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Страна и мир Работник автосервиса встал на коньки и прославился на всю Россию — видео

Работник автосервиса встал на коньки и прославился на всю Россию — видео

Борис Крестин вышел на лед в паре с олимпийской чемпионкой

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1 комментарий
Источник:

Борису Крестину из Нижнего Новгорода 59 лет. Он работает в автосервисе, а свободное время посвящает своему главному увлечению — фигурному катанию. Мужчина впервые встал на коньки, когда ему было за 40. За его плечами уже десятки любительских соревнований, а с недавнего времени и проект «Народный ледниковый период» (18+).

Борис с юности увлекается спортом: сначала занимался цирковой акробатикой, позднее — спортивной гимнастикой. Однако из-за полученных травм от тренировок пришлось отказаться.

Новое увлечение возникло внезапно — незадолго до своего 44-летия Борис впервые встал на коньки. Довольно быстро он понял, что хочет покорить лед, и начал обучаться фигурному катанию.

Участие в «Ледниковом периоде» стало для Бориса неожиданностью — заявку на кастинг отправила его партнерша. Съемки шоу длились два месяца. Тренироваться приходилось почти каждый день по 4–6 часов. Если профессиональные спортсмены были готовы к таким нагрузкам, то фигуристам-любителям пришлось нелегко. Всего «из народа» в проекте участвовали шесть человек. Им приходилось быстро осваивать программу и выкладываться по полной, чтобы номер вышел таким, каким его видели постановщики.

В пару Борису Крестину поставили фигуристку Татьяну Волосожар — двукратную олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы. По словам Бориса, титулы никак не повлияли на общение — и партнерша старалась во всём ему помогать.

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Комментарии
1
Гость
53 минуты
В России голь на выдумки хитра
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