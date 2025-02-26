Ограбили и приставили нож к животу: на острове Маврикий местные закошмарили россиян. Новости 26 февраля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 февраля.

Источник: TourDom.ru











На Маврикии кошмарят россиян

На Маврикии местные жители нападают на виллы россиян и угрожают им. Теперь за свою безопасность опасаются не только туристы, но и россияне, постоянно проживающие там.

В самом спокойном районе острова наши граждане Евгений, его супруга и подруга семьи арендовали виллу. После того как туристы легли спать, в дом ворвался мужчина в маске и перчатках. Туристы испугались. Вор приставил нож к животу мужчины и потребовал отдать ценные вещи и деньги.

Источник: TourDom.ru

Россияне отдали ему телефоны, часы и сумки, но преступник быстро вернулся. Тогда Евгений предложил обменять вещи на тысячу долларов. Вор согласился и ушел. Однако через некоторое время вернулся и попросил воды. При этом преступник выпил целых три литра, а перед конечным уходом пригрозил, что будет мстить, если туристы обратятся в полицию.

По информации TourDom.ru, сейчас пострадавшие живут с владельцем виллы. Он нанял охрану и сменил замки. После этой истории многим россиянам пришлось переехать из вилл в отели ради собственной безопасности. Однако Евгений этого сделать не может, так как вилла оплачена сразу на несколько месяцев вперед, и вернут ли за нее деньги, непонятно.

Источник: TourDom.ru

— Мы бы уже успокоились. Но в следующую ночь грабитель снова вернулся: мы увидели через забор, как он проводит пальцами по горлу, — добавил мужчина.

После этого пострадавшие обратились в туристическую полицию, а также в консульство.

Источник: TourDom.ru

В России предлагают регламентировать верификацию возраста интернет-пользователей

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что нужно следить за возрастом интернет-пользователей. Это поможет защитить детей от негативного контента.

Сейчас материалы, маркированные знаком «18+», доступны любому человеку, который поставит галочку в соответствующем поле. По мнению Москальковой, это может быть опасно.

Еще Москалькова предложила законодательно определить понятие «блогер» для дальнейшего регулирования этой сферы. А операторам следует информировать граждан в случае кражи их персональных данных в интернете, сообщает ТАСС.

Сбой в «Билайне»

Сегодня пользователи оператора «Билайн» пожаловались на проблемы с доступом в интернет. Сбой начался около 12 часов дня (мск), и в течение полутора часов тысячи пользователей жаловались на проблемы через сервис Downdetector.

Массовые жалобы на работу «Билайна» начали поступать в полдень Источник: Сбой.рф











Наблюдались проблемы с домашним интернетом, также сложности в работе мобильного интернета и телевидения. Россияне рассказывали, что отключен домашний интернет, а также доступ в личный кабинет, и дозвониться до техподдержки невозможно.

У кого-то оператор сотовой сети полностью не работал, а у кого-то работал местами. Пресс-служба «Билайна» объяснила проблемы DDoS-атакой и сообщила, что специалисты скоро устранят неполадки.

В Сочи домашние хаски чуть не разорвали мальчика

Сегодня утром в селе Лесном Адлерского района собаки напали на 9-летнего мальчика и чуть не разорвали ему лицо. На помощь ребенку подоспели прохожие, которые отогнали собак. Пострадавшего доставили в сочинскую больницу в тяжелом состоянии, а после экстренно отправили пациента на вертолете в Краснодар.

Лица у ребенка нет Источник: предоставлено SOCHI1.RU











Следственный комитет по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело по факту случившегося. Во время нападения на ребенка собаки были без хозяина. Следователи ищут доказательства и выясняют подробности. Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

В Якутске предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для беременных

Экс-глава Якутска, депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с инициативой о предоставлении бесплатного проезда в общественном транспорте для беременных женщин.

По ее мнению, это поможет малообеспеченным семьям и будет финансироваться из бюджетов регионов. Авксентьева отметила, что регионы уже стремятся ввести льготы, но на федеральном уровне необходимо установить единые требования.

Она также считает, что новая мера улучшит доступность медицинской помощи для беременных, поскольку им будет проще добираться до больниц и поликлиник. Депутат подчеркнула, что эта мера станет поддержкой для тысяч семей и повлияет на улучшение демографической ситуации.

Новая льгота для многодетных

В Госдуме предложили давать многодетным семьям льготные кредиты на малый бизнес. Письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщает ТАСС.

— Она (программа льготного кредитования) может быть реализована на базе существующих программ, в рамках которых для малого и среднего бизнеса в определенном перечне сфер установлены пониженные ставки кредитования на инвестиционные и иные цели, — указано в письме.

Льготные условия могут представлять собой 5% годовых при значениях ключевой ставки более 10% годовых. По мнению депутата, такое нововведение позволит не только поддержать многодетные семьи, решившие начать собственное дело, но и укрепить престиж многодетности, демонстрируя успешный пример семейного предпринимательства.