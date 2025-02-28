Масштабный сбой перекрыл россиянам доступ к интернету: сервисы не работают, WhatsApp не открывается

28 февраля в России фиксируется масштабный сбой сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Сбой.РФ».
Пользователи сервиса сообщают о проблемах в работе некоторых операторов, мессенджеров и других сервисов. Самый сильный сбой наблюдается в популярном приложении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) — число жалоб на мессенджер превышает 1,7 тысячи.
При этом сайт downdetector.su заявляет, что число жалоб на работу WhatsApp превышает три тысячи.
Сообщения о проблемах в работе мессенджера поступают из Тверской области, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Известно, что глобальный сбой в работе приложения также фиксирует Роскомнадзор. Со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС сообщает, что жалобы поступают в том числе из США, Италии, Германии.