну бескрайних просторов и вкусной еды.

По словам Алексея, к путешествию он готовился полгода: приводил в порядок машину, неспешно собирал необходимые вещи. Путь к месту назначения шел через Тобольск, Омск, Новосибирск и Алтай, где он в итоге и пересек границу с Монголией.

В стране Чингисхана россиянин посмотрел достопримечательности, побывал в пустыне, посетил столицу Улан-Батор, где почувствовал себя настоящим миллионером. Кстати, в Монголию многие едут за шопингом.