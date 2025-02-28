Масштабный сбой перекрыл россиянам доступ к интернету: сервисы не работают, WhatsApp не открывается

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











28 февраля в России фиксируется масштабный сбой сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Сбой.РФ».

Пользователи сервиса сообщают о проблемах в работе некоторых операторов, мессенджеров и других сервисов. Самый сильный сбой наблюдается в популярном приложении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) — число жалоб на мессенджер превышает 1,7 тысячи.

Источник: «Сбой.РФ»











При этом сайт downdetector.su заявляет, что число жалоб на работу WhatsApp превышает три тысячи.

Источник: downdetector.su









