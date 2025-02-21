Разрешат ли иностранным компаниям вернуться в Россию — Путин назвал условия

Президент России Владимир Путин во время заседания Форума будущих технологий, рассуждая о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, призвал правительство наладить этот процесс. Глава государства заявил, что в этом случае отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными.

— Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Национальным производителям РФ надо обеспечить преимущества в случае возвращения на российский рынок иностранных, — заявил президент. Однако всё должно быть «в рамках ВТО (Всемирная торговая организация)».

Вице-премьер России Денис Мантуров накануне заявил, что на отечественный рынок будут допускать лишь те иностранные компании, в которых страна заинтересована, не отступая от принципов, сформированных для совместных проектов. Кроме того, для совместной работы с иностранными партнерами созданы условия, которые включают в себя локализацию, передачу технологий и контроль за проектами со стороны российских участников, передают РИА Новости. А вот само обсуждение возвращения западных организаций возможно лишь после отмены санкций.