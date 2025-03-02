Забрали выходной, но обещали вернуть. Объясняем, как будем отдыхать в марте 2025 года

Длинные праздники ожидают россиян лишь в мае Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В марте есть как минимум один дополнительный выходной в честь Международного женского дня, но не в этом году. В этот раз праздник выпадает на субботу, но россиянам все-таки пошли навстречу и перенесли дополнительный выходной за 8 Марта на другой месяц.

Как правило, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, его переносят на ближайший рабочий день, увеличивая продолжительность отдыха. Это предусмотрено статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Правительство Российской Федерации.

Таким образом, праздничный день за 8 Марта перенесли на 13 июня, а вот пятница, 7 марта, при этом будет сокращенным рабочим днем, так как идет прямо перед праздником. А вот длинные праздники ожидают россиян лишь в мае, там можно будет отдохнуть подольше: 1–4 мая и 8–11 мая.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Если вы задумались об отпуске в марте, то с точки зрения финансов лучше всего его брать в те месяцы, когда больше рабочих дней. Тогда разница между отпускными и зарплатой будет меньше.