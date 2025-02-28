Работник автосервиса встал на коньки и прославился на всю Россию — видео

Источник: Городские порталы

Борису Крестину из Нижнего Новгорода 59 лет. Он работает в автосервисе, а свободное время посвящает своему главному увлечению — фигурному катанию. Мужчина впервые встал на коньки, когда ему было за 40. За его плечами уже десятки любительских соревнований, а с недавнего времени и проект «Народный ледниковый период» (18+).

Борис с юности увлекается спортом: сначала занимался цирковой акробатикой, позднее — спортивной гимнастикой. Однако из-за полученных травм от тренировок пришлось отказаться.

Новое увлечение возникло внезапно — незадолго до своего 44-летия Борис впервые встал на коньки. Довольно быстро он понял, что хочет покорить лед, и начал обучаться фигурному катанию.

Участие в «Ледниковом периоде» стало для Бориса неожиданностью — заявку на кастинг отправила его партнерша. Съемки шоу длились два месяца. Тренироваться приходилось почти каждый день по 4–6 часов. Если профессиональные спортсмены были готовы к таким нагрузкам, то фигуристам-любителям пришлось нелегко. Всего «из народа» в проекте участвовали шесть человек. Им приходилось быстро осваивать программу и выкладываться по полной, чтобы номер вышел таким, каким его видели постановщики.