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Страна и мир В России ввели новые штрафы для дачников. Попасть на крупную сумму сможет почти любой

В России ввели новые штрафы для дачников. Попасть на крупную сумму сможет почти любой

Новые нормы вступят в силу уже весной

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20 комментариев
У дачников станет больше причин ухаживать за участками | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУ дачников станет больше причин ухаживать за участками | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У дачников станет больше причин ухаживать за участками

Источник:

С 1 марта в России вступит в силу закон, обязывающий владельцев участков очищать оные от сорняков и прочего мусора. За нарушение будет полагаться штраф до 50 тысяч рублей.

Об этом РИА Новости рассказал глава одного из профильных комитетов Совета Федерации Андрей Шевченко. Парламентарий перечислил список работ, которые теперь должны совершать дачники, чтобы считаться законопослушными.

— Работы по освобождению участка от деревьев, кустарников, сорных растений; от предметов, нахождение которых привело к его захламлению, от отходов производства и потребления; работы по укреплению грунта и другие [виды деятельности], — заявил сенатор.

Точный перечень требуемых работ и их сроки установят в отдельных нормативных актах. Их утвердят позже.

По новому закону владельцы участков должны начать их использовать с того самого дня, как приобрели права на землю. Если ее сперва нужно привести в порядок, то правительство даст на это три года. Для земель, которые уже находятся в собственности, отсчет начинается с первого марта. А для участков, приобретенных после, сроки освоения начинаются с момента, когда земля будет зарегистрирована.

Пока владелец земли занимается ею, его нельзя будет оштрафовать за «неосвоение». Это также не должно привести к изъятию участка: владельца лишь привлекут к административной ответственности.

А вы всегда убираете сорняки и мусор с дачи?

Да, конечно
Нет, но такие штрафы не должны меня коснуться
Кажется, придется раскошелиться…
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Дача Закон Штраф Участок
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Комментарии
20
poschehon
25 февраля, 06:18
А где в статье ссылка на нормативный акт? Почему читатель сам должен её искать?
Гость
23 часа
А у домов с муниципальной собственностью, кто будет заросшие кустарники и траву?
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