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Страна и мир Разрешат ли иностранным компаниям вернуться в Россию — Путин назвал условия

Разрешат ли иностранным компаниям вернуться в Россию — Путин назвал условия

Президент России поручил правительству отрегулировать этот процесс

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3 комментария
Путин призвал правительство внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин призвал правительство внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин призвал правительство внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал

Источник:

Президент России Владимир Путин во время заседания Форума будущих технологий, рассуждая о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, призвал правительство наладить этот процесс. Глава государства заявил, что в этом случае отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными.

— Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Национальным производителям РФ надо обеспечить преимущества в случае возвращения на российский рынок иностранных, — заявил президент. Однако всё должно быть «в рамках ВТО (Всемирная торговая организация)».

Вице-премьер России Денис Мантуров накануне заявил, что на отечественный рынок будут допускать лишь те иностранные компании, в которых страна заинтересована, не отступая от принципов, сформированных для совместных проектов. Кроме того, для совместной работы с иностранными партнерами созданы условия, которые включают в себя локализацию, передачу технологий и контроль за проектами со стороны российских участников, передают РИА Новости. А вот само обсуждение возвращения западных организаций возможно лишь после отмены санкций.

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Комментарии
3
Гость
1 час
А как же обещанное импортозамещение? Всё? Приехали, разгружай?
Гость
57 минут
Таv рический сказал что санкции нам на пользу выпивая французское вино в швейцарском костюме и давя улыбу
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