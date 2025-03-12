«Они офигели!» Семья с маленьким ребенком мечтала отдохнуть в Анапе, но помешали мазут и… дикие цены

На территории отеля есть большой бассейн Источник: предоставлено читательницей











Прошлым летом Татьяна из Нижнего Новгорода с мужем и дочкой две недели отдыхала на русском юге. Сперва семья побывала в новом отеле Анапы, а потом поехала в Сочи. Этот отдых семье так понравился, что они захотели повторить его и в этом году. Однако из-за разлива мазута планы пришлось пересмотреть. Татьяна рассказала нашим коллегам из NN.RU о том, чем они решили заменить отдых на русском юге и как это ударило по кошельку.

До рождения дочери Татьяна с мужем много путешествовали по всему миру, но теперь требования к сервису на отдыхе пришлось пересмотреть.

— Хотели мы ехать на наш юг принципиально. Потому что у нас маленький ребенок. А там вся еда наша, всё на русском языке, кругом русские, если что — все помогут, — объясняет Татьяна.

Отпуск на Черном море в прошлом году оставил приятное впечатление. Сервис в анапском отеле «Джамайка», по словам нижегородки, не уступал заграничному.

— Я его случайно увидела, оказалось, что отель новый. Мы в него съездили, он оказался очень крутым. Там есть всё: и мороженое, и алкоголь, и с детьми играют, и тренажерка, и бассейн, — рассказала Татьяна.

Как вернулись в Нижний, вместе с мужем решили, что хотели бы повторить тот же самый маршрут на следующий год, несмотря на то, что отпуск влетел в копеечку. Быстро стало понятно, что в этом году придется потратиться еще больше.

В октябре, как только появилась возможность бронирования, Татьяна внесла предоплату за номер в анапском отеле на лето. Изначально со скидкой в 30% семье насчитали 175 тысяч на восемь ночей.

— В том году мы ездили за 104 тысячи на восемь ночей. В этом году цены подскочили, но нас это устраивало, потому что этот отель того стоит, — говорит Татьяна.

Преимущество Анапы — в песчаном пляже Источник: предоставлено читательницей











Но в ноябре руководство отеля организовало «черную пятницу» — в результате номер на троих вышел в 121 тысячу на девять ночей с 20 июня. Семью это более чем устраивало, правда, отдать пришлось всю сумму сразу, но в отеле пообещали вернуть деньги в случае отмены бронирования за 10 дней до заезда.

После экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море Татьяна с мужем решили воспользоваться этой возможностью и пересмотреть планы на отпуск. Они долго думали и ждали, что ситуация нормализуется, но пришли к выводу, что не хотят рисковать. С учетом того, что в море вряд ли получится искупаться, отпуск получился бы слишком дорогим.

— Да, отель классный, «всё включено». Но надо еще туда доехать. Самолеты в Анапу не летают — еще двое суток на поезде. Если бы путевка стоила около 70 тысяч, я бы еще подумала, — объясняет нижегородка.

Татьяна с мужем решили посчитать, во сколько им обойдется весь отпуск. Получилась баснословная сумма — около 300–320 тысяч. Пусть анапский отель стоит, как считает нижегородка, тех денег, что за него просят, еще около 65 тысяч придется потратить на дорогу. Еще 44 тысячи — за четырехдневный отдых в Сочи, где включены только завтраки и ужины. Значит, дополнительно тратиться на обеды.

И конечно же, Татьяна опасается ехать с маленьким ребенком в зону экологической катастрофы.

— Нам сказали, что с потеплением ситуация с мазутом усугубится — всё это будет в воздухе. На астматиков, аллергиков да и вообще всех людей это очень плохо повлияет. Из-за этого я передумала туда ехать, — говорит она.

Татьяна решила отменить бронь и вернуть предоплату. В отеле ее стали уговаривать пересмотреть решение. Якобы времени до отпуска еще много, а сейчас руководство и волонтеры сами очищают берег от последствий разлива. И действительно, судя по социальным сетям, сейчас возле отеля всё чисто и туристы довольны. Но Татьяна не хочет рисковать.

— Я сказала, что нам жаль, но отменить придется. Нам прислали заявление — мы его подписали и отправили. Пришел ответ, что в течение 30 дней деньги вернутся, — рассказала Татьяна.

Нижегородке пришлось отменить бронь в отеле Источник: предоставлено читательницей











Сейчас супруги размышляют над тем, чтобы купить путевку в Турцию. В сентябре туда собирается ее коллега с двумя маленькими детьми — семья Татьяны думает поселиться с ними в одном отеле. Правда, стоит он дорого — отдых на троих обойдется в 380 тысяч. Но, по словам собеседницы, уровень сервиса в турецких отелях принципиально иной, чем в Краснодарском крае.

— Но есть неплохие отели бюджетные. Можно уехать дешевле, чем на наш юг. Потому что у нас, извините за выражение, офигели такие цены гнуть, — возмущалась Татьяна.