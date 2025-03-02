НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

ю-з.

 755мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Афиша на Масленицу
ДТП с бензовозом
Когда вернут отопление
Как живут на окраине Брагина
Симптомы гриппа
Конкурс 76.RU
Где бесплатно заняться спортом
Тройное ДТП
Обзор ларьков
Продают историческое здание
Страна и мир Забрали выходной, но обещали вернуть. Объясняем, как будем отдыхать в марте 2025 года

Забрали выходной, но обещали вернуть. Объясняем, как будем отдыхать в марте 2025 года

В этом месяце всего 21 рабочий день, включая один сокращенный

230
1 комментарий
Длинные праздники ожидают россиян лишь в мае | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДлинные праздники ожидают россиян лишь в мае | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Длинные праздники ожидают россиян лишь в мае

Источник:

В марте есть как минимум один дополнительный выходной в честь Международного женского дня, но не в этом году. В этот раз праздник выпадает на субботу, но россиянам все-таки пошли навстречу и перенесли дополнительный выходной за 8 Марта на другой месяц.

Как правило, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, его переносят на ближайший рабочий день, увеличивая продолжительность отдыха. Это предусмотрено статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Правительство Российской Федерации.

Таким образом, праздничный день за 8 Марта перенесли на 13 июня, а вот пятница, 7 марта, при этом будет сокращенным рабочим днем, так как идет прямо перед праздником. А вот длинные праздники ожидают россиян лишь в мае, там можно будет отдохнуть подольше: 1–4 мая и 8–11 мая.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДлинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит
Источник:

Если вы задумались об отпуске в марте, то с точки зрения финансов лучше всего его брать в те месяцы, когда больше рабочих дней. Тогда разница между отпускными и зарплатой будет меньше.

В марте 2025 года всего 21 рабочий день, включая один сокращенный. Поэтому март не самый удачный месяц для отпуска.

ПО ТЕМЕ
8 Марта Международный женский день Праздник Производственный календарь Отдых Отпуск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Забрали жизни а не выходной, точнее сами отдали за МРОТ стабильность несменяемость манию величия
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление