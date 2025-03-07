«У большого процента мужчин есть фантазии о бабушках»: как пенсионерка из Британии стала эскортницей — видео

Кэролайн Ви из Великобритании в 60 лет кардинально изменила свою жизнь, начав оказывать мужчинам сексуальные услуги за деньги, что в ее родной стране вполне законно. Пенсионерку не смутило то, что из-за занятия эскортом от нее отвернулись родные братья и сестры, за 12 лет она закрыла ипотеку, зарабатывает по 3000 фунтов стерлингов в месяц и говорит, что наконец вполне счастлива.

Кэролайн с юности была прилежной прихожанкой, каждое воскресенье ходила на службы, а в будни работала флористом. Так прошла большая часть ее жизни, пока с ней не стал заигрывать 27-летний игрок в регби. Он флиртовал с пенсионеркой по телефону и пригласил ее в гости. Тогда, засмущавшись, Кэролайн отказала ухажеру, но внимание молодого спортсмена придало женщине уверенности в себе. Она зарегистрировалась на сайте знакомств и пошла на первое за последние 40 лет свидание.