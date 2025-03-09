Девушка сходила в салон красоты в Уфе. После их работы она облысела и получила заражение крови: новости 9 марта

Девушка могла умереть из-за плохо выполненной процедуры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 марта.

Новые пожары в Штатах

В американском штате Нью-Йорк, на острове Лонг-Айленд, произошла серия лесных пожаров. Власти объявили режим ЧС.

— Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке… В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация, — передает телеканал ABC.

Кадры с места пожара Источник: X

Первый пожар вспыхнул еще в субботу около 13:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). А вот в течение дня ситуация ухудшилась и возникло еще три возгорания.

Глава исполнительной власти округа Саффолк Эд Ромэйн передает, что в результате разбушевавшейся природной стихии один из пожарных получил ожог лица второй степени. Мужчину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками

В ночь на 9 марта Россию атаковали украинские беспилотники. По информации Минобороны, силы ПВО сбили 88 дронов.

В ведомстве уточнили, что 52 летательных аппарата перехвачены в Белгородской области, 13 БПЛА — в Липецкой области. Над территорией Ростовской области уничтожили девять дронов, еще восемь в Воронежской области и три БПЛА в Астраханской области. По одному беспилотнику сбили над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Кроме того, впервые с начала спецоперации один из беспилотников ВСУ атаковал нефтебазу ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах.

— Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Объект нефтебазы находится на реконструкции. Ситуация под контролем, — сообщил губернатор Олег Николаев.

В результате атаки в Волгограде ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, в Северной Осетии закрыли аэропорт Владикавказа и объявили режим опасности БПЛА. Глава республики Сергей Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Аэропорты также закрыли в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде. К счастью, никто не пострадал.

Зарубежные бренды активно пытаются зарегистрироваться в России

Испанская компания Inditex, покинувшая Россию в 2022 году, подала заявки на регистрацию в стране восьми товарных знаков. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на Роспатент.

Речь идет о брендах Pacific Republic, Ift, Swd, Bsk, Zara Origins, Za и Xdye. Кроме того, Stradivarius собирается зарегистрировать марку Str teen. Всего с начала марта компания подала 13 заявок.

Inditex хочет зарегистрировать свои бренды в разных категориях товаров и услуг. Это касается одежды, обуви, духов, благородных металлов, бумаги, кожи, текстиля, товаров для чистки зубов и продажи товаров в магазинах. Компания также хочет зарегистрировать бренд Trafaluc, который связан с коллекцией Zara.

В России определили даты последнего звонка и выпускного

Сегодня Министерство просвещения определило даты последних звонков и выпускных в России. Эти торжества состоятся в школах 24 мая и 28 июня.

Традиционно на этих мероприятиях есть два важных момента. Перед началом последнего звонка и выпускного вечера школьники поднимают флаг России и исполняют гимн страны. Регионам уже поручено обеспечить безопасность и доступность помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Также министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в России начала действовать программа «Молодежь и дети». Она поможет выявлять и поддерживать таланты школьников и студентов, а также способствовать их развитию и самореализации.

В Лондоне активист с палестинским флагом просидел на Биг-Бене 16 часов

В Лондоне активист с палестинским флагом в руках забрался на Биг-Бен. Он перелез через перила и, сняв обувь, забрался на несколько метров вверх. Мужчину арестовали через 16 часов, сообщает CNN.

Он протестовал против «репрессий и государственного насилия» и заявил, что спустится «на своих условиях». Помимо флага Палестины, у него в руках была куфия — головной убор мужчин на Ближнем Востоке.

В Уфе девушка лишилась волос после мезотерапии

Пострадавшая Анна рассказала SHOT, что решила пройти курс мезотерапии для укрепления волос и предотвратить их выпадение. Во время этой процедуры в кожу головы вводятся инъекции с витаминами и гиалуроновой кислотой. Однако ожидания девушки не оправдались.

Сразу после процедуры у пострадавшей поднялась температура, появились головная боль и жжение кожи головы. Несмотря на попытки сбить температуру и принять обезболивающее, состояние ухудшалось, и вечером ее госпитализировали. В больнице Анна провела восемь дней, ей диагностировали сепсис — заражение крови.

Сейчас девушка стремительно теряет волосы. Анна обратилась в Следственный комитет с заявлением на клинику и утверждает, что клиника не принесла извинений, а также не предложила компенсацию.