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Страна и мир Масштабный сбой перекрыл россиянам доступ к интернету: сервисы не работают, WhatsApp не открывается

Масштабный сбой перекрыл россиянам доступ к интернету: сервисы не работают, WhatsApp не открывается

Жалобы поступают из нескольких регионов страны

247
7 комментариев
Масштабный сбой перекрыл россиянам доступ к интернету: сервисы не работают, WhatsApp не открывается | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМасштабный сбой перекрыл россиянам доступ к интернету: сервисы не работают, WhatsApp не открывается | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Источник:

28 февраля в России фиксируется масштабный сбой сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Сбой.РФ».

Пользователи сервиса сообщают о проблемах в работе некоторых операторов, мессенджеров и других сервисов. Самый сильный сбой наблюдается в популярном приложении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) — число жалоб на мессенджер превышает 1,7 тысячи.

Источник: «Сбой.РФ»Источник: «Сбой.РФ»
Источник:

При этом сайт downdetector.su заявляет, что число жалоб на работу WhatsApp превышает три тысячи.

Источник: downdetector.suИсточник: downdetector.su
Источник:

Сообщения о проблемах в работе мессенджера поступают из Тверской области, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Известно, что глобальный сбой в работе приложения также фиксирует Роскомнадзор. Со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС сообщает, что жалобы поступают в том числе из США, Италии, Германии.

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Комментарии
7
Инженер1
29 минут
Скрепный Чебурнет на марше!
Гость
1 час
Все что можно мир уже нам перекрыл осталось связь убрать и можно идти спать Путин уходи так жить нельзя у человека жизнь один раз ему дарована ты свою пакостям посвятил-
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