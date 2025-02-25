В России ввели новые штрафы для дачников. Попасть на крупную сумму сможет почти любой

У дачников станет больше причин ухаживать за участками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С 1 марта в России вступит в силу закон, обязывающий владельцев участков очищать оные от сорняков и прочего мусора. За нарушение будет полагаться штраф до 50 тысяч рублей.

Об этом РИА Новости рассказал глава одного из профильных комитетов Совета Федерации Андрей Шевченко. Парламентарий перечислил список работ, которые теперь должны совершать дачники, чтобы считаться законопослушными.

— Работы по освобождению участка от деревьев, кустарников, сорных растений; от предметов, нахождение которых привело к его захламлению, от отходов производства и потребления; работы по укреплению грунта и другие [виды деятельности], — заявил сенатор.

Точный перечень требуемых работ и их сроки установят в отдельных нормативных актах. Их утвердят позже.

По новому закону владельцы участков должны начать их использовать с того самого дня, как приобрели права на землю. Если ее сперва нужно привести в порядок, то правительство даст на это три года. Для земель, которые уже находятся в собственности, отсчет начинается с первого марта. А для участков, приобретенных после, сроки освоения начинаются с момента, когда земля будет зарегистрирована.

Пока владелец земли занимается ею, его нельзя будет оштрафовать за «неосвоение». Это также не должно привести к изъятию участка: владельца лишь привлекут к административной ответственности.