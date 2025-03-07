Боролась с домашним насилием и продавала рекламу за миллионы. Чем известна блогер Александра Митрошина, которую сегодня задержали

По-настоящему популярной блогер стала в 2019 году Источник: матерь бложья (и кошачья) / Telegram











В пятницу, 7 марта, в аэропорту Сочи задержали блогера-миллионника Александру Митрошину. Сейчас ее везут на допрос в Москву, девушку подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. MSK1.RU рассказывает, как жила и чем прославилась «мать российского инфобиза и блогинга».

Ушла из журналистики в фитнес

Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Ее родители, Александр и Марина, познакомились в Санкт-Петербурге, когда учились на инженеров. Там они поженились и родили старшую сестру Саши.

Впоследствии ее отец стал программистом, а мама — психотерапевтом. В начале 2000-х вместе с семьей Митрошина перебралась в Москву. В детстве она занималась спортом, в частности, карате (у нее есть черный пояс). Окончив школу, Саша поступила на журфак МГУ. Затем училась в магистратуре Высшей школы экономики на программе «Медиапроизводство в креативных индустриях».

Какое-то время Митрошина работала журналисткой: писала колонки на сайте Mail.ru и была ведущей на радио. В 2011 году (еще во время учебы в магистратуре) начала вести блог в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), где сначала рассказывала о гаджетах и путешествиях. Очень скоро блог стал приносить ей около 200 тысяч рублей в месяц, тогда как обычная работа — около 45 тысяч. Получив диплом, девушка уволилась, чтобы полностью сконцентрироваться на блоге.

Источник: матерь бложья (и кошачья) / Telegram

Через несколько лет Саша увлеклась фитнесом и стала рассказывать в блоге о здоровом образе жизни и тренировках. Число ее подписчиков кратно выросло. Тогда же она стала выпускать авторские тренировки «Точный фитнес» вместе с бодибилдером Димой Путылиным и вести курсы и тренинги по раскрутке соцсетей.

Самым известным среди таких курсов была «Инсталогия», которую Митрошина запустила совместно с другим блогером Сашей Кетовой в 2017 году. Через три года между девушками произошел конфликт, и Митрошина запустила уже отдельный курс «Инсталогия 2.0». Он стоил от 40 до 500 тысяч рублей , писали СМИ.

Боролась с домашним насилием и продавала рекламу за миллионы

По-настоящему популярной блогер стала в 2019 году, когда организовала флешмоб #ЯнеХотелаУмирать, требуя криминализировать домашнее насилие в России. Женщины под этим хештегом стали рассказывать личные истории о насилии, выкладывали фото с синяками, ссадинами и кровоподтеками. Организаторы даже создали в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) специальные маски-фильтры с макияжем, имитировавшим последствия побоев.

В августе того же года Митрошина вместе с депутатом Аленой Поповой (ныне признана в России иноагентом) создала проект «ТыНеОдна» — фонд по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от насилия.

Источник: матерь бложья (и кошачья) / Telegram

Митрошина продолжила вести блог и продавать курсы. В том же 2019 году вышла ее книга «Продвижение личных блогов в „Инстаграм“ (деятельность запрещена на территории РФ)», а в августе 2020 года — мини-сериал по той же тематике «Ушла быть блогером».

В рейтинге исследовательского холдинга «Ромир» о доверии аудитории к интернет-деятелям в 2020 году Митрошина занимала шестое место, а в 2022 году она попала в шорт-лист премии «30 из 30» издания Forbes в категории «Новые медиа».

Источник: матерь бложья (и кошачья) / Telegram

Стоимость рекламы в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Митрошиной в 2021 году, по оценке компании Yoloco, достигала 1 миллиона рублей . А в 2023 году один пост стоил уже 4,6 миллиона рублей , подсчитало агентство «Авторские медиа».

В 2023 году число подписчиков Митрошиной в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) достигло 4,2 миллиона человек . Также она запустила YouTube-подкаст «Матерь бложья».

Неоплаченные налоги

Первые проблемы с налогами у Митрошиной возникли в 2022 году. Тогда ее обвинили в неуплате более 200 миллионов рублей . Блогер заявила, что выплатила долг. Но в марте 2023 года против Митрошиной возбудили уголовное дело. Тогда следствие сообщало, что блогер использовала упрощенную систему налогообложения, то есть платила налоги по минимальной ставке, хотя зарабатывала огромные суммы. Упрощенной схемой можно пользоваться, только если годовой доход не превышает 150 миллионов рублей.

Источник: матерь бложья (и кошачья) / Telegram

В ее московской квартире на Большой Дмитровке провели обыски, но ничего не нашли: там были только черновая отделка и ремонт. Самой Митрошиной в Москве не было: в 2022 году она переехала жить в Дубай, показывала в соцсетях роскошную жизнь и рассказывала подписчикам, как правильно себя раскручивать.

— Переехав, я вдруг с удивлением поняла, что ровно так же хорошо чувствую себя в Дубае. Я умею организовать себе жизнь, выстраивать связи с людьми на новом месте, поддерживать старые связи, адаптировать свою работу, и, походу, дело не в порядке. Не только в нём, — рассказывала она в своем блоге.

Источник: матерь бложья (и кошачья) / Telegram

Сейчас в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) у Митрошиной 2,7 миллиона подписчиков. В ее аккаунте во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга» .

Задержали в аэропорту

Сегодня, 7 марта, Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ее уже везут на допрос в Москву. СК сообщил, что блогера подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Зачем она приехала в Россию, пока неизвестно.

— Митрошина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — сообщили в СК.

Источник: Столичный СК / Telegram











По версии следствия, блогер приобрела свыше 127 миллионов рублей, не уплатив налоги. На эти деньги она купила ту самую квартиру на Большой Дмитровке в Москве. Сама Митрошина в 2023 году сообщала, что погасила весь долг перед налоговой.